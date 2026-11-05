Tumore del colon-retto, metastasi epatiche e immunità: scoperto il meccanismo che indebolisce i linfociti T

La produzione persistente di interferoni di tipo I da parte delle cellule tumorali può compromettere la capacità dei linfociti T di contrastare le metastasi epatiche del carcinoma colorettale. È il meccanismo individuato da un gruppo di ricercatori dell’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano, che ha chiarito come un segnale normalmente coinvolto nella risposta immunitaria possa, se mantenuto attivo nel tempo, favorire l’evasione del tumore dalle difese dell’organismo.

Lo studio, pubblicato su Science Advances, individua in una componente del recettore degli interferoni di tipo I (IFNAR1) un elemento determinante per la funzionalità delle cellule immunitarie. L’esposizione prolungata agli interferoni ne favorisce infatti la perdita sulla superficie dei linfociti T, riducendone la capacità di proliferare, sopravvivere e mantenere un’attività antitumorale efficace.

Metastasi epatiche, una sfida per il trattamento del colon-retto

Il carcinoma del colon-retto è una delle neoplasie più frequenti in Italia, con circa cinquantamila nuove diagnosi ogni anno. Il fegato rappresenta una delle principali sedi di diffusione metastatica: in circa un paziente su cinque le metastasi epatiche sono già presenti al momento della diagnosi, ma possono inoltre comparire nelle fasi successive della malattia.

La gestione di queste localizzazioni rappresenta una delle principali sfide terapeutiche. La chirurgia può essere un’opzione per i pazienti con metastasi resecabili, ma non tutti sono candidabili all’intervento e permane il rischio di recidiva. Anche le immunoterapie basate sui linfociti T incontrano limiti di efficacia in una parte dei pazienti.

Il comportamento delle cellule tumorali, infatti, non dipende soltanto dalle loro caratteristiche intrinseche, ma anche dall’ambiente biologico dell’organo in cui si insediano. Il fegato presenta un contesto immunologico particolare, che può essere sfruttato dalle metastasi per ostacolare la risposta antitumorale.

Come spiega Giovanni Sitia, responsabile dell’unità di epatologia sperimentale del San Raffaele, “comprendere le interazioni tra cellule tumorali e ambiente epatico è fondamentale per individuare nuovi bersagli terapeutici”. Le metastasi, una volta raggiunto un altro organo, entrano infatti in contatto con un contesto biologico diverso, che può favorirne la sopravvivenza e contribuire alla resistenza ai trattamenti.

IFNAR1: il recettore che protegge i linfociti T

Per indagare questi meccanismi, il gruppo di ricerca ha analizzato campioni tumorali provenienti da 44 pazienti e organoidi derivati dalle metastasi di altri 15 pazienti. Questi modelli tridimensionali, ottenuti a partire da cellule tumorali e coltivati in laboratorio, hanno consentito di studiare le caratteristiche biologiche delle lesioni metastatiche.

Le analisi hanno evidenziato che alcune metastasi sono caratterizzate da un’elevata produzione di interferoni di tipo I. Il dato assume particolare rilevanza alla luce dei precedenti studi condotti dallo stesso gruppo, nei quali gli interferoni avevano mostrato un’attività protettiva contro la formazione delle metastasi epatiche.

La differenza risiede nella fase della malattia e nella durata del segnale. Nelle fasi iniziali della disseminazione tumorale, gli interferoni possono contribuire a ostacolare la colonizzazione del fegato. Quando invece le metastasi sono già formate e la produzione di queste molecole persiste, il segnale può compromettere la funzionalità delle cellule immunitarie.

In particolare, l’esposizione prolungata agli interferoni favorisce la perdita di IFNAR1 sulla superficie dei linfociti T. Si tratta di una componente del recettore attraverso cui queste cellule ricevono i segnali degli interferoni di tipo I. La sua riduzione compromette la capacità dei linfociti di rispondere a tali segnali e ne limita proliferazione, sopravvivenza e attività antitumorale.

“Con questa nuova ricerca abbiamo scoperto che, quando le metastasi sono ormai sviluppate, la produzione persistente delle stesse molecole può invece contribuire a indebolire i linfociti che dovrebbero eliminarle”, spiega Sitia.

CAR-T e immunoterapia: risultati promettenti nei modelli preclinici

Il passaggio successivo dello studio (supportato da Fondazione Airc) ha riguardato la possibilità di contrastare gli effetti dell’esposizione prolungata agli interferoni. I ricercatori hanno sperimentato approcci farmacologici e genetici per impedire la perdita di IFNAR1 sulla superficie dei linfociti T.

Il mantenimento del recettore ha consentito di preservare la funzionalità delle cellule immunitarie, migliorandone la sopravvivenza e l’attività antitumorale nei modelli preclinici. In questi esperimenti, i linfociti T così protetti sono riusciti a contrastare metastasi epatiche già sviluppate, arrivando in alcuni casi a determinarne l’eliminazione.

La strategia è stata valutata anche con le Car-T, cellule T modificate geneticamente per riconoscere specifici bersagli tumorali. Anche in questo caso, la protezione dalla perdita di IFNAR1 ha migliorato la capacità delle cellule di sopravvivere nel microambiente metastatico e contrastare la crescita tumorale.

Si tratta di risultati sperimentali che suggeriscono come intervenire sulla resistenza dei linfociti T ai segnali prodotti dal tumore possa rappresentare una strategia complementare per potenziare le immunoterapie cellulari. La sua efficacia e sicurezza nell’uomo devono però ancora essere dimostrate.

Verso trattamenti personalizzati: il ruolo delle caratteristiche tumorali

Un elemento di interesse riguarda la variabilità della risposta in funzione delle caratteristiche biologiche delle metastasi. Il beneficio è risultato infatti maggiore nei modelli caratterizzati da livelli elevati di interferoni di tipo I.

Questo dato suggerisce la possibilità di individuare, attraverso la caratterizzazione molecolare del tumore, i contesti nei quali un intervento su IFNAR1 potrebbe risultare più efficace. In prospettiva, la produzione di interferoni potrebbe quindi rappresentare un elemento da considerare nella selezione dei pazienti candidabili a strategie immunoterapiche basate su questo meccanismo.

“Questo risultato ci suggerisce che, in futuro, potremmo sviluppare immunoterapie sempre più personalizzate, individuando i pazienti che potrebbero beneficiarne maggiormente sulla base delle caratteristiche biologiche del loro tumore», osserva Sitia. Il ricercatore sottolinea tuttavia che il lavoro si trova ancora in una fase preclinica e che saranno necessari ulteriori approfondimenti prima di ipotizzare un’applicazione nei pazienti.

Secondo Chiara Bonini, direttrice scientifica e responsabile dell’unità di ematologia sperimentale del San Raffaele, lo studio evidenzia l’importanza di comprendere i meccanismi attraverso i quali il tumore neutralizza le difese immunitarie. “La possibilità di rendere i linfociti T più resistenti a questi processi potrebbe contribuire allo sviluppo di immunoterapie più efficaci, attraverso l’integrazione tra ricerca di base e ricerca clinica”.