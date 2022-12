Payback sanitario: Confindustria Dm e Fifo replicano al governatore Giani. “Mai fatto accordi”

Infiamma la polemica intorno alla questione del payback sanitario. Ad accendere la miccia sono state le parole del Governatore della Toscana Eugenio Giani. Lo scorso 28 dicembre, a margine di una conferenza nel Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, sul tema payback il Presidente è stato chiaro: “Si tratta di cifre dovute da accordi firmati dalle associazioni di rappresentanza di categorie delle imprese che dovevano fin dal 2015 darci delle risorse, che erano quelle di un’intesa per cui se superavano una certa soglia di quanto guadagnavano, quelle imprese dovevano restituirle alle Regioni. Ad agosto c’è stata una legge per riportare quanto dovuto. A me meraviglia che ci sono parlamentari che lamentano ritardi della sanità e poi vanno a sostenere che queste cifre devono essere prorogate o non date. Vogliamo oppure no che le aziende sanitarie funzionino?”

La replica

La replica di imprese e organizzazioni del settore non si è fatta attendere: in un comunicato congiunto, Confindustria dispositivi medici e la Federazione italiana fornitori in sanità (Fifo), ribattono duramente alle parole di Giani, smentendo l’ipotesi di un accordo.

“Restiamo sconcertati – dichiara Massimiliano Boggetti, presidente di Confindustria dispositivi medici – di fronte alle false dichiarazioni di una parte della classe politica che parla addirittura di un precedente accordo con le associazioni di categoria sul payback, senza considerare le catastrofiche conseguenze che questa avrà sulla salute dei cittadini. Vorremmo piuttosto poter discutere col Governo e le Regioni una soluzione”.

Per le associazioni la misura è incostituzionale

“Dopo mesi di proposte e di richieste di aiuto alle Istituzioni rimaste inascoltate, siamo sbalorditi dalle dichiarazioni che arrivano da esponenti delle Istituzioni in merito a un’intesa con le associazioni che rappresentano le aziende del comparto. È, inoltre, da rilevare l’assoluta illegittimità e incostituzionalità di questa misura che distrugge una filiera cruciale per il Servizio sanitario nazionale” – Massimo Riem, presidente Fifo sanità.

Crediti foto: sito Regione Toscana