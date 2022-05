Virus e sclerosi multipla, coinvolto l’Epstein-Barr

I ricercatori lo sospettano da tempo: alcune infezioni virali potrebbero avere un ruolo nell’insorgenza della sclerosi multipla (Sm). Un virus in particolare, quello di Epstein-Barr (Ebv), è da sempre sotto i riflettori come principale sospettato e ora due lavori pubblicati entrambi lo scorso gennaio su Science (“Longitudinal analysis reveals high prevalence of Epstein-Barr virus associated with multiple sclerosis”) e Nature (“Clonally expanded B cells in multiple sclerosis bind EBV EBNA1 and GlialCAM”) sembrano proprio confermare la correlazione, che potrebbe aprire la strada a nuove potenziali terapie.

Perché i virus

La sclerosi multipla è una malattia autoimmune in cui, ad un certo punto, il sistema immunitario attacca la mielina, lo strato isolante che circonda le cellule nervose. Se danneggiata la mielina non consente più agli impulsi elettrici di passare in modo efficiente da un nervo all’altro, causando intorpidimento, debolezza muscolare e grave affaticamento e a lungo andare anche morte dei neuroni. Come riporta un articolo di Hadley Leggett sullo Stanford Medicine news center (la stessa Università che ha condotto lo studio pubblicato su Nature), ricerche precedenti avevano dimostrato che nei pazienti con sclerosi multipla vi è un aumento degli anticorpi contro una varietà di virus comuni, inclusi morbillo, parotite, varicella- zoster e virus di Epstein-Barr. Un virus dell’her pes, quest’ultimo, molto comune (infetta circa il 95% degli adulti) spesso asintomatico, ma che in alcuni casi può causare mononucleosi infettiva (mono) e che dopo l’infezione rimane latente all’interno delle cellule e, in alcuni casi, può riattivarsi. “Nessuno sa davvero cosa causa le malattie autoimmuni e per molti decenni sono stati ipotizzati tutti i tipi di virus diversi, senza però, finora, trovare una correlazione causale” aveva riferito a Leggett, William Robinson, professore di immunologia e reumatologia a Stanford.

Rischio 32 volte maggiore

Il primo studio a dimostrare che effettivamente una relazione tra la sclerosi multipla e l’Ebv potrebbe esistere è quello condotto da Alberto Ascherio dell’Harvard T.H. Chan School of Public Health, sostenuto in parte dal National institute of neurological disorders and stroke (Ninds) del Nih e pubblicato appunto su Nature. Per verificare il legame i ricercatori hanno studiato più di dieci milioni di militari statunitensi in servizio attivo tra il 1993 e il 2013, a cui ogni due anni sono stati prelevati campioni di sangue come screening di routine. Hanno poi confrontato i campioni di 801 persone che hanno sviluppato la sclerosi multipla con quelli di oltre 1.500 controlli abbinati (persone con caratteristiche simili che non avevano sviluppato la malattia). Ne è emerso che non solo tutti gli 801 casi di sclerosi multipla tranne uno erano risultati positivi all’Ebv nell’ultimo campione raccolto prima dell’insorgenza della malattia, ma anche che questi avevano un tasso di infezione più elevato rispetto ai controlli e una probabilità 32 volte maggiore di sviluppare la Sm rispetto alle persone non infette. Hanno poi ripetuto le analisi per altri virus, come il citomegalovirus, senza però riscontrare nessuna associazione con la patologia autoimmune.

La conferma del neurofilamento

Come ulteriore prova i ricercatori hanno misurato i livelli ematici della catena leggera del neurofilamento (NfL), un biomarcatore della degenerazione dei nervi utilizzato per la diagnosi della sclerosi multipla. I livelli di NfL sono risultati aumentati nelle persone che avevano sviluppato la malattia rispetto ai controlli sani. L’aumento inoltre si era verificato solo dopo l’infezione da Ebv e di solito prima della diagnosi di sclerosi multipla. Il che conferma che la degenerazione nervosa tipica della malattia non era iniziata prima dell’infezione. “L’ipotesi che l’Ebv causi la sclerosi multipla è stata studiata dal nostro gruppo e da altri per diversi anni, ma questo è il primo studio che fornisce prove convincenti di causalità”, afferma Ascherio. “È un grande passo avanti perché suggerisce che la maggior parte dei casi di sclerosi multipla potrebbero essere prevenuti interrompendo l’infezione virale”.

Il mimetismo molecolare

Ma come fa un’infezione virale a causare una malattia neurodegenerativa? A questa domanda ha risposto l’altro lavoro condotto dai ricercatori di Stanford Medicine e pubblicato su Science. La ricerca in particolare ha mostrato che circa il 20-25% dei pazienti con sclerosi multipla ha anticorpi nel sangue che si legano strettamente sia a una proteina del virus di Epstein-Barr, chiamata EBNA1, sia a una proteina prodotta nel cervello e il midollo spinale, chiamata molecola di adesione delle cellule gliali, o GlialCAM. “Parte della proteina Ebv imita la proteina ospite, in questo caso, GlialCAM, che si trova nella guaina isolante dei nervi”, ha affermato Robinson. “Ciò significa che quando il sistema immunitario attacca Ebv per eliminarlo, finisce anche per attaccare GlialCAM nella mielina”.

