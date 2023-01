Territorializzazione del farmaco nell’era del Pnrr: individuare nuovi criteri grazie (anche) al digitale

Individuare nuove modalità di distribuzione del farmaco sul territorio sfruttando, anche, la leva dell’innovazione digitale. È una delle opportunità che offre la gestione dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Se ne è discusso nel corso di due panel interdisciplinari su territorializzazione e digitalizzazione dei medicinali – che hanno riunito ricercatori, istituzioni pubbliche e rappresentanti dell’industria – nell’ambito di un seminario dedicato.

Il paper

I risultati di tale lavoro sono stati pubblicati in un paper dal titolo “Drugs territorialization in the era of Pnrr: perspectives, opportunities and considerations from a panel of experts” e pubblicato di recente dalla rivista scientifica Global & regional health technology assessment (Grhta). Il seminario nasce da alcune considerazioni in merito alla domanda di salute e a quanto previsto dal (Pnrr), il confronto ha toccato diversi aspetti della gestione della transizione dai modelli gestionali attuali a quelli futuri.

Cosa è emerso

Dal dibattito è emersa l’importanza di individuare criteri per prioritizzare gli interventi sul territorio: diverse modalità di somministrazione del farmaco, informazione scientifica e misurazione, rivalutazione delle patologie gestibili in questo ambito.

Quale ruolo per il digitale

In questo contesto, inoltre, è stato esplorato il ruolo della digitalizzazione all’interno di tale cambiamento. I pareri forniti dagli esperti sono orientati a sfruttare al meglio le opportunità derivanti dal Pnrr, in termini di investimenti in sanità e applicazione dei dati, in un’ottica di miglioramento dell’efficienza del sistema sanitario, della cura del paziente e dei relativi esiti.