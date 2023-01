Export di carni, al via un tavolo al ministero della Salute per rilanciare gli scambi commerciali verso Paesi terzi

Rilanciare le esportazioni di carni italiane verso Paesi terzi. È stato questo l’obiettivo di un incontro, nei giorni scorsi, presso il ministero della Salute a cui hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, tecnici e aziende del settore produttivo.

Gli obiettivi

Compito principale del tavolo, come dichiarato dal sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato – che ha coordinato i lavori –, è quello di favorire il confronto tra la componente politica e il settore tecnico e l’industria. In questo modo, secondo quanto espresso dalle parole del sottosegretario riportate in una nota del dicastero di Lungotevere Ripa, si potranno agevolare le procedure operative che sottendono agli scambi commerciali verso l’estero, tra cui la Cina.

Sicurezza garantita

“L’Italia – ha proseguito Gemmato nel suo intervento – è in grado di garantire la sicurezza degli alimenti che esporta, ed è pronta a rafforzare la cooperazione tecnico-scientifica con i Paesi Terzi, anche attraverso la rete dei propri Istituti zooprofilattici sperimentali”.

Raccogliere le istanze

“La politica è presente – ha concluso Gemmato – ed è pronta a fare la sua parte, a raccogliere gli spunti per indirizzare i prossimi passi, ad ascoltare e capire cosa può essere corretto e migliorato”.

Istituzioni e industria a confronto

Oltre a Gemmato, alla riunione hanno partecipato: Orazio Schillaci, ministro della Salute; il consigliere diplomatico del ministro; i direttori delle direzioni generali di Sanità animale e farmaci veterinari e Sicurezza alimentare e della nutrizione; le rappresentanze del ministero dell’Agricoltura, sovranità alimentare e forestale; oltre alle principali associazioni del settore delle carni e prodotti a base di carne italiana. Nel corso delle prossime settimane il tavolo dovrebbe riunirsi per discutere le prime proposte operative sull’argomento.