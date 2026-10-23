La temperatura sale e la resistenza agli antibiotici aumenta: cosa cambia in prospettiva one health?

Se la siccità può favorire la resistenza agli antibiotici nel suolo, resta da capire se e attraverso quali vie ciò che accade nell’ambiente possa avere conseguenze anche per gli animali e quale ruolo possano avere allevamenti e sistemi agricoli.

Animal Health ne ha discusso con Dianne K. Newman, autrice senior della ricerca e Xiaoyu Shan (nella foto), primo autore dello studio, per approfondire i possibili percorsi della resistenza tra ambiente, animali ed esseri umani, il contributo che potrebbe arrivare dalla sorveglianza veterinaria e il peso ancora da chiarire del cambiamento climatico sull’antimicrobico-resistenza.

Quando si parla di antimicrobico-resistenza, l’attenzione si concentra soprattutto sull’uso degli antibiotici in medicina umana e veterinaria. Che cosa aggiunge il vostro studio a questo quadro e perché l’ambiente dovrebbe essere considerato una componente attiva del fenomeno, anziché semplicemente un serbatoio passivo di geni di resistenza?

Il nostro studio mostra che la resistenza agli antibiotici può essere favorita dagli stessi cambiamenti ambientali, anche in assenza di un uso diretto di antibiotici in ambito clinico o veterinario.

Molto prima che gli antibiotici iniziassero a essere utilizzati in medicina o in agricoltura, queste molecole si sono evolute come prodotti naturali sintetizzati da piante, funghi e batteri negli ecosistemi naturali. Di conseguenza, l’ambiente è la fonte originaria sia degli antibiotici sia della resistenza agli antibiotici.

Questo aspetto viene spesso trascurato. Eppure, nel momento in cui il cambiamento climatico altera gli ecosistemi, è ragionevole aspettarsi che anche la produzione naturale di antibiotici e i meccanismi di resistenza che si sono co-evoluti insieme a essi rispondano a questi cambiamenti.

L’ambiente, quindi, non è semplicemente un serbatoio passivo, ma una componente ecologica attiva che plasma l’evoluzione dell’antimicrobico-resistenza e, a sua volta, ne viene plasmata.

Siccità e antibiotico-resistenza: come cambia il resistoma del suolo?

Il vostro studio si concentra sugli ecosistemi del suolo e sulla resistenza agli antibiotici in ambito clinico, ma gli animali, in particolare quelli da allevamento e la fauna selvatica, hanno spesso un contatto molto più diretto degli esseri umani con il suolo e con le comunità microbiche ambientali. I cambiamenti del resistoma del suolo indotti dalla siccità potrebbero avere implicazioni anche per la salute animale e la medicina veterinaria? Quali sono le principali vie da indagare?

Certamente. Una possibile via riguarda i batteri associati agli animali da allevamento, che possono essere continuamente introdotti nel suolo attraverso le feci.

Qui possono essere sottoposti alla selezione ambientale in condizioni di siccità oppure acquisire geni di resistenza dai batteri del suolo attraverso il trasferimento genico orizzontale.

Questi batteri, o i geni di resistenza che trasportano, potrebbero poi essere trasmessi nuovamente agli animali attraverso l’inalazione, l’ingestione o il contatto diretto.

I sistemi agricoli potrebbero rappresentare un’importante interfaccia tra la resistenza agli antibiotici ambientale e quella clinica? Per esempio, le interazioni tra suolo, colture, animali da allevamento, letame, polveri e acqua potrebbero favorire il passaggio di batteri resistenti o di geni di resistenza tra ambiente, animali ed esseri umani?

Sì e nel nostro lavoro abbiamo proposto proprio questo possibile collegamento.

Studi precedenti hanno inoltre mostrato una frequente trasmissione di batteri dal suolo agli esseri umani attraverso diverse vie, come l’agricoltura, le attività ricreative e l’inalazione di polveri, spingendoci a chiederci se la siccità lasci una traccia rilevabile nella frequenza della resistenza agli antibiotici in ambito clinico.

