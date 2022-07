Assistenza domiciliare, il Gruppo Sol acquisisce la tedesca Profi Gesundheits-Service

Il Gruppo Sol si espande nel settore dell’assistenza domiciliare, in cui opera tramite Vivisol, acquisendo l’azienda tedesca Profi Gesundheits-Service Gmbh. Questa è specializzata in nutrizione enterale, assistenza infermieristica per tracheotomia e piaghe da decubito. “ L’acquisizione è stata finalizzata a prezzi di mercato in linea con transazioni simili”, spiega una nota, ma i dettagli finanziari sull’operazione non sono stati resi noti.

L’operazione nel settore dell’assistenza domiciliare

Il Gruppo Sol è una multinazionale attiva nel settore dei gas tecnici, industriali e medicinali, ma anche in quello dell’assistenza domiciliare tramite le società contraddistinte dal marchio Vivisol. “Vivisol prosegue nella sua strategia di espansione dei servizi specialistici di assistenza domiciliare intensiva affiancando a Vivisol Intensivservice GmbH, la nuova società Profi Gesundheits-Service Gmbh attiva nella Renania Palatinato ed in Baden-Wuerttemberg, con l’obiettivo di consolidare il proprio posizionamento sul mercato tedesco”, commenta Aldo Fumagalli Romario, presidente e amministratore delegato del Gruppo Sol. Nell’esercizio 2021 Profi Gesundheits-Service Gmbh ha registrato un fatturato complessivo di circa 3,6 milioni di euro. Il Gruppo Sol è presente in Europa, Turchia, Marocco, Brasile, India e Cina, con impegno focalizzato soprattutto su due settori: quello della produzione, ricerca applicata e commercializzazione di gas tecnici, puri e medicinali (Divisione Gas Tecnici) e quello dell’assistenza medicale a domicilio (Divisione Home Care).