Gli anticorpi e la proteina virale EBNA1

Per arrivare a capirlo il team di ricerca ha esaminato gli anticorpi prodotti dalle cellule immunitarie nel sangue e nel liquido spinale di nove pazienti con sclerosi multipla. A differenza degli individui sani, le cellule immunitarie delle persone con Sm passano al cervello e al midollo spinale, dove producono grandi quantità di alcuni tipi di anticorpi, chiamati bande oligoclonali. Il gruppo ha poi dimostrato che gli anticorpi delle bande oligoclonali provengono dai linfociti B nel liquido spinale utilizzando una tecnologia per sequenziare queste cellule individualmente, messa a punto dallo stesso team otto anni fa. A questo punto hanno espresso anticorpi individuali dalle cellule B selezionate nel liquido spinale e li hanno testati per la reattività contro centinaia di antigeni diversi. A iniziare da quelli umani per finire con l’Ebv e altri virus dell’herpes, per scoprire poi che molti anticorpi, e uno soprattutto, si legavano proprio a Ebv e in particolare alla proteina virale Ebna1. Infine, come controprova, i ricercatori hanno testato lo stesso anticorpo su un microarray contenente più di 16 mila proteine umane scoprendo che si legava anche con un’elevata affinità a GlialCAM. Anche nell’altro lavoro già citato di Science, inoltre, i ricercatori avevano identificato la stessa regione Ebna1 come principale bersaglio anticorpale nei pazienti con Sm. Il “mimetismo molecolare” tra Ebna1 e GlialCAM potrebbe quindi essere una causa della sclerosi multipla in circa il 20-25% delle persone che soffrono della malattia come ha ulteriormente confermato una ricerca dello stesso gruppo condotta su un campione più ampio di pazienti con Sm formato da tre coorti separate. “Il 25% è un numero prudente – ha precisato Robinson – poiché non include i pazienti che potrebbero aver precedentemente reagito a GlialCAM in seguito a un’infezione da Ebv ma la cui risposta immunitaria si è evoluta dall’inizio del trigger”.

Apre la strada a futuri trattamenti per la SM

I dati dei due lavori forniscono prove convincenti che l’Ebv sia il fattore scatenante per la stragrande maggioranza dei casi di sclerosi multipla, come sottolineano Robinson e Lawrence Steinman, professore di neurologia a Stanford e co-autore del lavoro già citato, in una “perspective”, anch’essa pubblicata a gennaio su Science (Epstein-Barr virus and multiple sclerosis). Ma soprattutto aprono la strada a nuovi approcci per il trattamento della patologia. Come un vaccino contro l’Ebv, stando attenti agli antigeni da incorporare (perché per esempio quelli come Ebna1, potrebbero causare autoimmunità) e considerando che non aiuterebbe i pazienti che hanno già sviluppato la reattività crociata Ebna1/ GlialCAM. Oppure “tollerizzando” il sistema immunitario in modo da non rispondere più a GlialCAM. Per esempio con un vaccino inverso che utilizza plasmidi del Dna o con la tecnologia dell’Rna messaggero messa a punto da Biontech, come ricordano gli esperti. Ancora, sempre Robinson e Steinman, si chiedono se i linfociti B che risiedono nel liquido cerebrospinale possano essere eliminati o inattivati con la terapia. O ancora se gli antivirali che prendono di mira l’Ebv possano essere una terapia efficace, specialmente se somministrati all’inizio del decorso della malattia. Tra le tante domande appena aperte una cosa sembra però chiara: “Ora che è stato identificato il fattore scatenante iniziale per la sclerosi multipla, forse potrà essere sradicata” concludono gli scienziati.

Un’origine comune?

Ovviamente va precisato che solo una piccola percentuale di persone che ha contratto l’infezione da Ebv svilupperà poi la sclerosi multipla. Il che significa che l’insorgenza della malattia è causata in realtà da una concomitanza di fattori, come la suscettibilità genetica. L’infezione da Ebv è quindi necessaria, ma non sufficiente, per innescare lo sviluppo della sclerosi multipla. La scoperta però è interessante anche perché potrebbe forse fare luce sull’origine di altre malattie autoimmuni, come il lupus eritematoso sistemico e l’artrite reumatoide, che, come la Sm, sono state significativamente associate all’infezione da Ebv negli studi epidemiologici. E in particolare nel caso del lupus sono già diversi gli studi prodotti a riguardo, sia clinici che preclinici.