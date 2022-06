Una serie di casi studio mostra l’efficacia dei batteriofagi contro i “superbug”

Virus che eliminano “super bug”. È l’ultima frontiera della lotta all’antibioticoresistenza, che sfrutta appunto i batteriofagi, o fagi, cioè virus che uccidono i batteri. La strategia è in fase di sviluppo da tempo in realtà, ma un team guidato da ricercatori dell’Università di Pittsburgh e dell’Università della California di San Diego ha riportato venti nuovi casi di studio sull’uso del trattamento sperimentale contro l’infezione da Mycobacterium, mostrando il successo della terapia in più della metà dei pazienti. Il lavoro è stato pubblicato su Clinical Infectious Diseases lo scorso 9 giugno. SI tratta della serie di casi studio più numerosa, mai pubblicata sui batteriofagi. La quale fornisce dettagli senza precedenti sul loro uso per trattare infezioni gravi, gettando le basi per una futura sperimentazione clinica.

I casi studio

Ogni paziente trattato nello studio è stato infettato da uno o più ceppi di Mycobacterium, un gruppo di batteri che può causare infezioni mortali resistenti al trattamento nelle persone con un sistema immunitario compromesso o con la fibrosi cistica. Nel 2019 Graham Hatfull, professore di biotecnologia presso l’Università di Pittsburgh, ha guidato un team che ha mostrato il primo utilizzo di successo dei fagi per trattare queste infezioni. “Per i medici sono un incubo: non sono comuni come altri tipi di infezioni, ma sono tra le più difficili da trattare con gli antibiotici”, ha affermato Hatfull. “Inoltre lunghi trattamenti con gli antibiotici sono tossici o non molto ben tollerati”.

Anche i fallimenti sono importanti

Esaminando le misure di salute del paziente e se i campioni del paziente mostravano ancora segni di infezioni da Mycobacterium, il team ha scoperto che la terapia ha avuto successo in 11 casi su 20. Nessun paziente ha mostrato reazioni avverse al trattamento. In altri cinque pazienti i risultati della terapia non sono stati conclusivi e quattro pazienti non hanno mostrato alcun miglioramento. Secondo Hatfull, anche questi apparenti fallimenti sono fondamentali per rendere la terapia disponibile a più pazienti: “In un certo senso, quelli sono i casi più interessanti”, ha riferito. “Capire perché non hanno funzionato sarà importante”.

Cocktail di virus

La prassi è quella di somministrare un cocktail di virus diversi in modo che i batteri avrebbero meno probabilità di sviluppare resistenza. In undici casi, i ricercatori non sono stati in grado di trovare più di un tipo di fago in grado di uccidere l’infezione del paziente. In altri casi anche con un solo fago non si è sviluppata resistenza e il trattamento ha avuto successo. Solo in alcuni casi, inoltre, il sistema immunitario dei pazienti ha reso il virus inefficace. E in alcuni casi, nonostante questo, il trattamento ha comunque avuto successo.

La prossima sfida

Secondo il ricercatore lo studio dipinge un quadro incoraggiante per la terapia e apre la possibilità a nuovi regimi fagici che i medici potrebbero utilizzare per massimizzare le possibilità di successo del trattamento. Oltre a rappresentare una soluzione contro le infezioni da Mycobacterium, inoltre, questi risultati rappresentano anche un progresso per il più ampio campo della terapia dei fagi. Ora il prossimo passo per il laboratorio di Hatfull sarà continuare a fornire fagi a più pazienti, e condurre ricerche per ampliare le persone che possono beneficiare del trattamento. “Non abbiamo ancora capito come trovare o ingegnerizzare i fagi in grado di eliminare ogni ceppo di batteri in questi pazienti”, ha affermato Hatfull. “Sarà la nostra sfida futura”.