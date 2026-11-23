I Patient Support Program (PSP) sono nati per accompagnare il paziente nella gestione della terapia. Oggi svolgono anche un’altra funzione, meno visibile ma altrettanto strategica: generano conoscenza sul percorso di cura reale.

Ogni attività assistenziale, ogni parametro rilevato al domicilio e ogni questionario compilato dal paziente produce infatti informazioni. Se raccolte in modo strutturato e continuativo, queste informazioni diventano real world data e, attraverso l’analisi, evidenze utili alla pratica clinica.

Il PSP restituisce così una fotografia continua e dinamica del patient journey. Diventa uno strumento di osservazione del mondo reale, capace di fornire evidenze tangibili del valore creato per pazienti, caregiver e sistema sanitario.

Real world data: cosa sono e perché completano la ricerca clinica

Lo studio clinico randomizzato e controllato (RCT) rappresenta il gold standard della ricerca clinica. Consente infatti di valutare efficacia e sicurezza di un trattamento in condizioni altamente controllate e con rigorosa validità scientifica (FDA, NICE). Proprio questo controllo, tuttavia,, limita ciò che un RCT può osservare: i pazienti arruolati rispondono a criteri di inclusione rigidi e il periodo di osservazione è definito a priori.

I dati raccolti nella pratica quotidiana aggiungono una preziosa prospettiva complementare. Documentano come vengono utilizzati i farmaci, come i pazienti aderiscono ai percorsi terapeutici, quali difficoltà incontrano nel percorso di cura, quale impatto hanno i trattamenti sulla qualità di vita e quali bisogni restano insoddisfatti.

Cosa si intende con real world data

Con il termine real world data (RWD) si intendono i dati relativi allo stato di salute del paziente e all’erogazione delle cure, raccolti di routine al di fuori degli studi sperimentali. Le fonti sono molteplici: cartelle cliniche elettroniche, registri di patologia, dati amministrativi, dispositivi digitali e, sempre più spesso, programmi di supporto al paziente.

Il valore dei RWD risiede nella capacità di descrivere popolazioni più ampie ed eterogenee rispetto ai trial registrativi. Includono pazienti anziani, persone con più comorbidità e gruppi spesso sottorappresentati negli studi clinici (ISPOR). Contribuiscono così a colmare il divario di conoscenze tra ciò che viene osservato in condizioni sperimentali e ciò che accade nella pratica clinica assistenziale.

Real world evidence: definizione e riconoscimento regolatorio

La real world evidence (RWE) è l’evidenza clinica sull’uso e sui potenziali benefici o rischi di un trattamento, ottenuta dall’analisi dei real world data. In altre parole, i RWD sono la materia prima, la RWE è la conoscenza che se ne ricava.

Le autorità regolatorie riconoscono da tempo questo valore. Il programma Fda Real World Evidence, avviato con un framework dedicato, definisce come i dati del mondo reale possano supportare le decisioni regolatorie. Anche l’Ema sottolinea che i dati real-world consentono di colmare lacune di conoscenza, comprendere i percorsi di cura reali, identificare bisogni non soddisfatti e integrare le evidenze generate dagli studi clinici (EMA).

Uno strumento chiave in queste valutazioni sono i patient reported outcomes (PRO), ovverogli esiti riferiti direttamente dal paziente, senza l’interpretazione del medico o di altri professionisti sanitari. Riguardano i sintomi, la capacità di svolgere le attività quotidiane, il benessere emotivo e la qualità di vita percepita.

L’Ema attribuisce a questi dati un’importanza crescente, come emerge dal Reflection paper on patient experience data. I PRO consentono infatti di misurare ad esempio in modo puntuale i miglioramenti nelle attività di tutti i giorni e l’esperienza del paziente con la terapia.

Oggi questi dati vengono generati sempre più spesso attraverso strumenti di salute digitale, come questionari elettronici, app e diari del paziente. La raccolta da remoto rende la rilevazione più frequente e meno onerosa, e permette di seguire l’andamento nel tempo invece di affidarsi a singole misurazioni durante le visite.

Dal supporto al paziente alla generazione di conoscenza

In origine i PSP erano servizi prevalentemente operativi: informazioni sulla terapia, facilitazione dell’accesso ai trattamenti, supporto nella somministrazione. Oggi sono ecosistemi di cura digitalmente connessi, che integrano assistenza infermieristica domiciliare, telemedicina, educazione terapeutica e monitoraggio da remoto.

Questa evoluzione ha cambiato anche la natura delle informazioni correlate alle attività del PSP. La raccolta strutturata di dati clinici, PRO, questionari, dati di aderenza e informazioni sulle attività assistenziali genera una preziosa base di real world data. L’analisi di questa permette di comprendere meglio l’impatto dei percorsi di cura sul patient journey, identificare bisogni emergenti e valutare il valore concreto dei servizi offerti (Value in Health).

