Malattie reumatiche, parte la rubrica “Rheuma Hub: diagnosi, cura e innovazione” per aumentarne la consapevolezza

Sintomi poco specifici, che nei soggetti giovani possono essere trascurati o scambiati per manifestazioni di altre patologie e la difficoltà di riconoscere precocemente i segnali della malattia nei diversi setting assistenziali. Sono alcuni dei fattori che possono contribuire al ritardo diagnostico della spondiloartrite assiale (ax-SpA) e dell’artrite psoriasica (PsA), due malattie reumatologiche per le quali riconoscere precocemente i segnali e avviare tempestivamente il trattamento è fondamentale per ridurre il rischio di progressione e disabilità. L’impatto sulla qualità della vita può, infatti, essere significativo, anche sul piano lavorativo e sociale, soprattutto considerando che entrambe possono manifestarsi in giovane età.

A confermarlo è Roberto Caporali, direttore del Dipartimento di Reumatologia e Scienze Mediche dell’Asst Gaetano Pini-Cto di Milano e professore di Reumatologia presso l’Università Statale di Milano: “Il riconoscimento di queste malattie è ancora difficile perché non tutti i centri dispongono di percorsi di collaborazione tra specialisti e non tutti i professionisti sanitari conoscono adeguatamente queste patologie. Esiste quindi ancora un divario importante da colmare, anche se negli anni la situazione è migliorata. Le attività di formazione e informazione hanno ridotto il ritardo diagnostico e aumentato il numero di pazienti che iniziano la terapia in una fase precoce”.

È con questo obiettivo che prende il via la rubrica digitale “Rheuma Hub: diagnosi, cura e innovazione”, dedicata alle principali sfide legate alle malattie reumatologiche, con particolare attenzione alla spondiloartrite assiale e all’artrite psoriasica.

Che cosa è la spondiloartrite assiale

Si tratta di un’artrite infiammatoria cronica immunomediata che interessa prevalentemente la colonna vertebrale e le articolazioni sacroiliache. È più comune tra gli uomini e si manifesta solitamente in età giovanile. L’esordio dei sintomi avviene tipicamente in giovane età, solitamente prima dei 45 anni. Continua Caporali: “Può associarsi ad altre manifestazioni o condizioni, come psoriasi, uveite e malattie infiammatorie croniche intestinali, ma può anche presentarsi in loro assenza”.

Il ritardo diagnostico per la ax-SpA è particolarmente rilevante e può arrivare fino a sette anni. Questo perché il sintomo prevalente è la lombalgia che in un soggetto giovane può essere comune e spesso non viene approfondito a sufficienza.

Un sintomo comune

“Si parla di lombalgia infiammatoria perché il dolore è solitamente presente a riposo, nella parte bassa della schiena, ed è associato a una rigidità mattutina prolungata; tende invece a migliorare con un’attività fisica moderata e può manifestarsi anche nella seconda parte della notte, provocando il risveglio” chiarisce Caporali.

Un altro sintomo caratteristico è la cosiddetta “sciatica mozza”: un dolore localizzato prevalentemente al gluteo, che può essere monolaterale, bilaterale o alternante e irradiarsi lungo la parte posteriore della coscia fino al ginocchio. “Queste caratteristiche possono aiutare a distinguerla dal dolore tipicamente associato all’interessamento del nervo sciatico”, precisa l’esperto. “Si parla talvolta di sciatica mozza alternante perché il dolore può interessare alternativamente il gluteo destro e quello sinistro”.

Che cosa è l’artrite psoriasica

L’artrite psoriasica è invece una forma di artrite cronica immunomediata che insorge generalmente in pazienti con psoriasi cutanea. Nell’80% circa dei casi compare dopo la manifestazione cutanea e più raramente insieme alla psoriasi oppure, in alcuni casi, la componente articolare può precedere quella cutanea.

La malattia può presentarsi con diverse modalità, a seconda delle articolazioni e delle strutture coinvolte. “Si distinguono forme oligoarticolari, che interessano una o poche articolazioni, e forme poliarticolari, che possono assomigliare all’artrite reumatoide” afferma Caporali.

“Esistono anche forme con interessamento prevalente delle articolazioni interfalangee distali, forme assiali, che ricordano la spondiloartrite assiale, e forme caratterizzate soprattutto dal coinvolgimento delle entesi –cioè i siti in cui tendini e legamenti si inseriscono nell’osso – una delle caratteristiche più peculiari dell’artrite psoriasica”.

Le cause del ritardo diagnostico

Il ritardo in questo caso può essere dovuto al ritardo con cui il paziente si reca dal medico e alla difficoltà di riconoscere i sintomi nelle fasi inziali di malattia. Il medico di medicina generale che deve essere in grado di “riconoscere un dolore di tipo infiammatorio” ma soprattutto il dermatologo che “può osservare il paziente con psoriasi e accorgersi della comparsa dei primi sintomi articolari” hanno un ruolo centrale nella diagnosi precoce. Altrettanto rilevante è il gastroenterologo che può incontrare persone con malattia di Crohn o rettocolite ulcerosa, nelle quali possono comparire manifestazioni muscoloscheletriche riconducibili allo spettro delle spondiloartriti, con interessamento assiale o periferico.

“Stiamo lavorando molto insieme ai dermatologi per studiare i pazienti con psoriasi e identificare quelli che presentano un rischio maggiore di sviluppare l’artrite, in modo da seguirli con maggiore attenzione” evidenza Caporali. “Tra i principali fattori di rischio per la PsA figurano una psoriasi cutanea particolarmente estesa e severa, il coinvolgimento delle unghie, l’obesità e la presenza di dolori articolari, anche quando non hanno caratteristiche tipiche”.

Ridurre l’impatto sulla qualità di vita

L’obiettivo è appunto anticipare la diagnosi il più possibile per evitare una possibile progressione e ridurre l’impatto che queste patologie hanno sulla qualità di vita dei pazienti. “Sono malattie dolorose che possono limitare significativamente le capacità della persona” conclude Caporali. “Possono comportare restrizioni nelle attività quotidiane, nella vita lavorativa e nella partecipazione sociale che dipendono anche dalla gravità dei sintomi”.

Anticipare la diagnosi, rallentare la progressione della malattia e prevenire la disabilità sono le priorità per il futuro della reumatologia delineate anche dal “Manifesto Futurista delle Malattie Reumatologiche”. Un documento che raccoglie il lavoro di indagine e di analisi svolto da una Comunità di pratica (Think Tank composto da persone con patologie reumatologiche e clinici) nell’ambito del progetto Rheuma Care Academy, realizzato da MediArt in collaborazione con UCB Pharma e che indica la strada da seguire: puntare sull’innovazione, anche attraverso la genomica, per riconoscere precocemente le patologie e attivare percorsi di cura dedicati e appropriati, con terapie innovative in grado di mantenere l’attività di malattia sotto controllo.

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