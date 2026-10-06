Tumori, qualità di vita e sopravvivenza: nuove raccomandazioni per i trial sulle terapie adiuvanti

Quanto vale una terapia oncologica che riduce il rischio di recidiva, ma impone al paziente effetti indesiderati rilevanti e duraturi? E quanto dovrebbe pesare questo elemento nella scelta del trattamento?

È attorno a queste domande che si sviluppa l’ultima posizione del Common sense oncology (Cso) e dell’Organizzazione europea per la ricerca e la cura del cancro (Eortc), diffusa attraverso un documento pubblicato su The Lancet Oncology.

Nell’articolo sono proposte nuove raccomandazioni per migliorare il modo in cui la qualità di vita correlata alla salute viene valutata e riportata negli studi clinici randomizzati sulle terapie oncologiche adiuvanti.

Un’impostazione che si inserisce in un dibattito già aperto nella ricerca oncologica: il valore dei farmaci antitumorali non può essere ricondotto a una sola metrica, ma deve tenere conto degli outcome che hanno un significato reale per i pazienti.

Il ruolo delle terapie adiuvanti

Le terapie adiuvanti vengono somministrate dopo il trattamento principale (quasi sempre la chirurgia), al fine di ridurre il rischio che la malattia si ripresenti. Il beneficio atteso può dunque manifestarsi nel futuro, mentre gli effetti indesiderati del trattamento sono quasi sempre più precoci. E, in alcuni casi, si protraggono nel tempo.

È proprio questo equilibrio a rendere importante la valutazione della qualità di vita. La decisione di sottoporsi a una terapia adiuvante implica infatti un confronto tra un possibile beneficio (spesso espresso in termini di riduzione del rischio di recidiva) e il prezzo che il paziente può pagare in termini di sintomi, funzionalità e benessere quotidiano.

La stessa riflessione era già stata al centro dei principi elaborati dal Cso per migliorare la progettazione e la comunicazione dei trial oncologici: tra le indicazioni la richiesta che la qualità di vita correlata alla salute sia almeno un endpoint secondario in tutti gli studi clinici randomizzati. La nuova raccomandazione compie però un passo ulteriore in avanti: concentrandosi non soltanto sulla presenza della qualità di vita nelle sperimentazioni cliniche, ma soprattutto su come i suoi risultati vengono misurati e comunicati.

Porre la qualità della vita al pari della sopravvivenza

Per Cso ed Eortc, nei trial sulle terapie adiuvanti non è sufficiente riportare il punteggio medio della qualità di vita nei diversi gruppi di trattamento.

La proposta è di indicare anche quanti pazienti ne sperimentano un deterioramento clinicamente significativo e per quanto tempo questo persiste.

Sono informazioni considerate più facilmente interpretabili sia dai medici sia dai pazienti quando devono valutare le alternative terapeutiche. “I pazienti che prendono in considerazione una terapia adiuvante meritano informazioni chiare non solo sui potenziali benefici del trattamento, ma anche sulla probabilità, sulla gravità e sulla durata degli eventuali effetti negativi sulla loro qualità di vita”, ha spiegato Ian Tannock, professore emerito di oncologia medica e metodologo dell’Università di Toronto, primo firmatario della pubblicazione.

Del resto sopravvivenza e qualità di vita come endpoint centrali dell’oncologia rappresentano oggi due dimensioni complementari del beneficio terapeutico, soprattutto quando si devono valutare trattamenti destinati a persone che potrebbero vivere a lungo dopo la terapia.

Rendere più significativi i risultati riferiti dai pazienti

Un secondo punto sollevato nel documento riguarda i patient-reported outcomes (Pro), gli esiti riferiti direttamente dai pazienti attraverso strumenti validati.

La revisione sottolinea che i dati sulla tossicità raccolti dai clinici non sono sufficienti a descrivere integralmente l’esperienza della persona trattata. Sintomi, capacità di svolgere le attività quotidiane e benessere complessivo devono essere valutati anche attraverso la voce del paziente.

“I risultati sulla qualità di vita diventano utili quando possono essere utilizzati per discutere le domande che contano davvero per i pazienti”, ha aggiunto Madeline Pe, responsabile del dipartimento Qualità di vita dell’Eortc e coautrice principale della revisione.

Il punto, dunque, è fare in modo che i dati raccolti siano clinicamente interpretabili e utilizzabili nella decisione terapeutica.

La direzione è coerente con l’evoluzione dei Pro nei trial oncologici: la voce dei pazienti nella valutazione dei nuovi farmaci è diventata progressivamente una componente della valutazione del beneficio terapeutico, mentre le linee guida internazionali sui Pro hanno contribuito a definire criteri più rigorosi per il loro impiego negli studi clinici.

Dalla media dei punteggi alla durata del peggioramento

“Migliorando il modo in cui vengono riportati gli esiti sulla qualità di vita, possiamo fare in modo che i dati riferiti dai pazienti svolgano un ruolo più significativo nelle decisioni terapeutiche e nella futura assistenza oncologica”, ha sottolineato Michael Brundage, oncologo radioterapista alla Queen’s University (Kingston, Canada) e coautore della revisione.

Un altro degli elementi più concreti posti da Cso ed Eortc riguarda il modo di presentare i dati, che dovrebbero essere raccolti attraverso strumenti validati, con una gestione più accurata delle informazioni mancanti e con i risultati sulla qualità di vita inclusi già nella pubblicazione principale dello studio.

Come anticipato, non dovrebbe essere più sufficiente riportare la quota di pazienti che sperimenta un deterioramento clinicamente significativo della qualità di vita. Maggiore attenzione va posta anche alla gravità e alla durata dell’effetto negativo, insieme all’andamento della qualità di vita durante il trattamento e nel follow-up. Accorgimenti metodologici richiesti al fine di rendere più leggibile un’informazione spesso difficile da tradurre in una decisione clinica.

La qualità di vita come informazione per la decisione condivisa

Un conto, d’altra parte, è sapere che il punteggio medio della qualità di vita è diminuito di alcune unità. Un altro è venire a conoscenza di quante persone hanno avuto un peggioramento percepibile, quanto questo è stato importante e per quanto tempo è stato sperimentato.

Il valore di questo approccio è legato soprattutto al rapporto tra medico e paziente. Nelle terapie adiuvanti il beneficio può essere statisticamente significativo, ma la sua rilevanza (per la singola persona) dipende anche dalle conseguenze del trattamento.

Una prospettiva che trova riscontro anche nel dibattito clinico italiano, come dimostra anche il recente invito da parte dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) a una maggiore attenzione alla qualità di vita dei pazienti.

“In questo modo – concludono gli autori – speriamo di poter comprendere meglio l’impatto reale del trattamento nel mondo reale, al fine di prendere decisioni terapeutiche più adatte ai bisogni del singolo paziente”.