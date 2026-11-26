Il 40-50% dei casi di glomerulopatia da C3 (C3G) o glomerulonefrite membranoproliferativa mediata da immunocomplessi (pIC-MPGN) – due rare patologie renali – esordisce in età pediatrica, quindi entro i 18 anni con forme a volte anche differenti rispetto a quelle degli adulti. Pochi casi (l’incidenza è stimata intorno a 1-2 casi per milione di abitanti) e sottostimati, ma che devono essere diagnosticati per tempo e monitorati attentamente, perché il danno renale una volta instaurato non è reversibile ed è necessario intervenire il prima possibile anche nei bambini.

“Una peculiarità dell’età pediatrica è la difficoltà diagnostica” spiega Andrea Pasini, responsabile della Ssd di Nefrologia e Dialisi Pediatrica, Dipartimento Ospedale della Donna e del Bambino, Irccs Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico Sant’Orsola. “Alcune manifestazioni iniziali della C3G, infatti, possono assomigliare a quelle di una patologia molto più frequente nei bambini: la glomerulonefrite post-infettiva. Le due condizioni possono presentarsi in modo simile, con riduzione dei livelli di complemento, macroematuria, peggioramento della funzionalità renale e aumento della pressione arteriosa”.

L’importanza della diagnosi precoce

La differenza, come spiega l’esperto, è che la glomerulonefrite post-infettiva è generalmente una malattia acuta che tende a risolversi spontaneamente, mentre la C3G può persistere e progredire. Un elemento importante per distinguerle è proprio l’andamento del complemento: se i livelli di C3 rimangono bassi oltre le 8-12 settimane, bisogna riconsiderare la diagnosi iniziale di glomerulonefrite post-infettiva e approfondire la possibilità di una C3G.

“In passato, alcuni di questi casi potevano sfuggire alla diagnosi” aggiunge. “Il problema è che la proteinuria, anche se inizialmente modesta, può persistere o aumentare nel tempo, mentre la malattia continua a progredire senza manifestazioni cliniche particolarmente evidenti. In questo modo si rischia di non intercettare tempestivamente il danno renale e di non intervenire quando sarebbe ancora possibile gestirlo. È un problema sul quale stiamo lavorando anche attraverso il confronto con la rete dei nefrologi pediatrici dell’Emilia-Romagna. Nelle malattie rare la conoscenza è fondamentale: se non se ne parla e non si sensibilizzano i professionisti sanitari, diventa difficile riconoscerle quando ci si trova davanti a un caso”.

Di contro, la buona notizia è che la prognosi delle forme pediatriche è generalmente migliore e in alcuni casi si possono persino osservare, seppure raramente, anche regressioni spontanee della malattia, senza necessità di trattamento. “Sono pochi casi, ma bisogna considerare che anche la popolazione di riferimento è molto limitata” sottolinea Pasini.

Cambia lo scenario

In passato le stime per la C3G e la IC-MPGN, indicavano che, a dieci anni dalla diagnosi, circa il 50% dei pazienti poteva sviluppare un’insufficienza renale cronica terminale. Una prognosi che negli anni è migliorata, grazie soprattutto alle maggiori conoscenze disponibili e ai nuovi strumenti terapeutici a disposizione dei clinici.

“Oggi intercettiamo meglio queste patologie, riusciamo a trattarle in modo più efficace e, soprattutto, disponiamo di farmaci che ci consentono di intervenire anche nei pazienti che non rispondevano alle terapie tradizionali” fa notare Pasini. “Questo può modificare profondamente la prognosi. Sono convinto che fra dieci anni la percentuale di pazienti che sviluppano un’insufficienza renale terminale sarà sensibilmente più bassa”.

Attualmente, infatti, è in corso una vera rivoluzione che sta portando a sviluppare una terapia di precisione con farmaci che intervengono direttamente sulla cascata del complemento, bloccandone specifici passaggi e contrastando i meccanismi alla base delle patologie.

Il ritardo nella popolazione pediatrica

Il problema però, è che i farmaci vengono in precedenza testati nella popolazione adulta a partire dai 18 anni – soprattutto per la maggior complessità sul piano organizzativo, etico e regolatorio – e solo in seguito l’indicazione è estesa anche a bambini e adolescenti. Con un ritardo anche di tre o quattro anni. La conseguenza è che spesso i clinici si trovano di fronte al paradosso di avere a disposizione terapie innovative, ma che possono essere utilizzate nei bambini soltanto in un secondo momento, anche se una quota consistente di queste patologie esordisce prima della maggiore età.

