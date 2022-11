Tumori cerebrali (gliomi): molecola “fluo” illumina le cellule tumorali per interventi precisi

Una molecola fluorescente capace di “accendere” nel cervello le cellule tumorali, guidando la mano del chirurgo per interventi più precisi. È la scoperta dei biochimici dell’Università del Piemonte Orientale (Upo), coordinatori di uno studio pubblicato su Communications Biology (gruppo Nature), che promette di offrire “nuovi strumenti per contrastare i gliomi, tumori cerebrali cha lasciano a chi si ammala scarsissime probabilità di sopravvivenza”, sottolineano dall’ateneo.

La molecola fluorescente “Probe 10”

I ricercatori hanno individuato una nuova molecola fluorescente altamente specifica, denominata “probe 10” in grado di legarsi in modo selettivo all’enzima aldeide deidrogenasi 1A3 (Aldh1A3), “illuminandolo”. In questo modo Probe 10 illumina solo le cellule tumorali del glioma e non i tessuti sani, quindi potrebbe fornire ai neurochirurghi un supporto essenziale in sede operatoria per una rimozione totale della massa tumorale. La terapia primaria per questi tumori rimane infatti la resezione chirurgica, da eseguire però in una posizione anatomica complessa su cui intervenire.

I gliomi

Lo studio multidisciplinare è stato guidato da Silvia Garavaglia, professoressa associata di Biochimica del Dipartimento di Scienze del farmaco Upo. Ricerche precedenti dello stesso team hanno indicato che Probe 10 è un target rilevante per lo sviluppo di nuove molecole per la diagnosi precisa e accurata del glioma e di terapie farmacologiche mirate a queste neoplasie. Sono fra i tumori più frequenti nel gruppo di quelli che interessano il sistema nervoso centrale e la prognosi per i pazienti coinvolti è spesso infausta, evidenziano gli scienziati. In particolare, per i glioblastomi la percentuale di sopravvivenza dei pazienti a 5 anni dalla diagnosi non supera il 5%.

“Illuminare” il tumore

Le tecniche usate oggi per la resezione dei gliomi si basano sull’aiuto di una molecola chiamata fluoresceina, ricorda ancora la noto dell’ateneo, che però non è selettiva e dunque ha una scarsa specificità nell’illuminare il tessuto malato rispetto ai tessuti sani. Sfruttando una specifica e puntiforme differenza di aminoacidi fra l’Aldh1A3 e altri isoenzimi di questa famiglia enzimatica, è stato possibile disegnare una molecola altamente specifica per l’isoforma Aldh1A3 sovraespressa nei gliomi. È stato così possibile mettere a punto uno strumento in grado di illuminare solo le cellule tumorali staminali mesenchimali sia in vitro, su linee primarie di pazienti, sia in vivo in un tumore cerebrale murino, senza alcun effetto sugli astrociti sani presenti nel cervello.

Operazioni più precise

Spiega Garavaglia: “La molecola che abbiamo isolato si comporta come un nastro adesivo fosforescente che si carica autonomamente con la luce, simile a quelli sulle pareti delle camerette dei bambini, che sono quasi invisibili durante il giorno e si trasformano in stelle, lune e cuori quando è buio. La nostra sonda si lega molto bene all’enzima bersaglio presente in grande quantità nel tumore e, illuminando con la luce adatta, ne rivela la posizione permettendo al neurochirurgo di operare in modo molto preciso rimuovendo tutte le cellule cancerose tumorali”.

Verso il brevetto

“Il valore dello studio si esprime anche nella pubblicazione di un brevetto internazionale che verrà sostenuto sia dall’Università del Piemonte Orientale, in modo maggioritario, sia dall’Università di Pavia e che rende noi ricercatrici e ricercatori particolarmente orgogliosi del lavoro fatto sino a qui” conclude la ricercatrice. “Le ricerche sono in fase preclinica, ma il recente finanziamento vinto ci consentirà di implementarle ulteriormente soprattutto in vivo, per arrivare ad avere, in un paio di anni, una molecola da testare in fase clinica”.