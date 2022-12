Becton Dickinson, la strada per la sostenibilità

Rafforzare il rapporto di fiducia con gli operatori sanitari e gli altri stakeholders è uno degli obiettivi posti da Becton Dickinson per i prossimi anni. Secondo Giorgio Benigni, Country General Manager Italia e Grecia della medical company americana, lo scenario attuale è ricco di sfide. A cominciare dal mantenimento della spesa sanitaria e dalla disponibilità di risorse per attirare investimenti e fare in modo che anche il nostro Paese continui a stare al passo con l’innovazione. Una delle risposte è garantire sostenibilità, attraverso l’utilizzo di modelli che premino soluzioni che apportino valore, in termini di outcome per il paziente, mettendo a disposizione del settore pubblico le competenze necessarie per la crescita.

Come si pone Becton Dickinson sul mercato?

Siamo uno dei più importanti player a livello globale nella fornitura di prodotti e servizi medicali. Nel corso di 125 anni abbiamo costruito una storia di successo. Oggi il fatturato è di 20 miliardi di dollari, siamo presenti in oltre 190 Paesi e impieghiamo più di 75 mila associati. In Italia siamo presenti da oltre cinquant’anni con circa 400 dipendenti e un portfolio di tecnologie in continua evoluzione che spazia dalle soluzioni diagnostiche di tipo immunologico e infettivologico, alla grande automazione per la logistica del farmaco e dei dispositivi medici nonché per i laboratori microbiologici, fino alle tecnologie interventistiche che possono migliorare la vita del paziente e il lavoro degli operatori sanitari, anche risultando compatibili con la sostenibilità di sistema.

Quali sfide e opportunità intravede nella sanità del futuro?

Il mondo dopo la pandemia ci presenta sfide non nuove dal punto di vista del contenuto ma da quello dell’impatto che hanno sul sistema. Tra le principali, c’è la carenza di personale, l’aumento dello stress, il calo del benessere psicofisico degli operatori sanitari, la necessità di creare maggiore efficienza nel sistema e più in generale il tema della sostenibilità a medio e lungo termine. La sfida per il sistema è avere un finanziamento adeguato, cosa che ora non c’è se vediamo i numeri. In termini di rapporto percentuale sul Pil noi scontiamo diversi punti di differenza rispetto agli altri grandi Paesi europei. Le sfide sono ancora più importanti in ottica di sostenibilità generale.

In che modo il comparto privato può supportare il sistema salute?

Continuando a spingere nell’introduzione di nuova tecnologia che consenta di spostare il mindset della pubblica amministrazione dall’acquisto del singolo prodotto a una valutazione dei benefici e degli impatti sul sistema. Il nostro ruolo è creare una partnership da cui far partire un dialogo con la pubblica amministrazione per valutare la tecnologia in sé con strumenti che conosciamo, come l’health technology assessment, ma anche implementando nuovi strumenti come il value based o il risk sharing, partendo da un aspetto fondamentale che è la costruzione della fiducia: pubblico e privato lavorano con l’obiettivo comune di migliorare la vita dei pazienti. Credo che sia questo il ruolo che dobbiamo giocare nei prossimi anni.

Cosa vuol dire sostenibilità per Becton Dickinson?

Significa continuare a lavorare a fianco degli operatori sanitari, per rafforzare il rapporto di fiducia, facendo conoscere loro e a tutti gli stakeholder la tecnologia che l’azienda mette a disposizione. Un esempio sono gli strumenti per l’automazione della logistica del farmaco e del device. Consentono un risparmio di risorse da dedicare ad attività con più valore aggiunto, una standardizzazione dei processi e addirittura un impatto positivo sul morale delle persone. Tutti aspetti concreti e misurabili dai drivers che dovrebbero essere il fulcro per la costruzione di quelle partnership basate sul valore.