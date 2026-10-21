Tumore al polmone, un vaccino sperimentale quasi raddoppia la sopravvivenza a un anno

Un vaccino peptidico sperimentale, Tedopi (OSE2101), ha mostrato risultati promettenti nei pazienti con tumore al polmone non a piccole cellule avanzato, la cui malattia è progredita dopo una prima linea di chemio-immunoterapia. Nello studio di fase 2 Combi-Ted – promosso dalla Fondazione ricerca traslazionale (Fort) – la sopravvivenza ha raggiunto il 47% con il vaccino in associazione a docetaxel e il 46% con il vaccino associato a nivolumab (un’immunoterapia), rispetto al 29% osservato con la sola chemioterapia standard a base di docetaxel.

“I risultati sono estremamente positivi” ha commentato Federico Cappuzzo, direttore dell’Oncologia medica 2 dell’Istituto nazionale tumori Regina Elena di Roma e presidente della Fondazione ricerca traslazionale (Fort). “Nei pazienti che ricevono il vaccino la sopravvivenza a un anno è praticamente doppia rispetto al gruppo trattato con la sola terapia tradizionale, senza alcun eccesso in termini di effetti collaterali”.

I risultati saranno presentati da Cappuzzo al congresso della Società europea di oncologia medica (Esmo), in programma a Berlino dal 23 al 27 ottobre 2026.

Lo studio Combi-Ted

La sperimentazione ha coinvolto 106 pazienti con tumore al polmone non a piccole cellule avanzato, in progressione dopo il trattamento di prima linea con chemio-immunoterapia, provenienti da 17 centri oncologici in Italia, Francia e Spagna. I partecipanti sono stati suddivisi in tre gruppi: uno ha ricevuto docetaxel, trattamento chemioterapico utilizzato in questa fase della malattia; uno ha ricevuto docetaxel in associazione a Tedopi; il terzo ha ricevuto il vaccino in combinazione con nivolumab, un inibitore del checkpoint immunitario.

Il dato più rilevante riguarda la sopravvivenza a un anno nel gruppo trattato con vaccino e docetaxel e come già ricordato. Secondo quanto riferito dai promotori dello studio, il beneficio osservato non si è accompagnato a un aumento della tossicità rispetto al trattamento di riferimento. I risultati suggeriscono quindi che l’aggiunta del vaccino potrebbe rappresentare una strategia da approfondire per i pazienti che necessitano di ulteriori opzioni terapeutiche dopo il fallimento della prima linea.

Trattandosi di uno studio di fase 2 con un numero limitato di partecipanti, i dati hanno tuttavia carattere preliminare e dovranno essere interpretati alla luce dell’analisi completa dei risultati e delle successive conferme cliniche.

Come funziona il vaccino peptidico

Tedopi è un vaccino terapeutico sperimentale progettato per stimolare una risposta immunitaria diretta contro le cellule tumorali. A differenza dei vaccini preventivi, non mira a impedire l’insorgenza della malattia, ma a favorire il riconoscimento del tumore da parte del sistema immunitario.

“Il vaccino peptidico è costituito da una combinazione sintetica di 10 brevi frammenti di amminoacidi (peptidi) selezionati da antigeni tumorali”, spiega Cappuzzo. “Il farmaco agisce come un vero e proprio addestratore molecolare del sistema immunitario: nei pazienti Hla-A2 positivi (antigene leucocitario umano) presenta questi 10 ‘identikit’ ai linfociti T, le cellule difensive dell’organismo, insegnando loro a riconoscere e distruggere le cellule tumorali con chirurgica precisione e senza alcun incremento della tossicità rispetto ai trattamenti standard”.

Lo studio nasce dalla necessità clinica di superare i limiti delle attuali terapie di seconda linea, che offrono risultati spesso modesti. “L’unico farmaco che nella pratica clinica si utilizza comunemente in questa fase – sottolinea Cappuzzo – è il docetaxel, una molecola tossica e di limitata efficacia In uno studio precedente il vaccino peptidico ha già dimostrato di essere potenzialmente superiore al docetaxel, e la sua validazione definitiva è attualmente in corso nello studio di fase 3 Artemia”.

Una nuova era?

Il tumore al polmone rappresenta ancora una delle principali sfide oncologiche. In Italia si registrano circa 40 mila nuove diagnosi ogni anno e la forma non a piccole cellule costituisce approssimativamente l’85% dei casi. Nonostante i progressi della chemio-immunoterapia, la progressione della malattia dopo il trattamento iniziale resta un problema clinico rilevante.

“Nella pratica clinica, quando un paziente va in progressione dopo la prima linea di chemio-immunoterapia, ci chiede molto spesso di poter proseguire l’immunoterapia” conclude Cappuzzo. “Il dato fondamentale emerso dal nostro studio è che anche i pazienti che proseguivano l’immunoterapia aggiungendo il vaccino peptidico ottenevano un beneficio sostanziale in termini di sopravvivenza. I dati aprono una nuova era nell’impiego dei vaccini peptidici in immuno-oncologia, dimostrando che l’addestramento mirato del sistema immunitario può trasformare in modo concreto il futuro terapeutico dei pazienti affetti da tumore al polmone avanzato”.