Vaccini a mRna: comincia la seconda fase della rivoluzione oncologica

Lo scorso agosto le buone notizie erano arrivate dalla biotech Moderna per il suo vaccino a mRna contro il melanoma (intismeran autogene) in combinazione con pembrolizumab, l’anticorpo antiPD1 di Msd. Il primo studio di fase III positivo per una terapia antitumorale personalizzata a mRna, che l’oncologo Paolo Ascierto, il primo scienziato ad averla somministrata in Italia all’Istituto Nazionale Tumori Irccs “Fondazione G. Pascale” di Napoli, aveva definito “un’ulteriore rivoluzione nel campo della lotta al melanoma, ma non solo” e “una grande svolta nel campo dell’oncologia”, ricordando che studi sono in corso anche su tumori del polmone, rene, vescica, e ci sono già primi segnali incoraggianti su quelli di mammella e pancreas. Una settimana dopo la battuta d’arresto, con l’annuncio da parte di BioNTech e Genentech dell’interruzione dello studio sul carcinoma colorettale, mentre il vaccino a mRna autogene cevumeran era stato invece impiegato come monoterapia adiuvante.

“Dal punto di vista immunologico questa è una differenza molto importante”, spiega Fulvia Vascotto del Dipartimento di Immunoterapia del Tron, l’istituto della University Medical Center del Johannes Gutenberg University Mainz, in Germania, che ha contribuito con attività di ricerca traslazionale proprio alla piattaforma di vaccini personalizzati a mRna di BioNTech e del suo vaccino contro il Covid.

Aiutare le cellule T

Entrambi gli approcci partivano dallo stesso principio: identificare nel tumore del singolo paziente una serie di neoantigeni derivati dalle sue mutazioni e utilizzare il vaccino per indurre o amplificare linfociti T capaci di riconoscere selettivamente le cellule che esprimono quei neoantigeni e quindi attaccarlo. Ed entrambi gli studi al loro inizio avevano dato segnali immunologici forti.

“Ma generare linfociti citotossici T specifici contro i neoantigeni non è sufficiente per una cura del cancro” chiarisce Vascotto. “È certamente il requisito fondamentale, ma quella è soltanto la prima parte di una sequenza molto più complessa del processo terapeutico. Il microambiente tumorale dispone di numerosi sistemi di mascheramento e fuga: checkpoint immunitari come PD1/PDL1, popolazioni cellulari immunosoppressive e condizioni metaboliche sfavorevoli, comprese quelle legate all’accumulo di lattato. Possiamo quindi avere un vaccino che ha eseguito ciò che abbiamo programmato, generare linfociti antitumorali T specifici, senza che questo si traduca automaticamente nella capacità di eliminare completamente tutte le cellule tumorali”. Bisogna aiutare le cellule T a lavorare in quell’ambiente tumorale.

Complementari

Nel melanoma il vaccino a mRna e l’inibitore di checkpoint svolgono due funzioni complementari: il vaccino cerca di generare ed espandere una risposta T diretta contro i neoantigeni del tumore, mentre pembrolizumab interviene su uno dei principali meccanismi che il tumore mette in campo per frenare quella risposta. Lo studio internazionale di fase III ha raggiunto l’endpoint primario di sopravvivenza libera da recidiva e quello di sopravvivenza libera da metastasi a distanza, con un miglioramento rispetto a pembrolizumab da solo.

I dati riguardano persone con melanoma ad alto rischio completamente resecato, senza malattia residua rilevabile ma con elevata probabilità di recidiva. Il trattamento è stato somministrato in adiuvante, per eliminare eventuali cellule tumorali microscopiche residue e ridurre quindi il rischio di recidiva. Per stabilirne definitivamente il valore serviranno però i dati completi (forse disponibili al congresso Esmo 2026 a ottobre) un followup più lungo della sopravvivenza globale e l’approvazione regolatoria.

Il vaccino da solo non basterebbe

Nel trial di BioNTech il vaccino è stato utilizzato come trattamento adiuvante in monoterapia in pazienti con Dna tumorale circolante (ctDna) positivo con carcinoma colorettale ad alto rischio in stadio II o in stadio III, completamente asportato chirurgicamente, con l’obiettivo di verificare se il trattamento fosse in grado di prevenire la recidiva del tumore dopo l’intervento chirurgico e la chemioterapia. I dati della fase II hanno mostrato uno squilibrio numerico nella sopravvivenza globale e la conclusione è stata che la prosecuzione dello studio difficilmente avrebbe modificato l’esito in termini di efficacia.

Un’ipotesi è che da solo il vaccino l’mRna in questa popolazione di pazienti non riuscirebbe a generare una risposta immunitaria sufficiente a prevenire la recidiva e i risultati porterebbero a prendere la strada di una terapia combinata.

La terapia basata su anticorpi farmacoconiugati

“Ritengo difficile pensare alla terapia del cancro come a un trattamento unico”, afferma Vascotto. “Un vaccino può fornire o amplificare i linfociti T specifici; un inibitore del checkpoint può rimuovere alcuni dei segnali inibitori che ne limitano l’attività; radio e chemioterapia possono ridurre la massa tumorale e, in determinati contesti, modificare anche le interazioni tra tumore e sistema immunitario. Si sta studiando anche la potenzialità della terapia basata su anticorpi farmacoconiugati, gli Adc (antibodydrug conjugates), in combinazione con altri trattamenti”.

“In questo caso – continua – si sfrutta la specificità di un anticorpo diretto contro un antigene presente sulla superficie delle cellule tumorali per veicolare un potente agente citotossico preferenzialmente verso quelle cellule, riducendo così la dose del chemioterapico al paziente a cui viene esposto e cercando così conseguentemente di ridurre gli effetti collaterali devastanti della chemioterapia. Un esempio classico è HER2 nel carcinoma mammario HER2-positivo, che ha permesso lo sviluppo di terapie anticorpali e successivamente di diversi Adc diretti contro HER2”.

