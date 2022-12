Non c’è solo la crisi energetica o l’inflazione a preoccupare i produttori di farmaci generici. A pesare sul costo ci sono soprattutto i materiali di confezionamento, vale a dire tutta la plastica, il vetro e la carta usata per separare e contenere le pillole e i liquidi. È questo uno dei dati emergenti dal rapporto stilato dall’Osservatorio permanente sul sistema dei farmaci generici, frutto della collaborazione fra Nomisma ed Egualia Industrie Farmaci Accessibili. Giunto alla quarta edizione, il documento traccia le linee di un periodo caratterizzato da complessità e scenari volubili.

Generici e dinamici

Il mercato europeo dei farmaci generici si conferma una piazza forte, dove viene prodotto circa il 75% dei medicinali equivalenti consumati a livello globale. Le evidenze su un campione di 158 aziende distribuite su 19 Paesi certificano la grande rilevanza dell’Europa nell’industria di settore con un volume d’affari che supera i 15,6 miliardi di euro nel 2020, in aumento del 6% rispetto al 2019 e del 15% rispetto al 2018. Buone le cifre anche sul piano degli investimenti. Specie nel 2020, anno in cui occorreva una massiccia risposta da parte delle imprese alla domanda di prodotti per via della pandemia da Covid-19, la crescita è stata del 16,9%, in controtendenza rispetto alla diminuzione registrata a partire dall’anno 2017. Pure le esportazioni segnano un grande balzo in avanti, pari al 178% a fronte del +40% realizzato a livello medio manifatturiero.

Occupazione di valore

Nel settore, l’occupazione è aumentata di 274 unità nel 2020. “Si tratta di un aumento importante e costante”, commenta Lucio Poma, capo economista di Nomisma, che nel presentare il rapporto, sottolinea come la crescita possa considerarsi sempre più di valore, dal momento che le macchine impiegate sono automatiche e intelligenti. “Se scomparissero i generici – ricorda – perderemmo i tre miliardi di produzione e tutto l’indotto occupazionale di 40 mila addetti”. Anche “la produzione è cresciuta, ma l’utile netto e i ricavi sono rimasti costanti. Le imprese hanno una questione di marginalità che non sempre corrisponde alla crescita di produzione”. La patrimonializzazione diventa un elemento importante oggi, visto che nei periodi di grande incertezza, come quello attuale, per le imprese diventa vitale avere una copertura solida e “i prezzi – rilancia Poma – devono garantire una marginalità per accrescere la patrimonializzazione”. Anche gli acquisti da parte del pubblico sono cambiati. Lo scenario rileva che “ci sono molte più gare pubbliche con meno lotti”.

Il costo a monte

In relazione ai costi di produzione, quelli delle imprese di farmaci generici sono cresciuti del 24,7% tra il 2016 e il 2020 e dell’1,6% tra il 2019 e il 2020. Il rapporto però è andato più a fondo e, compiendo un’indagine su un campione di 21 imprese associate a Egualia, ha messo in evidenza come l’aumento dei prezzi sia stato mediamente continuo e trasversale alle varie componenti durante gli ultimi tre anni (2019-2021). Il focus ha fatto emergere infatti che la voce di spesa per le fonti energetiche fosse già in rialzo nel 2021. Ma l’incidenza maggiore, pari almeno al 20%, è data dai materiali di confezionamento come plastica, carta, alluminio e vetro, diversi a seconda delle imprese produttrici. Basti pensare che i principi attivi e gli eccipienti rappresentano rispettivamente il 14% e il 10% circa del totale dei costi. “La voce del packaging è molto forte, un quinto dei componenti di questa voce continua a decollare”, spiega Poma. Alla luce di questo approfondimento e sulla base degli ultimi balzi del prezzo del gas e della logistica, nel 2022 l’Osservatorio stima un aumento dei costi totali di produzione del 21%, per una cifra pari a circa 937 milioni di euro. L’incidenza dei costi non si basa su fatti transitori ma si tratta di “una situazione strutturale, a cui dare risposte di policy strutturali”, afferma l’esperto di Nomisma che pone l’accento, in primo luogo, sulla necessità per le imprese di aumentare le scorte produttive, che accrescano la patrimonializzazione.

Aumentare i prezzi

Per rimanere a galla e mantenere un equilibrio economico-finanziario, le imprese del settore possono decidere di scaricare sul prezzo finale del prodotto. Questa strada però è in parte bloccata dal vincolo imposto dal mercato pubblico e dalla necessità di garantire l’accesso equo e sostenibile a un bene imprescindibile come i farmaci. Nel caso dei farmaci equivalenti, destinati agli ospedali, il prezzo è in molti casi usato come base d’asta per le gare pubbliche. Per i medicinali rimborsati di classe A dispensati in farmacia, invece, il prezzo viene negoziato con l’Agenzia Italiana del farmaco, quindi non modificabile da parte delle aziende. “Il meccanismo – ribadisce Poma – deve essere tale da garantire la sostenibilità dell’impresa e la possibilità di garantire quel tipo di farmaco. Principi attivi che sembravano dimenticati possono essere importanti, lo abbiamo scoperto con la pandemia. Nel comparto ospedaliero, i generici hanno fatto risparmiare i soldi ai contribuenti. In certi casi, non si parla solo di risparmio, ma del fatto che grazie ai farmaci meno costosi sono stati garantiti alle persone i trattamenti”.

