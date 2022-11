Abbracciare il panorama della nutrizione con il supporto della validazione scientifica. È questo l’obiettivo di Nutrimentum et Curae (Nec), neonata rivista scientifica diretta da Antonio Gasbarrini, professore ordinario di Medicina interna dell’Università Cattolica, Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli Irccs di Roma. La rivista, diffusa online all’indirizzo nutrimentumetcurae.com, sarà indicizzata su PubMed e recensita dai principali motori di ricerca, secondo le regole della comunicazione scientifica indipendente tra pari.

Biodiversità e Made in Italy

La rivista ha l’ambizione di diventare un punto di riferimento per il settore della nutrizione e della biodiversità alimentare Made in Italy e non solo. L’obiettivo è realizzare uno strumento di comunicazione per la macroarea orizzontale della nutrizione: “Il nostro Paese – spiega Gasbarrini – è un’eccellenza internazionale per gli straordinari prodotti agricoli e per la grande qualità della nostra cultura culinaria nel sano stile di vita, ‘Nutrimentum et Curae’ della persona”. Il confronto interdisciplinare e il miglioramento delle conoscenze su tutti gli aspetti legati all’alimentazione, al benessere e all’ambiente a 360 gradi sono ispirati alla filosofia di base “one-health”.

One health

“Un concetto unico e allargato di salute – precisa Gasbarrini – in cui ricerca e attenzione sono rivolti non solo a cosa e come si nutre l’essere umano, ma anche a ciò che mangiano gli animali, l’ecosistema in cui viviamo, le modalità di coltivazione dei prodotti agricoli, l’inquinamento che impatta sui prodotti della terra e del mare”.

Alimentazione e salute sono legate

Lo stretto legame fra alimentazione e salute è stato ribadito da Francesco Franceschi, professore ordinario di Medicina Interna dell’Università Cattolica, assistant editor di Nutrimentum et Curae: “La malnutrizione è ancora largamente diffusa nella popolazione occidentale, nonostante l’abbondanza di cibo, sia in termini di over-nutrition che under-nutrition. Mangiamo troppo, o mangiamo male: nel mondo infantile ed adolescenziale prevale, e aumenta, l’obesità; nei nostri anziani invece è assai diffusa la sarcopenia.

Creare consapevolezza sull’alimentazione

Patologie che nascono dallo squilibrio fra quello che mangiamo e il nutrimento che servirebbe effettivamente al nostro organismo. Con Nutrimentum et Curae daremo risposte al bisogno di informare e creare consapevolezza anche sui danni alla salute e sulle malattie che possono trarre origine da una dieta sbagliata”.

Un ponte tra esperti e cittadini

Tra le caratteristiche della rivista: il ponte che costruisce fra la comunità scientifica e i cittadini grazie a una pubblicazione su un tema universale come la nutrizione, declinato attraverso criteri rigorosi e validati, è un elemento distintivo rispetto alla moltitudine di riviste esistenti. Ospiterà tutte le conoscenze ed innovazioni sulla terapia nutrizionale, con accezione del termine non limitata al significato “cibo-dieta”, ma nutrimento e cura della persona. Ha un comitato editoriale che, accanto ai medici, annovera botanici, agrari, veterinari, bioeticisti, psicologi, economisti: Nutrimentum et Curae parlerà direttamente anche al mondo della ricerca nell’alimentare ad ampio orizzonte.

Anche in versione italiana

Gli articoli scientifici, prodotti e pubblicati in inglese, saranno tradotti anche in italiano per essere fruibili dalla comunità mediatica dei cittadini. E, grazie alla tecnologia, “disporrà, in parallelo alla piattaforma editoriale, di un sistema di protezione e tracciabilità dei dati scientifici basato su NFT, realizzato ad hoc”, come evidenzia Paola Lanati, presidente del Cda dello sviluppatore Rocket Social Studio.