Tumore del polmone, una serie di raccomandazioni per realizzare il Pdta alla luce dell’arrivo delle nuove terapie dirette verso la METex14

Una serie di raccomandazioni organizzative e di contenuto per realizzare un Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta) nel carcinoma del polmone non a piccole cellule (Nsclc, Non-Small Cell Lung Cancer), alla luce dell’arrivo in clinica, sempre più rapido, di terapie dirette verso le alterazioni geniche già note ed emergenti, come la skipping mutation di Met a carico dell’esone 14 (METex14). È il risultato conclusivo del progetto “Organizzazione dei percorsi e accesso alle cure nel Nsclc con skipping mutation METex14” realizzato da Novartis, che tra maggio e luglio 2022 ha unito i diversi specialisti impegnati nella gestione dei pazienti con Nsclc, tra cui pneumologi, biologi molecolari, direttori sanitari, oncologi, anatomopatologi e farmacisti ospedalieri.

Una rivoluzione terapeutica…

La strategia terapeutica per il Nsclc, soprattutto in stadio avanzato, è profondamente cambiata negli ultimi anni, tanto da poter parlare di una vera e propria “rivoluzione”. Se fino a una decina di anni fa, infatti, l’unica opzione di trattamento disponibile era la chemioterapia – caratterizzata peraltro da un’efficacia limitata – negli anni a seguire è stata identificata una serie di biomarcatori molecolari e altrettanti farmaci diretti verso la specifica mutazione, da somministrare per via orale, con una frequenza via via maggiore. Basti pensare che le prime quattro target theraphies sono state sviluppate nell’arco di un decennio e altrettante sono in arrivo in questi anni, anche in setting precoci di malattia (stadi I e II).

…e diagnostica

Oggi sono note otto mutazioni del Nsclc – Egfr, Alk, Ros1, Braf, Ntrk1-3, Ret, Kras e METex14 – per le quali sono e saranno disponibili farmaci target. Si tratta senza dubbio di una nuova opportunità di cura per i pazienti, che porta con sé anche a un cambiamento radicale nella diagnostica, a cui contribuisce l’avvento delle tecnologie di sequenziamento genico di nuova generazione (Next generation sequencing, Ngs). Oggi le analisi di diagnostica molecolare per l’identificazione di biomarcatori su tessuto tumorale o, in alcuni casi, sul Dna tumorale circolante nel sangue periferico, sono infatti una conditio sine qua non per l’utilizzo dei farmaci a bersaglio molecolare.

Un accesso equo alle terapie

Si pone quindi un tema di equità nell’accesso alle terapie e ai test di biologia molecolare, che devono essere garantiti in modo omogeneo e rapido su tutto il territorio nazionale, per assicurare ai pazienti la migliore cura disponibile. I principali aspetti che devono essere messi in luce per garantire la gestione ottimale dei pazienti e l’accesso alla terapia sono due, secondo gli esperti che hanno partecipato al progetto “Organizzazione dei percorsi e accesso alle cure nel Nsclc con skipping mutation METex14”: l’accesso alla diagnostica molecolare e la multidisciplinarità nella gestione del percorso diagnostico-terapeutico. Due temi che sono stati al centro della discussione del board, che ha identificato barriere e possibili soluzioni alla luce delle nuove terapie aventi come bersaglio METex14 che verranno rese disponibili in Italia.

Le raccomandazioni per la gestione ottimale del Nsclc

Oggi infatti esistono ancora una serie di barriere tecnologiche, organizzative ed economiche, che impediscono ai cittadini italiani di accedere alla diagnostica molecolare e di conseguenza a una cura adeguata e personalizzata. Ostacoli che possono essere superati con adeguate strategie – elencate nello speciale di AboutPharma che riassume i risultati dell’omonimo progetto – in grado di riorganizzare la presa in carico dei pazienti alla luce del cambio di paradigma in corso. Oltre a ciò, come già ricordato, gli esperti coinvolti nel progetto hanno stilato una serie di raccomandazioni organizzative e di contenuto per il Pdta nel Nsclc, un altro elemento fondamentale per la gestione ottimale del paziente in vista dell’arrivo delle nuove terapie anti Met.

Verso una medicina personalizzata

La skipping mutation di Met infatti, si inserirà tra le ormai numerose mutazioni da andare a ricercare e rappresenterà una ulteriore spinta verso una medicina sempre più personalizzata e differenziata in base ai diversi sottotipi biologici del Nsclc. Per garantire l’ottimizzazione delle cure per i pazienti che presentano tale mutazione, in conclusione secondo il parere del board, sarà necessario un avanzamento nell’utilizzo della diagnostica molecolare in ogni singola realtà, con tecnologie adeguate per l’identificazione della mutazione, usufruendo delle risorse a oggi messe a disposizione a livello istituzionale. Inoltre, sarà necessaria una stretta collaborazione tra tutte le figure professionali coinvolte nel percorso, anche nel momento del prelievo istologico che risulta cruciale per ottenere tessuto idoneo per l’analisi della mutazione di Met. In tale contesto i Pdta e le reti oncologiche in cui sono inseriti, avranno un ruolo sempre più fondamentale per garantire una presa in carico ottimale del paziente con Nsclc e l’accesso alla terapia più appropriata nel momento opportuno.