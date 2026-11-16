l tumore al pancreas è considerato da sempre uno dei nemici più difficili della medicina moderna. Aggressivo, silenzioso, refrattario alle terapie, con un tasso di sopravvivenza a cinque anni che raramente supera il 10%. Per decenni la ricerca oncologica ha cercato di migliorare l’esito di questa malattia introducendo farmaci chemioterapici più efficaci, immunoterapie e approcci chirurgici sempre più sofisticati, ottenendo però scarsi risultati, soprattutto per quanto riguarda la sua forma più comune: l’adenocarcinoma duttale pancreatico (Pdac).

Negli ultimi anni, però, qualcosa è cambiato. Una serie importante di risultati scientifici ha aperto una strada completamente nuova: quella dei vaccini personalizzati a mRna, progettati per addestrare il sistema immunitario a riconoscere e attaccare le cellule tumorali. Questi non sono vaccini preventivi, ma veri e propri trattamenti terapeutici, ideati su misura per ciascun paziente.

Il trial clinico di fase I

La pietra angolare di questa rivoluzione per combattere il tumore al pancreas è lo studio condotto dal gruppo di Vinod P. Balachandran, Direttore dell’Olayan Center for Cancer Vaccines del Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York, pubblicato su Nature nel 2025. Il lavoro presenta i risultati del trial di fase 1 su 16 pazienti con diagnosi di Pdac resecabile, trattati con un vaccino mRna personalizzato sviluppato da BioNTech (cevumeran, vaccino basato su lipoplex di Rna messaggero dell’uridina).

Il vaccino è stato somministrato dopo l’intervento chirurgico, insieme a immunoterapia (atezolizumab, un inibitore di PDL1) e chemioterapia adiuvante (Folfirinox). Il trattamento ha portato a una forte espansione dei linfociti T CD8+ specifici per i neoantigeni nel 50% dei pazienti vaccinati, con una significativa riduzione delle recidive, confermando la risposta immunologica già documentata a 1,5 e 3 anni di followup. L’87,5% dei pazienti sono ancora in vita a sei anni dall’intervento chirurgico, a fronte di soli due pazienti tra quelli non responsivi.

Verso i vaccini futuri

Il vaccino è risultato ben tollerato, con effetti collaterali simili ai vaccini mRna già noti. Inoltre, lo studio ha permesso di capire quali mutazioni generassero le risposte delle cellule T più forti, migliorando la pipeline di selezione per i vaccini futuri.

“I dati di questo piccolo studio suggeriscono che i vaccini possono stimolare in modo significativo il sistema immunitario in alcuni pazienti affetti da cancro al pancreas e questi pazienti continuano a stare bene anche anni dopo la vaccinazione” commenta Balachandran. È da questo lavoro che ha avuto luce uno studio randomizzato multicentrico di Fase 2, avviato da Genentech e BioNTech, oggi considerato uno dei programmi più avanzati al mondo nella lotta contro il tumore al pancreas.

Un vaccino personalizzato

Il principio alla base del vaccino è relativamente semplice, ma la sua realizzazione richiede una complessa combinazione di genomica, bioinformatica e immunologia. Il tumore di ogni paziente contiene mutazioni uniche, chiamate neoantigeni, che possono essere riconosciute dal sistema immunitario. Nel Pdac questi neoantigeni sono spesso “nascosti” o poco immunogenici. Utilizzando PhenoTrack, una nuova strategia computazionale per tracciare i fenotipi delle singole cellule T, i ricercatori del Memorial Sloan Kettering Cancer Center hanno scoperto che i cloni indotti dal vaccino non sono rilevabili nei tessuti prima della somministrazione vaccinale, mentre assumono uno stato di cellule T citotossiche, residenti nei tessuti e simili a cellule della memoria, fino a tre anni post vaccino, con una funzione effettrice specifica per i neoantigeni preservata.

Questo metodo ha reso possibile l’identificazione dei neoantigeni più promettenti, creando un vaccino a mRna personalizzato, su misura per ogni paziente. Il trial di fase 2 ha arruolato circa 260 pazienti con Pdac resecabile, provenienti da numerosi ospedali americani. Il disegno dello studio prevede il confronto tra la triplice somministrazione (cevumeran + atezolizumab + Folfirinox) e Folfirinox standard come chemioterapia adiuvante postchirurgica. L’endpoint primario è la sopravvivenza libera da recidiva (RecurrenceFree Survival, Rfs) e i risultati definitivi sono attesi entro il 2031.

“Top oncology priorities”

Sebbene non siano ancora disponibili risultati clinici ufficiali, i segnali sono incoraggianti, come dichiarato dai ricercatori ai congressi internazionali American Society of Clinical Oncology (Asco) ed European Society for Medical Oncology (Esmo): “Le risposte immunitarie al vaccino sono robuste, con un funzionamento migliore nei pazienti con carico mutazionale più elevato”.

Genentech ha confermato che il trial sta arruolando pazienti più velocemente del previsto: un dato raro nei trial sul carcinoma del pancreas. Inoltre, le risposte immunitarie sono coerenti con quelle ottenute in fase 1, soprattutto nel generare risposte T CD8+ robuste. Oltretutto, il trial non ha avuto sospensioni o eventi avversi gravi inattesi, venendo inserito da BioNTech tra le sue “top oncology priorities”, con la speranza di accelerazioni regolatorie se i risultati saranno solidi.

Punto di svolta

Il Pdac è considerato uno dei tumori più complessi dal punto di vista immunologico. Il suo microambiente è profondamente immunosoppressivo, caratterizzato da una bassa densità di neoantigeni che rende il tumore poco visibile al sistema immunitario. A questo si aggiungono una fibrosi massiva, che ostacola l’infiltrazione dei linfociti T e una progressione clinica estremamente rapida. Per questi motivi, l’idea di utilizzare un vaccino a mRna è considerata una delle strategie più promettenti, in quanto questa tecnologia ha dimostrato rapidità, flessibilità e potenza immunologica.

Inoltre, la generazione di questi vaccini personalizzati integra genomica, bioinformatica ed immunologia, rendendoli un perfetto esempio di medicina di precisione ed un evidente cambio di paradigma nella lotta ai tumori. Il programma Genentech–BioNTech è tra i pochi al mondo a disporre di dati clinici reali, non solo preclinici o teorici. Il che lo rende uno dei programmi di sviluppo clinico più avanzati per i vaccini oncologici personalizzati.

Il trial di fase 2 sarà quindi decisivo per capire se questa strategia potrà diventare una terapia standard. Se i risultati saranno confermati, il vaccino a mRna per il Pdac potrebbe rappresentare una delle più grandi innovazioni dell’oncologia moderna, aprendo la strada a vaccini personalizzati per molti altri tumori solidi.