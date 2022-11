Tra bullismo e farmaci a pagamento, il vissuto delle persone con dermatite atopica

Impotente. È così che si sentiva Giorgia Catalano, quando suo figlio Matteo doveva ungersi – ogni giorno per almeno tre volte –, con un prodotto topico dal lento assorbimento. “Questa operazione veniva svolta anche alla sera, prima di andare a dormire, e al mattino, prima di andare a scuola” ricorda Giorgia all’Associazione nazionale dermatite atopica (Andea). “Matteo dormiva su lenzuola sempre umide e dall’odore caratteristico dell’idratante/emolliente. Al mattino era una tortura (anche in pieno inverno) uscire con i vestiti umidi e il corpo ancora ‘bagnato’ dalla crema. Guai indossare una maglietta, come tutti i suoi coetanei! Doveva indossare camicie a manica lunga, un po’ comode, di puro cotone. I compagni lo prendevano in giro, perché era l’unico ragazzo elegante della classe”. Questa è la storia di Matteo, una come tante racconta Giorgia che aggiunge: “Da madre, ho provato disagio, frustrazione e impotenza direttamente proporzionali al malessere di mio figlio. Vederlo seduto sul suo letto, solo con i boxer – anche in pieno inverno girava per casa in quel modo, perché non sopportava il peso degli abiti – incupito e affranto (sull’orlo di una crisi depressiva) mi uccideva dentro. Non c’era nulla che lo facesse sorridere”.

La storia di Marco

Un’altra testimonianza è quella di Marco Pierolo, oggi ventottenne affetto da dermatite atopica sin da piccolo, che ha trovato sollievo solo quando a 12 anni è stato costretto a trasferirsi a Misurina, in montagna, in un convitto-clinica, da settembre a giugno, nel periodo scolastico, per cinque anni. Lì ad alta quota gli allergeni sono meno attivi e la malattia era migliora, ma il distacco dalla famiglia e dal mondo reale fu difficile come ricorda Marco. “La mia malattia mi ha reso insicuro nell’affrontare i nuovi ostacoli della vita – continua – sia per me che per la mia famiglia, che ha dovuto affrontare moltissime spese per i medicinali e non solo. Creme ed unguenti emollienti per noi che abbiamo la dermatite sono essenziali e non servono per farci belli, ma per dare sollievo alla nostra pelle sempre secca ed arrossata. Tutti questi prodotti sono a totale carico del paziente e sono cari”. Marco parla anche delle difficoltà nel trovare lavoro: “ambienti troppo polverosi o troppo caldi ancora oggi mi procurano rossore e prurito, e il datore di lavoro, non conoscendo la mia patologia, rimane sorpreso e poi non mi considera”.

“Insopportabili”

I fattori che incidono maggiormente sulla qualità di vita delle persone che soffrono di dermatite atopica sono l’aspetto estetico e il prurito costante, giudicati “insopportabili” da due persone su tre, secondo un’indagine condotta da Doxa Pharma per Andea, per comprendere il reale peso psicologico e sociale della malattia. I risultati della ricerca sono citati nel “Libro Bianco della Dermatite Atopica: stato dell’arte in Italia e unmet needs” pubblicato lo scorso maggio, documento che spiega anche come Il peso della malattia sul vissuto quotidiano dei pazienti e dei caregiver vari considerevolmente in base alla forma di dermatite atopica. “Le implicazioni più importanti si hanno per chi affetto da forme moderate/gravi – si legge – per cui sintomi come il prurito e il dolore cutaneo sono inversamente correlati con la qualità di vita e hanno un impatto su molti altri aspetti, come la qualità del sonno e la salute, la compromissione del lavoro o delle attività, la salute mentale e l’intimità sessuale”.

L’impatto sociale

In età pediatrica la secchezza cutanea e il prurito generati dalla malattia possono comprometterne la serenità del bambino e portare anche a perdita di sonno. Con un impatto anche sui genitori, che spesso si sentono impotenti (come già ricordato con la storia di Matteo) e sul rapporto tra i genitori e il bambino. “Essi non sanno come intervenire per evitare che il figlio si ferisca e si faccia male, vorrebbero dargli conforto con un abbraccio ma evitano di toccarlo per timore di infiammarne ancora di più la pelle” riporta ancora il documento. Con il passare degli anni il quadro è aggravato dal peso che la malattia ha sulla sfera sociale. Dall’analisi Doxa emerge infatti come la fascia di età compresa tra i 12 e i 15 anni sia la più fragile, che risente maggiormente della patologia. Il 92% di loro per esempio rileva limitazioni della routine quotidiana a fronte di un 78% sul campione totale. Mentre l’80% lamenta un impatto negativo sulla qualità di vita (a fronte di un 52% sul campione totale) e l’88% denuncia episodi di bullismo o autoisolamento (a fronte di un 67% sul campione totale).