Terapie combinate, concomitanti, oppure sequenziali dove il vaccino può essere uno degli elementi centrali: utilizzare meccanismi differenti in maniera razionale, scegliendo la combinazione sulla base delle caratteristiche biologiche e immunologiche del tumore. Una terapia potrebbe, per esempio, essere utilizzata inizialmente per modificare il tumore o il suo microambiente e creare condizioni più favorevoli, seguita successivamente dalla vaccinazione o da un’altra immunoterapia. Oppure due meccanismi potrebbero dover essere colpiti contemporaneamente.

La sfida di rendere attaccabili i tumori “freddi”

In questo contesto bisogna considerare anche che melanoma e carcinoma colonrettale sono tumori con biologia, immunogenicità e microambienti immunitari differenti. Come ha sottolineato BioNTech nel fornire spiegazioni sul fallimento dello studio, molte forme di tumore al colon, diversamente dal melanoma, fanno parte dei tumori “freddi”, così chiamati per la scarsa presenza di linfociti T CD8+ nel loro microambiente, o in cui i linfociti si accumulano ai margini o nello stroma senza penetrare nel nucleo. Il vaccino a mRna può contribuire a trasformare anche questo tipo di tumori freddi in tumori più immunologicamente attivi e quindi attaccabili dalle immunoterapie?

Negli ultimi due anni alcuni studi hanno dimostrato che è possibile. L’esempio più importante a oggi è quello sul glioblastoma, un tumore cerebrale freddo per cui l’immunoterapia ha sempre ottenuto scarsi risultati, lasciando i pazienti senza opzioni terapeutiche efficaci.

Uno studio multicentrico del 2024 coordinato da Elias J. Sayour, della University of Florida, negli Usa, ha rivelato (prima sui topi, poi su cani con tumori cerebrali spontanei, infine su primi pazienti) che nel glioblastoma il vaccino a mRna costruito con particelle lipidiche grandi può modificare velocemente il microambiente tumorale facendolo diventare immunologicamente molto più attivo. Lo studio originario è proseguito e la piattaforma è stata portata almeno in altri due programmi clinici, incluso uno specificamente dedicato al glioblastoma recidivato, e i risultati (su pochi numeri) che sono stati presentati nei recenti congressi confermano i precedenti.

“Preparare” il microambiente tumorale

Anche un’altra piattaforma personalizzata ha fornito informazioni sul ruolo del vaccino nell’aumentare l’infiltrazione di cellule T nel glioblastoma: Nature Cancer il 12 maggio scorso ha pubblicato i risultati di uno studio clinico di fase I della Washington University School of Medicine, negli Usa, che mostrano primi segnali incoraggianti di un vaccino a Dna, personalizzato, multineoantigenico, somministrato su nove pazienti.

Oltre a segnali preliminari sulla sopravvivenza, da interpretare con estrema cautela per il numero ridotto di pazienti e l’assenza di un gruppo di controllo, il vaccino sembra aver “preparato” il microambiente tumorale. Quando per uno dei due pazienti a cui è stato somministrato pembrolizumab dopo recidiva si è verificata una visibile reazione immunitaria, gli autori ha dedotto che la vaccinazione possa creare nel glioblastoma uno stato più favorevole alla risposta agli antiPD1.

Un percorso simile sta seguendo anche il vaccino di BioNTechGenetech come trattamento adiuvante postchirurgico in pazienti con adenocarcinoma duttale pancreatico resecato: proprio in questo tumore freddo per eccellenza il vaccino sembra accendere un’immunità antitumorale specifica, come dimostrano i dati di follow up di una fase I recentemente pubblicati (vedi articolo successivo), in un regime che prevedeva la combinazione con l’inibitore del checkpoint atezolizumab (antiPDL1) e la chemioterapia.

Evolvere in parallelo al tumore

Ma c’è anche un altro grande punto di discussione su cui diversi gruppi di ricerca si stanno concentrando, in particolare partendo proprio da tumori come il glioblastoma, che è sempre in evoluzione perché sotto la pressione delle terapie cambia l’espressione dei suoi neoantigeni e lo stesso microambiente immunitario: si può creare un vaccino antitumorale che possa essere modificato mentre il tumore evolve?

Una review dell’istituto di ricerca della Tsinghua University di Pechino, in Cina, pubblicata sul numero di settembre del Journal of Controlled Release ipotizza che sia possibile. Come spiega il primo autore Shaoxing Zhang sono necessarie analisi multiomiche ripetute per seguire l’evoluzione molecolare del tumore e vaccini a mRna facilmente riprogrammabili per continuare a indirizzare il sistema immunitario contro il profilo antigenico più recente del tumore.

Una “frontiera emergente”

Un’ipotesi che si basa su aspetti già noti: nel glioblastoma i vaccini personalizzati potrebbero generare risposte T capaci di raggiungere il tumore, mentre multiomica e nanoparticelle a Rna consentono rispettivamente di seguirne l’evoluzione molecolare e, come detto, di rendere il microambiente più immunologicamente attivo.

Ma l’integrazione in tempo reale tra monitoraggio multiomico, riprogettazione del vaccino e nanotrasporto è ancora definita dagli stessi autori come una “frontiera emergente”. Siamo infatti solo all’inizio di un percorso che riguarda l’applicazione di un vaccino personalizzato a tumori biologicamente diversi e le strategie di combinazione per fornire una risposta terapeutica dav vero efficace e duratura per i pazienti. Aspetto, questo, ancora tutto da dimostrare.