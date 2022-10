Accordo raggiunto con AstraZeneca: Chris Sheldon potrà gestire il portfolio commerciale di Gsk

Accordo raggiunto tra Gsk e AstraZeneca, ora Chris Sheldon potrà gestire il portfolio commerciale di Gsk dal prossimo novembre. Come riportato da Bloomberg, le due società farmaceutiche hanno trovato un compromesso sbloccando il “caso Sheldon” che andava avanti da circa sei mesi. Gsk, infatti, ha assunto Sheldon all’inizio di quest’anno per aiutare a rafforzare la sua pipeline di terapie contro il cancro e altri farmaci. AstraZeneca ha però citato in giudizio la concorrente per impedire al manager di condividere le informazioni chiave dell’azienda sugli studi in corso.

Il nuovo ruolo

Chris Sheldon inizierà il suo nuovo ruolo di vicepresidente senior gestendo il portfolio commerciale di Gsk, dopo aver trascorso quasi venti anni in AstraZeneca, prima come ricercatore e poi come responsabile globale dello sviluppo del business e delle licenze per la ricerca e lo sviluppo in oncologia. Ha avuto accesso a informazioni riservate in tutta una serie di aree sensibili, inclusa la ricerca sul cancro e, come cita Bloomberg, ha ricevuto 644 mila sterline in azioni nel 2021 per firmare la clausola di non concorrenza.

Trovato l’accordo

Non è stato possibile conoscere i dettagli dell’accordo tra Gsk e AstraZeneca sull’assunzione di Sheldon. “Sono entusiasta di tornare allo sviluppo del business e spero di fare la differenza per Gsk e per i pazienti”, ha detto Sheldon a Endpoints tramite LinkedIn.

Il precedente

Gsk e AstraZeneca hanno già un precedente simile, con l’assunzione di Luke Miels nel 2017 in Gsk. AstraZeneca gli aveva imposto di stare lontano dall’azienda, con un congedo, finché non avesse completato il passaggio nella società concorrente.

Foto da Linkedin