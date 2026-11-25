Semaforo verde definitivo da parte del Parlamento europeo alla riforma della legislazione farmaceutica dell’Ue, che include misure per contrastare le carenze di medicinali critici, stimolare l’innovazione industriale e combattere la resistenza antimicrobica.

La presidente Roberta Metsola ha annunciato nel corso dei lavori delle plenaria l’adozione del pacchetto farmaceutico, a seguito dell’accordo raggiunto lo scorso anno tra i co-legislatori.

Cosa prevede la riforma

In sintesi, le nuove norme rafforzano il monitoraggio e il coordinamento contro le carenze e consentono agli Stati membri di imporre alle aziende forniture adeguate ai bisogni dei pazienti, favorendo inoltre un ingresso più rapido dei farmaci generici sul mercato, spiega l’Eurocamera in un comunicato.

Per i medicinali di nuova autorizzazione è previsto un periodo massimo di 11 anni di protezione normativa combinata: 8 anni di protezione dei dati, 1 anno aggiuntivo di protezione del mercato e la possibilità di estensioni ulteriori a determinate condizioni.

La riforma semplifica anche il funzionamento interno dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) per ridurre la burocrazia e accelerare le autorizzazioni.

Lotta all’antimicrobico-resistenza

Sul fronte della resistenza antimicrobica, diventano obbligatorie la prescrizione medica per tutti gli antimicrobici e informazioni specifiche sui foglietti illustrativi, mentre per ogni nuovo antimicrobico prioritario sviluppato le aziende potranno ottenere 1 anno extra di protezione dei dati tramite un “voucher di esclusività trasferibile”.

Intesa anche sul Critical medicines act

Sempre oggi il Parlamento europeo ha approvato con 592 voti favorevoli, 35 contrari e 30 astensioni l’intesa raggiunta a maggio con il Consiglio sul Critical medicines act.

Il testo definisce i criteri per i “progetti strategici” industriali nell’Ue volti ad ampliare e modernizzare la capacità produttiva, imponendo alle imprese finanziate con fondi nazionali o europei obblighi precisi tra cui la priorità di fornitura al mercato comunitario. Per ridurre la dipendenza dai Paesi terzi i fornitori saranno premiati in proporzione alla quota di farmaci e principi attivi prodotti nell’Ue, e 5 o più Stati membri potranno unirsi in acquisti collaborativi volontari per medicinali critici, orfani e di interesse comune.