Gli adulti sono sempre meno soggetti ad episodi di bullismo e imparano a convivere con la malattia nella maggior parte dei casi anche grazie all’aiuto di professionisti. Può restare però una difficoltà ad accettare il proprio aspetto fisico e la tendenza a ridurre i momenti di socialità. “Alcuni hanno testimoniato uno scarso rispetto per la loro condizione da parte di colleghi di lavoro, ma anche da parte di clienti nel caso in cui si faccia un lavoro a stretto contatto con il pubblico” riporta ancora Andea. Inoltre anche attività apparentemente banali come svolgere attività fisica e truccarsi possono essere un problema per gli atopici. Nel primo caso perché la sudorazione può creare fastidi, mentre il trucco può addirittura provocare un peggioramento nelle zone del viso o del corpo interessate dalla malattia.

…e lavorativo

La dermatite atopica anche può penalizzare la performance scolastica e lavorativa, sia per via della continua necessità di grattarsi che può ostacolare il normale svolgimento delle attività quotidiane, sia per la mancanza di sonno notturno, che genera spossatezza, stanchezza, sbalzi di umore e difficoltà di concentrazione negli studenti. La deprivazione del sonno, inoltre, pone i pazienti a maggior rischio di incidenti di varia natura o infortuni lavorativi. Mentre chi svolge lavori manuali o per i quali è necessario indossare dispositivi di protezione individuale può riscontrare problemi.

In particolare secondo il Libro bianco, un terzo degli adulti tende ad assentarsi da lavoro o essere improduttivo per alcuni giorni del mese, anche a causa di episodi di discriminazione. In media, si legge ancora, “gli adulti italiani con dermatite atopica da moderata a grave hanno perso nove giorni di lavoro all’anno a causa della patologia ed hanno riportato una perdita di produttività durante il lavoro per 21 giorni”.

Il burden economico

Tutto questo fa sì che un paziente con dermatite atopica “costi” in termini economici circa 6.600 euro l’anno. Di cui il 45,2 % dovuto a costi diretti relativi al trattamento farmacologico, il 32,1% a costi indiretti dovuti a perdita di produttività e il 22, 7% ad altre voci di gestione della condizione come visite, esami ematochimici, spese out-of-pocket. Non sono esenti i caregiver dei bambini atopici, il cui onere finanziario è stimato in 1.254 euro all’anno (per poi aumentare con le forme più gravi), attribuibile principalmente a creme idratanti, detergenti e consultazioni con specialisti privati. E costi indiretti con una perdita di produttività pari a 2,5 giorni di lavoro all’anno a causa della patologia del paziente.

Piano nazionale cronicità e Lea

Oggi i costi di gestione della malattia sono per lo più a carico di pazienti e caregiver, ma potrebbero essere ridotti se la dermatite atopica fosse inserita all’interno del Piano nazionale della cronicità (Pnc) e tra le patologie comprese nei Livelli essenziali di assistenza (Lea). Scrive Andea a tal proposito: “Per garantire un omogeneo accesso alle cure, appare necessario avviare un percorso per il riconoscimento della malattia, anche alla luce dell’elevato impatto che essa determina nel vissuto quotidiano del paziente. In una prima fase, sarebbe opportuno concentrarsi sul riconoscimento della forma severa della patologia, clusterizzando le forme severe pediatriche ed adulte ed individuando i rispettivi bisogni clinici ed assistenziali. La patologia potrebbe, inoltre, essere ricompresa nella seconda parte del Pnc, contenente gli approfondimenti su patologie con caratteristiche e bisogni assistenziali specifici. Sfruttando l’occasione offerta dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), sarebbe importante garantire la figura del dermatologo all’interno delle Case di Comunità così come sarebbe utile attivare per questo tipo di pazienti la sanità digitale, in modo da sviluppare un modello e costruire un Percorso diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta) (oggi attivo solo in pochi centri in Italia ndr) per questi pazienti”.

