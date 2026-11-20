“Quando mi hanno diagnosticato prima la celiachia e in seguito la colangite biliare primitiva, mio padre era morto da poco per un tumore alle vie biliari. Sono stata felice di dare finalmente un nome ai disturbi con cui convivevo sin da piccola e soprattutto ho pensato che di queste malattie non si muore. Dovevo solo stare attenta all’alimentazione e curarmi e sarei stata bene. Avevo finito di combattere”.

Sono le parole di Marinella, ex sarta oggi in attesa della pensione, che ha ricevuto la diagnosi di Pbc solo nel 2010 a 50 anni. Dopo una vita passata a convivere con i sintomi tipici della malattia, come stanchezza e prurito, senza poter dare loro una spiegazione e un nome.

“Nel 2008 non sono stata bene” racconta. “Era inverno e ho accusato i sintomi tipici di un virus gastrointestinale: dissenteria e vomito. Sono stata anche ricoverata per disidratazione e ho fatto avanti e indietro dall’ospedale per diversi mesi fino a quando in primavera mi hanno diagnosticato la celiachia. Avevo anche valori del fegato molto fuori dai range, simili a quelli che aveva avuto mio padre. Ho pensato al peggio”.

Dare un nome alla malattia

Dal ricovero come spiega Marinella, è iniziata una serie di controlli fino alla biopsia epatica che due anni dopo ha portato alla diagnosi di Pbc. “Sin da piccola ho sempre avuto problemi: non mangiavo, avevo la pancia e il fegato gonfio come dicevano i medici” fa notare Marinella. “Ho avuto anche molto prurito, per anni. Mi alzavo di notte e facevo una doccia con l’acqua fredda per placarlo. Mi faceva impazzire. Avevo vent’anni quando ho cominciato ad avere problemi cutanei, tra le dita delle mani e dei piedi. Pensavo fosse un’allergia o una dermatite e la gestivo con gli antistaminici sotto la guida di un dermatologo. A 37 invece ho avuto la psoriasi e sono stata ricoverata. Il prurito mi ha accompagnato per tanti anni senza arrivare mai a capire fino in fondo da che cosa dipendesse. Sono stata tanto in ballo”.

Poi la diagnosi di Pbc a 50 anni arrivata quasi come una liberazione perché finemente tutto aveva un senso e un nome. “Non ho preso male la diagnosi, anche perché ero abituata a convivere con i sintomi da una vita” continua Marinella. “Una volta capito di cosa si trattasse ho abbandonato l’antistaminico e ho iniziato a prendere i farmaci per la Pbc. Ora va molto meglio e le analisi sono perfette”.

Il momento più difficile

Non meno importante è stato il peso dell’altro sintomo tipico della Pbc. Marinella racconta di aver sempre lavorato anche se con fatica a causa della stanchezza. Un sintomo che ancora oggi condiziona le sue giornate: “Dopo pranzo ho sempre bisogno di coricarmi un’oretta, perché mi viene addosso una stanchezza improvvisa” commenta.

Anche nella gestione della vita familiare, la malattia, benché ancora senza un nome, ha avuto un peso notevole. Nel 1987 quando nasce la figlia Veronica, Marinella attraversa infatti un periodo di estrema fragilità, dovuto anche alla complessità di gestire il tutto.

“Mi dispiaceva tanto perché non riuscivo sempre a esserci al 100%, anche se mio marito che mi ha sempre aiutato tantissimo mi compensava” confida. “Sono andata in crisi. Avevo affrontato la gravidanza con ansia anche per via della perdita di una bambina all’ottavo mese di gravidanza, avvenuta due anni prima. Inoltre, il fatto di tenere tutto dentro non mi aiutava. Ho aspettato, pensando che questo momento sarebbe passato da solo, ma così non è stato e alla fine ho chiesto aiuto al mio medico di famiglia che mi ha prescritto una visita dallo psichiatra”.

L’importanza del supporto psicologico

Il supporto dello psichiatra e la terapia farmacologica hanno aiutato Marinella ad attraversare quel momento, così come il rapporto che ha avuto in seguito con i clinici che l’hanno presa in carico per gestire la malattia. “State il più tranquilli possibile e fidatevi dei medici” si sente di dire a chi oggi riceve una diagnosi di Pbc. “La malattia va accettata e non contrastata”.

Proprio l’ottimo rapporto e la fiducia con il clinico che la segue, hanno portato Marinella, qualche anno fa, ad entrare anche in una sperimentazione clinica per un nuovo farmaco per la Pbc.

“Il rapporto con il medico è stato molto importante per me, lo ringrazierò sempre e glielo ripeto ogni volta che lo vedo” conclude Marinella. “Mi è piaciuto subito e mi ha molto tranquillizzata quando mi ha parlato della sperimentazione. È andato tutto bene e oggi, oltre che al medico e al centro che mi segue, sono anche molto grata al Servizio sanitario nazionale che mi consente di ricevere queste cure gratuitamente”.