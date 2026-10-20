Vaccinazione antinfluenzale: un corso di formazione per comprenderne l’importanza nel setting oncologico

Per un paziente oncologico, prevenire un’infezione significa anche contribuire a proteggere il percorso di cura. La malattia neoplastica e alcuni trattamenti antitumorali possono infatti determinare una condizione di maggiore vulnerabilità alle infezioni, aumentando il rischio che patologie comuni nella popolazione generale assumano un decorso più complesso.

È il caso dell’influenza stagionale. Nei pazienti oncologici un’infezione respiratoria virale può associarsi a quadri severi, ospedalizzazioni e interruzioni delle terapie, con possibili ripercussioni sul percorso terapeutico. Da qui l’importanza della prevenzione vaccinale come parte della presa in carico complessiva del paziente.

A questo tema è dedicato il corso Ecm Fad con tutoraggio “Importanza della vaccinazione antinfluenzale nel setting oncologico”, un percorso formativo che affronta la vaccinazione non come un intervento isolato, ma all’interno di una strategia che coinvolge oncologi, specialisti della prevenzione, infettivologi, professionisti del territorio, pazienti e caregiver. Il corso, che rilascia 9 crediti Ecm, è valido fino al 15 febbraio 2027.

Obiettivi e destinatari del corso

Realizzata con il contributo educazionale non condizionante di Viatris, e patrocinata dalla Società italiana di igiene (SiTi) e dall’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), l’iniziativa ha l’obiettivo di affrontare tematiche speciali del Servizio sanitario nazionale (o regionale) a carattere urgente o straordinario, individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dagli enti locali (Regioni e Province autonome), per far fronte a specifiche emergenze sanitarie, tramite l’acquisizione di nozioni tecnico-professionali. Il corso si rivolge principalmente a medici chirurghi (specialisti in oncologia), infermieri e infermieri pediatrici.

Dalla fragilità immunologica al rischio infettivo

Il punto di partenza è comprendere perché il paziente oncologico sia particolarmente vulnerabile. L’immunodeficienza può essere legata alla malattia stessa, ma anche agli effetti immunosoppressori di diversi trattamenti, tra cui chemioterapia, corticosteroidi, anticorpi monoclonali e terapie successive al trapianto di cellule staminali. Un ruolo importante è inoltre svolto dalla neutropenia, uno dei principali fattori di rischio per le infezioni.

Il primo modulo, affidato a Rossana Berardi, professore ordinario di Oncologia Medica presso l’Università Politecnica delle Marche e direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, approfondisce proprio la fragilità immunologica del paziente oncologico: dalle cause dell’immunodeficienza al ruolo della neutropenia e dei trattamenti immunosoppressori, fino alle possibili conseguenze cliniche delle infezioni, comprese ospedalizzazioni e interruzioni delle terapie.

Una rete vaccinale tra ospedale e territorio

Perché la vaccinazione possa raggiungere efficacemente i pazienti fragili è necessario costruire percorsi organizzativi in grado di integrare ospedale e territorio.

A questo aspetto è dedicato il secondo modulo, con Roberta Siliquini, professore ordinario di Igiene all’Università di Torino e past president della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI). Il modulo affronta l’epidemiologia dell’influenza nei pazienti oncologici, l’organizzazione della rete vaccinale e dei percorsi integrati, oltre ai temi della tracciabilità e dell’anagrafe vaccinale.

Efficacia, sicurezza e compatibilità con le terapie

Uno degli aspetti centrali nella pratica clinica riguarda il rapporto tra vaccinazione, risposta immunitaria e trattamenti oncologici.

A questo proposito, il terzo modulo tenuto dall’infettivologo Stefano Vella, docente di Salute Globale all’Università Cattolica di Roma, è dedicato ai benefici clinici della vaccinazione antinfluenzale, alla risposta immunitaria del paziente oncologico e alla compatibilità della vaccinazione con la chemioterapia e le altre terapie.

Vaccinazione e continuità delle cure

Quando vaccinare il paziente? Come coordinare la somministrazione con i cicli terapeutici? E quale ruolo possono avere familiari, conviventi e operatori sanitari?

Sono alcuni degli interrogativi affrontati nel quarto modulo, curato da Angioletta Lasagna, oncologo medico della Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia e coordinatrice delle Linee Guida Aiom sulle vaccinazioni. Il programma prende in esame le raccomandazioni di Aiom, Esmo e Cdc, il timing della vaccinazione rispetto ai trattamenti, la prevenzione delle interruzioni terapeutiche e le strategie aggiuntive di protezione, tra cui la vaccinazione di conviventi e operatori sanitari

Informare non basta: il ruolo del counseling

Anche la migliore strategia preventiva rischia di perdere efficacia se il paziente non dispone degli strumenti necessari per comprenderne benefici e rischi e prendere una decisione informata.

Per questo il percorso formativo si conclude allargando lo sguardo alla comunicazione. Il modulo conclusivo affidato a Claudia Danesini Irccs Policlinico San Matteo di Pavia, approfondisce la comunicazione del rischio, le strategie per favorire l’adesione vaccinale e la gestione dell’esitazione attraverso strumenti di counseling rivolti ai pazienti oncologici e ai caregiver.