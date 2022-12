Via libera dalla Commissione Ue al vaccino contro la dengue

La Commissione europea ha concesso l’autorizzazione all’immissione in commercio al vaccino contro la dengue di Takeda (nome commerciale Qdenga) in soggetti a partire dai quattro anni di età. Si tratta di un vaccino basato su un virus vivo attenuato della dengue sierotipo 2, che fornisce la “spina dorsale” genetica per tutti e quattro i sierotipi del ed è progettato per proteggere da ognuno di essi. L’approvazione segue la raccomandazione positiva del Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea per i medicinali, a ottobre 2022.

Gli studi

Negli Stati membri dell’Unione europea, Qdenga è indicato per la prevenzione della malattia di dengue in soggetti a partire dai quattro anni di età e dovrebbe essere somministrato per via sottocutanea come dose da 0,5 ml con una schedula a due dosi (0 e 3 mesi) in conformità al regime posologico approvato. Qdenga è stato valutato nell’ambito di un programma di sviluppo clinico che comprendeva 19 studi di fase 1, fase 2 e fase 3 e più di 28 mila partecipanti, tra cui lo studio cardine (Tetravalent immunization against dengue efficacy study) di Takeda. Lo studio Tides ha raggiunto il suo endpoint primario di efficacia complessiva del vaccino contro la dengue confermata virologicamente con un’efficacia dell’80,2% a 12 mesi di follow-up.

La protezione

Lo studio ha anche soddisfatto tutti gli endpoint secondari per i quali vi era un numero sufficiente di casi di dengue a 18 mesi di follow-up. Il risultato nella prevenzione dell’ospedalizzazione dovuta a febbre da Vcd è stato del 90,4%. Per quattro anni e mezzo (54 mesi dopo la seconda dose), Qdenga ha dimostrato una protezione generale continua.

Ridurre il peso sociale della dengue

“Con la crescente facilità di viaggiare oggi – ha affermato Gary Dubin, presidente Global vaccine business unit di Takeda – il nostro mondo un tempo vasto è diventato molto più piccolo, aumentando il rischio di malattia dengue per coloro che vivono in aree endemiche di dengue e per coloro che viaggiano in queste regioni. L’approvazione della Commissione europea segna un importante punto di svolta per Qdenga poiché siamo un passo avanti verso il raggiungimento della nostra aspirazione di contribuire a ridurre l’onere globale della dengue. Siamo orgogliosi di introdurre Qdenga in molte parti dell’Ue, offrendo agli operatori sanitari un nuovo strumento di prevenzione della dengue per i loro pazienti che vivono nell’Ue e viaggiano nelle regioni endemiche di tutto il mondo”.

Incidenza crescente

L’incidenza mondiale della dengue è aumentata di otto volte negli ultimi 20 anni e continua ad aumentare, alimentata dai cambiamenti climatici e dall’urbanizzazione. Oggi, la dengue minaccia circa la metà della popolazione mondiale con un rischio di infezione in oltre 125 paesi, e la malattia è endemica in molte aree tropicali. Questi fattori hanno portato a eventi di trasmissione locale in aree non endemiche dell’Europa continentale, tra cui Francia, Italia, Germania e Spagna. La dengue è una delle principali cause di febbre per i viaggiatori che ritornano in Europa da paesi endemici e colpisce circa 26 milioni di persone.