Nuove policy da seguire

Per rispondere a un panorama che ha assunto i toni della complessità e della instabilità, secondo l’Osservatorio, le industrie devono imparare a gestire l’incertezza, attraverso una serie di policy nuove. “La prima – dice Poma – prevede l’assunzione di nuovi criteri che tengano in considerazione le incidenze di costo. La seconda suggerisce che le nuove tempistiche siano coerenti con la volatilità dell’evoluzione dei mercati internazionali e dei prezzi di approvvigionamento”. Bisogna, per Poma, “ragionare su Chips act applicabili anche alla strategia farmaceutica per l’Europa”, riferendosi così al pacchetto legislativo europeo sui semiconduttori, approvato l’8 febbraio 2022 dalla Commissione Europea, che stanzia 43 miliardi di euro per raddoppiare entro il 2030 la produzione europea di chip e rendere autonomi gli Stati dalle forniture provenienti da fuori l’Unione. Il Chips act, in particolare, consente di accedere ad aiuti di Stato nel caso di intensa innovazione tecnologica ma anche nel caso in cui la necessità di un bene è tale da ricadere “nell’interesse pubblico”. Cosa che, come rileva l’Osservatorio, riguarda i servizi e i beni informatici ma anche i farmaci.

Segnali energici

“Abbiamo una situazione particolare che riguarda i farmaci in lista di trasparenza”, osserva Enrique Häusermann, presidente di Egualia. “Il 30% sono prodotti che hanno un prezzo inferiore ai 5 euro. Vuol dire 2,5 euro di ricavo per l’industria netto. Il farmaco gold standard del diabete, la metformina, viene venduto a meno di 1,50 euro ricavo che per l’industria significa 70 centesimi. Stiamo attenti perché rischiamo che alcuni prodotti siano mancanti. Sono segnali che le aziende danno al mercato”̀, un problema grave sarà, a parere di Häusermann, il rischio della mancanza di prodotti e forniture dirette per cui, per il numero uno di Egualia, fra poco le gare andranno deserte. “Qualcosa bisogna fare tutti insieme, troviamo altre forme di assistenza. Alcune idee potrebbero essere la riduzione del payback, l’aggiornamento delle norme che disciplinano le modalità per la richiesta di revisione del prezzo dei farmaci, il prolungamento controllato della shelf life per ridurre la numerosità dei lotti produttivi e le relative movimentazioni in una catena di fornitura lunga e particolarmente esposta alla volatilità dei costi, l’introduzione di lotti di maggiori dimensioni e la produzione plurima di bulk che confluiscono in un unico lotto di confezionamento”.

Dipendenze strategiche

I commenti sul rapporto si mostrano concordi nel ritenere che il prossimo anno sarà contraddistinto dall’incertezza. “Sono preoccupato”, afferma Maurizio Marchesini, presidente del Marchesini Group. “Il farmaco – rammenta – non è un prodotto qualsiasi ma ha un’incidenza sul benessere delle persone. Uno dei temi che stiamo seguendo sono le dipendenze strategiche nei diversi Paesi, non solo per il farmaceutico. L’Europa compra dalla Cina circa il 50% di prodotti che non sono sostituibili e viceversa la Cina compra dall’Europa solo il 20% di manifattura non sostituibile, fra cui i farmaci fini- ti. Tuttavia se non abbiamo le materie prime non li possiamo fornire”. Marchesini ricorda anche le nuove regole sul packaging, ipotizzate dalla Commissione europea. “Il regolamento è promosso in maniera ideologica – afferma – ha criteri di applicazione immediati e i singoli Stati non possono correggere. L’idea del vicepresidente Frans Timmermans è favorire il riuso rispetto al riciclo. A noi italiani fa buttare così vent’anni di lavoro, visto che nel riciclo abbiamo raggiunto nove anni prima del previsto gli obiettivi europei”.

Lato pubblico

Se il mondo industriale e non solo è in continua evoluzione, le regole del settore pubblico non possono rimanere inamovibili. A questo appello dell’Osservatorio, risponde Giuseppe Busia, presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac). “Bisogna fissare la soglia in cui il rischio di impresa deve esserci”, sostiene. “Di fronte alla eccezionalità, c’è l’esigenza di farsi carico di questo. Abbiamo il rischio di gare che vadano deserte”. Busia non nasconde l’urgenza di dover intervenire “più stabilmente se il sistema dovrà affrontare delle scosse come quelle attuali”. “Quello che conta – sottolinea – è stabilire contratti che fanno proseguire la crescita e l’occupazione”. È in corso la riscrittura dei codici dei contratti pubblici, come ricorda, “abbiamo chiesto un intervento strutturale per far sì che nel mondo divenuto più incerto vengano inserite stabilmente delle clausole. Snellire i processi autorizzativi non deve andare a detrimento della professionalizzazione su cui si crea valore nel lungo periodo. Quello che occorre fare come sistema è impegnarsi a far sì che ci sia equilibrio, costruzione di ricchezza e il crescere di diritti e tu- tele per i beneficiari ultimi. Per capire il sistema e dare risposte rapide quello che occorre è lavorare insieme ed essere reattivi”.