“Fortunatamente, uno dei farmaci che ci sta dando i risultati migliori è stato studiato anche a partire dai 12 anni, semplificando notevolmente la gestione di questi pazienti e aprendo prospettive importanti” racconta Pasini. “In generale però questo per noi è un limite importante, perché non possiamo offrire ai pazienti più giovani le stesse opportunità terapeutiche”.

Intervenire per tempo

Come ricorda l’esperto si tratta di un problema comune in ambito pediatrico. In attesa che le terapie innovative siano studiate e autorizzate anche per i pazienti più giovani, i clinici possono ricorrere, in determinate circostanze, all’utilizzo off-label di farmaci approvati per gli adulti oppure valutare l’accesso a studi clinici e programmi di uso compassionevole.

Nel caso della C3g e IC-MPGN un orientamento condiviso in ambito scientifico prevede di valutare inizialmente la risposta a un trattamento convenzionale per circa sei mesi. Se non si raggiungono gli obiettivi terapeutici, si può considerare il ricorso a strategie più mirate. Ma nei casi in cui un bambino presenta fin dall’esordio un quadro particolarmente grave, con insufficienza renale e proteinuria importante, Pasini si chiede se sia davvero opportuno aspettare.

“In alcuni casi poter utilizzare una terapia innovativa può cambiare concretamente la prognosi di un bambino” chiarisce l’esperto. “Se la malattia esordisce quando il bambino ha 10 anni e dobbiamo aspettare che ne compia 18 per poter utilizzare una determinata terapia, rischiamo di arrivare troppo tardi. Il punto è che un glomerulo che è andato incontro a fibrosi non può tornare alla condizione iniziale. Per questo è importante mettere in atto interventi di nefroprotezione con trattamenti in grado di controllare la malattia, preservare la funzionalità renale e impedirne la progressione”.

Dalla pediatria all’età adulta: la sfida della transizione

Un momento particolarmente delicato per i piccoli pazienti con C3G e pIC-MPGN è il passaggio dalla nefrologia pediatrica a quella dell’adulto. Non soltanto un trasferimento della presa in carico da uno specialista all’altro, ma un momento in cui i ragazzi devono essere accompagnati garantendo la continuità assistenziale e terapeutica.

“È un tema al quale tengo molto” ammette Pasini. “La Società italiana di nefrologia pediatrica ha istituito una task force proprio con l’obiettivo di uniformare, a livello nazionale, il percorso di transizione dal nefrologo pediatra allo specialista dell’adulto. Oggi infatti sappiamo come dovrebbe funzionare un modello ideale, ma poi dobbiamo fare i conti con le possibilità concrete dei singoli centri. Le situazioni, infatti, sono molto diverse da una città all’altra. Per questo stiamo lavorando per individuare alcuni requisiti minimi comuni che tutti i centri possano garantire, lasciando poi a ciascuna realtà la possibilità di organizzare il percorso in funzione delle risorse disponibili. L’obiettivo è evitare che la qualità della transizione dipenda esclusivamente dal luogo in cui il ragazzo è seguito e garantire a tutti un passaggio il più possibile strutturato e sicuro”.

Ripensare il rapporto con gli adolescenti

Oggi il percorso strutturato a Bologna prevede due momenti. Uno iniziale, avviato intorno ai 14 anni, in cui il ragazzo viene preparato a diventare progressivamente autonomo nella gestione della propria malattia anche con il supporto di uno psicologo. “Deve acquisire consapevolezza della diagnosi, conoscere le terapie che assume, imparare a prenotare gli appuntamenti, presentarsi ai controlli e riconoscere le situazioni nelle quali è necessario rivolgersi al medico” commenta Pasini.

In un secondo tempo, intorno ai 16 anni, viene avviata invece la collaborazione tra il centro pediatrico e quello dell’adulto. “Abbiamo organizzato un ambulatorio condiviso: ogni sei mesi incontriamo i pazienti insieme ai nefrologi dell’adulto, all’interno della struttura pediatrica” aggiunge l’esperto. “È un’occasione per discutere i singoli casi, condividere le informazioni cliniche e permettere al ragazzo di conoscere gradualmente i professionisti che lo seguiranno in futuro”.

Ogni caso naturalmente è diverso, motivo per cui la “transition” può avvenire in tempi diversi a seconda delle esigenze dei singoli ragazzi, ma sempre cercando di relazionarsi prevalente con loro. “I risultati sono positivi: i ragazzi partecipano maggiormente alle visite e diventano più consapevoli della propria condizione” conclude Pasini. “È un cambiamento che ha fatto crescere non soltanto loro, ma anche noi professionisti, aiutandoci a ripensare il rapporto con i pazienti adolescenti”.