La tecnologia è l’elemento che rende possibile questo passaggio. Senza uno strumento digitale che registri e organizzi le informazioni, i dati generati durante l’assistenza resterebbero frammentati e difficili da valorizzare.

Il PSP come fonte strutturata di real world data

Il cuore di questo modello è rappresentato dalla Digital Health Platform (DHP), la piattaforma digitale in cui vengono registrate tutte le attività del programma. Attraverso la DHP è possibile raccogliere diverse tipologie di dati:

attività assistenziali erogate a supporto dell’aderenza alla terapia prescritta, come somministrazioni, training per l’autosomministrazione e accompagnamenti assistiti al centro per terapie e controlli;

aderenza terapeutica, rilevata lungo tutto il percorso;

parametri clinici monitorati da remoto, direttamente al domicilio del paziente;

patient reported outcomes, per valutare ad esempio i sintomi della malattia o la qualità di vita attraverso il ritorno alle attività quotidiane;

questionari validati, ad esempio per stimare le giornate di lavoro perse a causa della malattia e della gestione della terapia.

Il vantaggio rispetto a una raccolta occasionale è la continuità. I dati non fotografano un singolo momento, ma accompagnano il paziente lungo tutto il percorso e mostrano come evolvono bisogni, aderenza e qualità di vita.

Una visione completa dei dati clinici del paziente per il medico

Grazie alla DHP, il medico di riferimento può consultare in tempo reale l’andamento clinico del proprio paziente. Può così identificare eventuali criticità che richiedono un nuovo intervento o un’azione tempestiva, senza attendere la visita di controllo successiva.

Oltre al singolo caso, il medico del centro ottiene una visione d’insieme sull’andamento clinico di tutti i pazienti seguiti nel programma.

Grazie alla possibilità di teleconsulto, inoltre, il clinico può condividere la propria esperienza con altri colleghi che partecipano al progetto e valutare insieme i casi gestiti.

I dati raccolti e la conoscenza prodotta restano a disposizione dello specialista curante.

Dal dato all’evidenza: come il PSP genera real world evidence

Il percorso che porta dal dato all’informazione e dall’informazione all’evidenza richiede una raccolta sistematica e continuativa. Quando questa condizione è rispettata, il PSP produce conoscenza su più livelli:

bisogni dei pazienti: quali pazienti utilizzano maggiormente i servizi e quali necessità emergono nelle diverse fasi della malattia;

esperienza di cura: come il paziente vive il percorso terapeutico e quali ostacoli incontra;

aderenza terapeutica: quali fattori la sostengono e in quali momenti rischia di ridursi;

efficacia dei servizi di supporto: quali interventi favoriscono maggiormente la continuità terapeutica e quale impatto hanno sui PRO e sulla qualità di vita.

Il valore per l’azienda farmaceutica

L’azienda farmaceutica può consultare una dashboard dedicata, con dati aggregati e anonimizzati su tutti i servizi resi, a testimonianza dei bisogni dei pazienti e del valore del servizio offerto a loro supporto. Gli indicatori disponibili possono quindi includere informazioni sui volumi di somministrazioni effettuate, i training erogati, l’andamento del tasso di autonomia dei pazienti nell’autosomministrazione, i tassi di utilizzo dei servizi, l’aderenza terapeutica o gli accompagnamenti in ospedale.

Le evidenze raccolte permettono di documentare il supporto effettivamente erogato, il coinvolgimento dei pazienti e i benefici generati dal programma. Consentono inoltre di misurare il contributo alla qualità dell’assistenza e i vantaggi per tutti gli stakeholder della salute, in termini di impatto organizzativo e farmaco-economico.

Il PSP come sistema continuo di conoscenza

Grazie alle soluzioni di salute digitale, il PSP evolve da programma di supporto a sistema continuo di raccolta dei real world data per la generazione di real world evidence. Le informazioni raccolte durante il percorso assistenziale diventano uno strumento strategico per medici, pazienti e aziende farmaceutiche. Contribuiscono a una comprensione più profonda della patologia, dell’esperienza di cura e del valore dei servizi offerti.

È in questa direzione che lavora Human AssistCare, brand di ItaliAssistenza dedicato alla progettazione ed erogazione di Patient Support Program per pazienti con patologie croniche o rare. Con oltre vent’anni di esperienza, Human AssistCare integra assistenza infermieristica domiciliare, telemedicina e piattaforme digitali in un modello che unisce human touch e digital approach. L’obiettivo è mettere a disposizione di centri clinici e aziende farmaceutiche non solo servizi di supporto, ma anche dati strutturati e conoscenza utile alla pratica clinica.