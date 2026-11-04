Cyberattacchi ai supermercati, la rete degli Izs: a rischio la sicurezza alimentare

Gli attacchi informatici ai sistemi di refrigerazione dei supermercati possono trasformarsi in un problema di sicurezza alimentare, con potenziali conseguenze sulla conservazione degli alimenti e sulla salute dei consumatori. Le anomalie registrate a inizio novembre in diversi punti vendita italiani, dal Veneto alla Sicilia, passando per Toscana ed Emilia-Romagna, riportano al centro il tema della vulnerabilità tecnologica della catena del freddo e della necessità di rafforzare i sistemi di prevenzione e controllo.

In alcuni casi, infatti, gli attacchi hacker avrebbero provocato alterazioni dei sistemi di refrigerazione, con temperature arrivate fino a 50 °C. Uno scenario che evidenzia come la cybersicurezza non riguardi più soltanto la protezione dei dati e delle infrastrutture digitali, ma possa avere ricadute dirette anche sulla sicurezza degli alimenti. A richiamare l’attenzione sul problema è la Rete degli Istituti zooprofilattici sperimentali (Izs), che sottolinea la necessità di integrare la valutazione dei rischi microbiologici con quella delle vulnerabilità informatiche dei sistemi di controllo della filiera alimentare.

Il rischio di manomissione dei sistemi di controllo

“Il pericolo biologico non cambia, cambia il modo in cui può manifestarsi” commenta in una nota Giorgio Varisco, direttore generale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (Izsler). “Un guasto tradizionale, di solito, si vede e vi si può porre rimedio. Un attacco informatico, invece, può essere silenzioso e colpire proprio gli strumenti di verifica, come sensori, registrazioni e allarmi, su cui si fondano i sistemi di autocontrollo Haccp e i controlli ufficiali”.

“Per questo la valutazione del rischio deve allargarsi: accanto al pericolo microbiologico dobbiamo considerare anche l’integrità dei dati e la vulnerabilità dei sistemi che governano la catena del freddo. È un passaggio coerente con l’evoluzione normativa europea e con la direttiva Nis2, che ha incluso anche il settore alimentare tra quelli da proteggere sul piano della cybersicurezza. La sicurezza alimentare di domani si gioca anche sull’affidabilità dei dati. Il compito della sanità pubblica veterinaria è tenere unite queste due dimensioni”.

La piattaforma per i rischi emergenti e il ruolo degli Istituti zooprofilattici

Sul fronte dell’individuazione e della valutazione dei nuovi rischi opera il Centro di referenza nazionale per i rischi emergenti in sicurezza alimentare, ospitato presso l’Izsler. Il Centro gestisce, insieme al ministero della Salute, una piattaforma per raccogliere e catalogare tempestivamente le segnalazioni lungo la filiera alimentare, “dalla stalla alla tavola”.

Tra le ipotesi allo studio figura l’estensione del sistema anche agli eventi di natura tecnologica e informatica, così da includere potenziali anomalie legate agli attacchi ai sistemi di refrigerazione.

La Rete degli Izs potrebbe contribuire alla valutazione delle conseguenze attraverso due strumenti: la microbiologia predittiva, che consente di stimare gli effetti delle variazioni di temperatura sulla crescita dei microrganismi patogeni, e le analisi di laboratorio, utili per verificare la sicurezza degli alimenti anche quando le informazioni digitali sui parametri di conservazione non sono più affidabili. Per affrontare queste situazioni sarà necessario un coordinamento tra servizi veterinari, operatori del settore alimentare e autorità competenti in materia di cybersicurezza.

Frigoriferi e temperature, un problema anche nelle abitazioni

Il controllo della temperatura rappresenta un elemento centrale per la sicurezza alimentare anche al di fuori degli scenari legati agli attacchi informatici. Un progetto di ricerca nazionale coordinato dall’Izsler, dedicato alle condizioni di conservazione degli alimenti nei frigoriferi domestici, ha rilevato una temperatura media di 7,4 °C, che sale a 8,3 °C negli scomparti della porta. Valori superiori a quelli raccomandati per una corretta conservazione, che possono favorire la proliferazione dei microrganismi, ridurre la durata degli alimenti e aumentare l’esposizione dei consumatori ai rischi microbiologici.

La maggior parte dei batteri vive bene a temperatura ambiente, mentre molti batteri patogeni trovano condizioni favorevoli a temperature vicine a quella corporea, tra i 35 e i 42 gradi” spiega Antonia Ricci, direttrice generale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie. “Per inattivarli occorrono temperature ben più elevate, superiori ai 70 gradi. Anche intorno ai 50 gradi possono moltiplicarsi sia i batteri responsabili del deterioramento degli alimenti sia patogeni come Listeria e Salmonella, che, se presenti negli alimenti e in grado di raggiungere concentrazioni sufficienti, possono provocare infezioni gastrointestinali e, nei casi più gravi, conseguenze anche serie per la salute. Particolare attenzione va riservata anche a Clostridium botulinum, responsabile del botulismo, le cui tossine possono avere esiti fatali”.