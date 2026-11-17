I glochidi del fico d’India, le minuscole spine uncinate presenti sulla superficie del frutto, generalmente considerati uno scarto della lavorazione, contengono in realtà composti naturali con attività antiossidante e antibatterica. A dimostrare la possibile applicazione di questo materiale di scarto sono i ricercatori dell’Istituto di chimica biomolecolare del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Icb), che per la prima volta hanno analizzato in modo approfondito i glochidi dell’Opuntia ficus-indica. I risultati, pubblicati sulla rivista Scientific Reports, aprono nuove prospettive per la valorizzazione sostenibile di questo sottoprodotto agroalimentare

“I risultati mostrano che i glochidi non sono costituiti soltanto da materiale strutturale, ma contengono un insieme diversificato di metaboliti vegetali potenzialmente interessanti per applicazioni innovative”, spiega Laura Siracusa, ricercatrice del Cnr-Icb. “La presenza di composti bioattivi e l’attività antibatterica osservata suggeriscono nuove opportunità per la valorizzazione di un sottoprodotto agroalimentare nell’ottica dell’economia circolare”.

Da scarto a risorsa

Durante le operazioni di spazzolatura effettuate prima della commercializzazione, i glochidi del fico d’India vengono rimossi generando una biomassa residuale finora poco considerata dal punto di vista scientifico. I ricercatori del Cnr, invece, attraverso analisi morfologiche effettuate mediante microscopia elettronica a scansione, hanno osservato che si tratta di strutture coniche lunghe circa 1,5 millimetri, caratterizzate da uncini e microsolchi superficiali che ne favoriscono l’ancoraggio e contribuiscono alla funzione difensiva della pianta.

Il cuore della ricerca riguarda però la composizione chimica di questa matrice vegetale. Attraverso tecniche di indagine cromatografiche e spettrometriche sono stati identificati diciotto piccole molecole bioattive appartenenti prevalentemente alla famiglia dei flavonoidi, noti per le loro proprietà antiossidanti. Lo studio ha inoltre evidenziato un’attività antibatterica selettiva nei confronti di alcuni ceppi di Staphylococcus aureus e Staphylococcus haemolyticus.

Potenziali marcatori evolutivi

Particolarmente significativo è stato anche il rilevamento di due derivati della quercetina mai segnalati prima nei tessuti di Opuntia ficus-indica. Si tratta di flavonoidi ibridi che ampliano le conoscenze sulla composizione fitochimica del fico d’India e che potrebbero fornire indicazioni importanti sui processi di adattamento della specie agli ambienti aridi.

“Il rinvenimento di questi composti, unito alla loro assenza in altri tessuti della pianta finora studiati, ha aperto nuove linee di ricerca”, conclude Luana Pulvirenti, ricercatrice a tempo determinato del Cnr-Icb. “Stiamo infatti approfondendo il possibile ruolo di queste molecole come marcatori evolutivi nel genere Opuntia, con l’obiettivo di comprendere meglio i meccanismi che hanno consentito alle cactaceae di adattarsi ai climi aridi nel corso della loro evoluzione”.