Novartis prosegue la ristrutturazione: ceduti a Harrow cinque farmaci oftalmici per 175 milioni

Prosegue il piano di ristrutturazione di Novartis. Dopo aver comunicato la decisione dello scorporo della divisione dedicata ai farmaci generici (Sandoz), il colosso farmaceutico svizzero ha iniziato la cessione di asset appartenenti all’unità oftalmica, come avevamo anticipato in questo articolo. Secondo quanto riporta il sito specializzato Fierce Pharma, Novartis ha venduto cinque dei suoi prodotti oftalmici alla società di terapia oculistica Harrow, per un totale di 175 milioni di dollari (di cui 130 milioni una tantum, più 45 milioni di pagamenti aggiuntivi).

I farmaci venduti

La vendita comprende i colliri per il recupero dalla chirurgia della cataratta (Ilevro e Nevanac), il collirio per la congiuntivite batterica (Vigamox), i colliri per l’infiammazione (Maxidex) e l’iniettabile (Triesence). L’accordo pone Harrow sulla mappa in “una posizione di leadership nel mercato dei prodotti farmaceutici oftalmici negli Stati Uniti”, ha dichiarato Mark L. Baum, Ceo e presidente di Harrow, in una nota. “Conosciamo molto bene questi prodotti e li apprezziamo e ammiriamo da tempo per il valore che hanno offerto a migliaia di professionisti dell’ottica negli Stati Uniti e a molti milioni di loro pazienti”.

I termini dell’accordo

L’accordo si concluderà probabilmente nel primo trimestre del 2023. Successivamente, Novartis continuerà a possedere i prodotti al di fuori degli Stati Uniti. Novartis “rimane impegnata nei confronti dei pazienti supportando l’accesso a farmaci importanti per le malattie e le condizioni degli occhi con i nostri attuali prodotti commercializzati e la futura pipeline”, ha dichiarato un portavoce dell’azienda secondo quanto riporta la ricostruzione di Fierce Pharma

Ridimensionare l’oftalmologia

Tale vendita è l’ultima mossa di Novartis per ridimensionare l’oftalmologia (che all’epoca della decisione di vendere l’unità, è stata valutata cinque miliardi di dollari). Nel 2019, il colosso farmaceutico svizzero ha scorporato la sua unità di cura degli occhi, Alcon, dopo otto anni di proprietà.