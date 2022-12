Terapia Car-T “off-the-shelf” testata nella leucemia a cellule B pediatrica con risultati incoraggianti

Sono incoraggianti i risultati di uno studio clinico di fase 1 che ha testato la sicurezza di una terapia Car-T “off-the-shelf” o pronta all’uso, per i bambini con leucemia linfoblastica acuta a cellule B ricorrente o refrattaria. La Car-T in questione, sviluppata da un gruppo di ricercatori del Great Ormond Street Hospital for Children NHS Trust di Londra, sfrutta i linfociti T di un donatore e per questo è detta allogenica. Le attuali terapia Car-T sono infatti prodotte dai linfociti T del paziente stesso e sono detto perciò autologhe, il che comporta un processo personalizzato molto lungo e costoso.

Nello studio clinico di fase 1 – i cui risultati sono stati pubblicati su Science Translational Medicine – quattro bambini su sei trattati con le cellule Car-T allogeniche hanno ottenuto la remissione, aprendo loro la strada per ricevere trapianti di cellule staminali ematopoietiche allogeniche.

La terapia Car-T “off-the-shelf”

Il genoma delle cellule T di donatori adulti sani è stato modificato in più siti utilizzando un metodo lentivirale di Crispr-Cas9 di nuova generazione. Una modifica consente alle cellule T di prendere come bersaglio i recettori CD19 espressi delle cellule tumorali. Un’altra riduce il rischio di rigetto interrompendo una catena del recettore che promuove la malattia del trapianto contro l’ospite. Una terza modifica migliora la sopravvivenza delle cellule T modificate eliminando un recettore bersagliato da alemtuzumab, un anticorpo monoclonale comunemente usato per uccidere i linfociti prima dei trapianti di cellule staminali. Le cellule modificate sono state espanse e purificate, producendo abbastanza per trattare diverse dozzine di pazienti e criopreservate prima dell’infusione.

Lo studio

I sei bambini, di età compresa tra 14 mesi e 11 anni, sono stati trattati con chemioterapia e alemtuzumab per ridurre i linfociti prima dell’infusione con le cellule T modificate. La conta delle cellule infuse ha raggiunto il picco da 7 a 14 giorni dopo l’infusione in quattro pazienti, ma l’espansione non è stata rilevata negli altri due bambini. Dopo 28 giorni, i quattro pazienti in remissione sono stati ricondizionati per il trapianto di cellule staminali allogeniche. Ciò ha esaurito le rimanenti cellule T modificate e la loro potenziale tossicità e ha fornito un rapido recupero ematologico, come hanno riportato gli autori. Solo due dei sei bambini sono sopravvissuti e sono in remissione a 12 ea 3 mesi dopo aver ricevuto il trapianto di cellule staminali. Storicamente, la sopravvivenza libera da eventi a tre anni in coorti simili ad alto rischio è di circa il 15%.

Dati incoraggianti

La tossicità complessiva della terapia Car-T allogenica è simili a quella delle precedenti terapie con cellule Car-T mirate ai recettori CD19, soddisfacendo l’end point primario dello studio per la sicurezza. Sebbene lo studio non sia stato progettato per valutare l’efficacia, “il salvataggio di due dei sei pazienti trattati con questo approccio è incoraggiante e saranno necessari ulteriori dati da coorti più ampie e i loro risultati a lungo termine”, hanno scritto infine gli autori. Potrebbe anche essere studiata la possibilità di eliminare il trapianto di cellule staminali allogeniche dopo il trattamento modificato con cellule T, hanno aggiunto.

Le Car-T “off-the-shelf” di Allogene Therapeutics

Un passo avanti è invece Allogene Therapeutics, che lo scorso ottobre ha avviato la prima sperimentazione di fase 2 di una Car-T allogenica. Lo studio ALPHA2 prevede di testare l’efficacia di ALLO-501A in pazienti con linfoma a grandi cellule B recidivato/refrattario. La Società sta inoltre avviando lo studio EXPAND, che ha lo scopo di dimostrare il contributo di ALLO-647 al regime standard di linfodeplezione con fludarabina/ciclofosfamide. Se le cose dovessero andare per il meglio, la biotech ha intenzione di chiedere alla Food and Drug Administration (Fda) statunitense, l’approvazione regolamentare sia di ALLO-501A che di ALLO-647.

La Car-T con processo semplificato di Novartis

Strada completamente diversa è quella intrapresa da Novartis, che ha scelto di puntare su una Car-T con un processo produttivo semplificato e più rapido, parte del quale avviene in vivo. La piattaforma T-Charge in particolare prevede che la maggior parte dell’espansione delle cellule Car-T avvenga all’interno del corpo del paziente. Ridurre il tempo che le cellule trascorrono ex vivo aiuta a preservare le cellule T di memoria delle cellule staminali e naïve, portando a “risposte migliori, migliori risultati a lungo termine e un ridotto rischio di eventi avversi gravi” come sostiene l’azienda. I dati semestrali aggiornati dello studio di fase 1, presentati alla conferenza dell’American Society of Hematology (Ash), mostrano che la terapia cellulare YTB323 ha prodotto un tasso di risposta completa del 69% tra i 16 pazienti con linfoma diffuso a grandi cellule B recidivato/refrattario che sono stati trattati con la dose che verrà assunta nella fase 2 dello studio. Trial che se tutto va bene dovrebbe partire nella prima metà del 2023.