L’agricoltura rappresenta probabilmente una delle interfacce chiave che collegano la resistenza agli antibiotici ambientale e quella clinica.

Allevamenti e salute animale: come si diffondono i batteri resistenti?

Il vostro studio ha rilevato una forte associazione tra aridità e resistenza agli antibiotici negli isolati ospedalieri, ma sottolineate anche che questo risultato non dimostra ancora l’esistenza di un nesso causale tra il suolo e la clinica. Quali evidenze servono ora per dimostrare se la resistenza selezionata nei suoli sottoposti a siccità possa effettivamente raggiungere i patogeni animali o umani?

Il prossimo passo fondamentale è capire in che modo la resistenza selezionata nei serbatoi ambientali raggiunga gli animali o gli esseri umani. Per farlo sarà necessario integrare microbiologia ambientale, genomica ed epidemiologia.

Per esempio, gli studi futuri potrebbero combinare il campionamento longitudinale di suoli, polveri aerodisperse, animali e popolazioni umane esposte con il sequenziamento dell’intero genoma, così da identificare eventi recenti di trasferimento genico orizzontale e tracciare il movimento dei geni di resistenza o degli elementi genetici mobili tra gli ambienti naturali e quelli clinici.

I l ruolo della sorveglianza veterinaria e dell’approccio One health In una prospettiva One Health, variabili climatiche e ambientali come la siccità e l’aridità del suolo dovrebbero entrare nella sorveglianza dell’antimicrobico-resistenza? E la sorveglianza animale e veterinaria potrebbe aiutarci a capire come la resistenza si sposta tra l’ambiente e la clinica?

Integrare le variabili climatiche e ambientali nella futura sorveglianza dell’antimicrobico-resistenza è una buona idea. Il nostro studio ha identificato il fenomeno, ma per tradurlo in un sistema di sorveglianza concretamente utilizzabile sarà necessario, da un lato, comprendere meglio come la capacità di biosintesi degli antibiotici e la resistenza rispondano alle diverse condizioni ambientali e, dall’altro, riuscire a stimare la probabilità di trasmissione dagli ambienti naturali a quelli clinici.

Una logica simile vale per la sorveglianza animale e veterinaria. Approcci sistematici di questo tipo contribuiranno a trasformare il concetto generale di One health in strategie di sorveglianza concrete e politiche di salute pubblica basate sulle evidenze.

Cambiamento climatico e antibioticoresistenza: quali sono le evidenze scientifiche?

Poiché in molte regioni le siccità sono destinate a diventare più frequenti, gravi e prolungate, pensate che il cambiamento climatico possa diventare un motore importante, e ancora sottovalutato, dell’antimicrobico-resistenza? Come dovrebbe essere comunicato questo rischio senza andare oltre ciò che mostrano le evidenze attuali?

Sia il nostro studio sia un altro studio indipendente recente mostrano che il cambiamento climatico sta rimodellando l’ecologia della resistenza agli antibiotici negli ecosistemi naturali, come i suoli. I due lavori forniscono evidenze complementari del fatto che gli stress ambientali possono influenzare la resistenza agli antibiotici e che alla base di questi fenomeni esistono meccanismi plausibili, radicati nella fisiologia microbica.

Resta tuttavia da stabilire in che misura questi cambiamenti ambientali contribuiscano effettivamente alla resistenza agli antibiotici in ambito clinico o veterinario e su quali scale temporali.

Il messaggio deve quindi essere comunicato con cautela. Oggi esistono solide evidenze che il cambiamento climatico possa favorire la resistenza agli antibiotici negli ambienti naturali, ma resta aperta una questione importante, che speriamo venga affrontata dagli studi futuri: capire se questo fenomeno abbia un impatto significativo sulla salute umana e animale rispetto all’uso, e in particolare all’uso eccessivo, di antibiotici in altri ambiti, come quello clinico e agricolo.