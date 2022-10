Cercasi Pdta regionali per la gestione dell’ipertensione arteriosa polmonare

L’ipertensione arteriosa polmonare (IAP) è una patologia rara e altamente invalidante, caratterizzata dall’aumento delle pressioni del circolo polmonare dovuto ad alterazioni dei piccoli vasi arteriosi, che porta a una progressiva e inesorabile disfunzione del muscolo cardiaco. Il paziente affetto da ipertensione arteriosa polmonare presenta una dispnea da sforzo che si aggrava nel tempo, con un’importante compromissione della qualità e dell’aspettativa di vita.

Ipertensione arteriosa polmonare (IAP) e ipertensione polmonare (IP) non sono sinonimi: quest’ultima è il semplice incremento delle pressioni polmonari, condizione che si verifica in presenza di differenti patologie. Solo il 5% dei pazienti che presenta ipertensione polmonare è affetto da ipertensione arteriosa polmonare, ovvero una malattia vascolare che determina l’aumento delle pressioni polmonari. Nel 90% dei casi l’ipertensione polmonare è secondaria a una patologia a carico del cuore o del parenchima polmonare.

Le cause della patologia

Le cause di ipertensione polmonare sono formalmente suddivise in cinque gruppi.

Gruppo 1: Ipertensione Arteriosa Polmonare (IAP): idiopatica vasoreattiva, idiopatica non vasoreattiva, ereditaria, da farmaci; oppure associata a malattie del connettivo, infezione HIV, ipertensione portale, cardiopatie congenite, schistosomiasi; malattia veno-occlusiva polmonare.

Gruppo 2: IP secondaria a patologie del cuore sinistro. Rappresenta di gran lunga la causa più frequente di aumento delle pressioni polmonari.

Gruppo 3: IP secondaria a patologie polmonari e/o ipossia (malattie polmonari croniche ostruttive, malattie interstiziali, OSAS, disordini di ipoventilazione alveolare, esposizione cronica ad alte quote, alterazioni di sviluppo).

Gruppo 4: ipertensione polmonare conseguente a tromboembolismo cronico (CTEPH). È una patologia spesso misconosciuta, potenzialmente curabile mediante intervento di tromboendoarterectomia polmonare.

Gruppo 5: IP con meccanismo multifattoriale

L’epidemiologia

Sulla base dei dati disponibili da registri nazionali l’incidenza dell’IAP è stimata in sei casi/milione abitanti all’anno e la prevalenza in 48-55 casi/milione di abitanti. Questo significa che nel nostro Paese si stimano circa tremila pazienti affetti da IAP e 360 nuove diagnosi l’anno. I tempi medi di diagnosi si aggirano sui 12-18 mesi. Il ritardo della diagnosi è un elemento critico a livello mondiale, a causa delle caratteristiche della patologia: una malattia rara, caratterizzata da sintomi aspecifici (dispnea, astenia, sincope da sforzo) e contraddistinta da complessità dell’iter diagnostico.

L’importanza dei Pdta

In relazione alla rarità della patologia, alla sua prognosi, ma anche alla disponibilità di farmaci in grado di impattare positivamente su qualità e aspettativa di vita, nasce l’esigenza di definire una linea comune per garantire un adeguato iter diagnostico-terapeutico che coinvolga tutto il territorio nazionale, dai centri periferici ai centri specializzati di riferimento. Il sistema che viene proposto dalle linee guida internazionali è di adottare un modello Hub & Spoke che preveda che i centri periferici indirizzino i pazienti verso i centri specializzati, senza dimenticare il necessario coinvolgimento dei medici di medicina generale per supportare la diagnosi precoce. Da qui nasce la necessità di una linea nazionale comune per creare un Piano Diagnostico Terapeutico Assistenziale (Pdta), a partire dalle singole realtà regionali. Poche Regioni hanno prodotto Pdta dedicati, mentre nella maggior parte delle realtà si fa riferimento a quanto stabilito dalle linee guida European Society of Cardiology (ESC) e European Respiratory Society (ERS), che non sempre sono di immediata applicabilità alla pratica clinica. I Pdta dovrebbero contemplare tutte le forme di ipertensione polmonare e la loro stesura dovrebbe coinvolgere tutti gli specialisti competenti (cardiologo, pneumologo, immunologo-reumatologo, genetista, radiologo, medico nucleare, infettivologo).

Le tre fasi della diagnosi

L’iter diagnostico, condiviso da tutti i gruppi di lavoro, è articolato in tre fasi distinte allo scopo di perfezionare l’inquadramento del singolo paziente e la conseguente presa in carico. Ecco quali sono:

Prima fase: il sospetto diagnostico

In presenza di sintomi come dispnea, riduzione della tolleranza all’esercizio, sincope da sforzo, è fondamentale dare il via a un iter diagnostico che comprenda l’ecocardiogramma color-Doppler. Lo snodo centrale per porre il sospetto di ipertensione polmonare è infatti l’esecuzione di un ecocardiogramma che, in caso di dilatazione delle sezioni destre e/o aumento delle pressioni polmonari stimate, imporrà ulteriori approfondimenti diagnostici. Da qui prende il via una strategia diagnostica per esclusione, attraverso la quale vengono scartate dapprima le ipotesi più probabili e in una fase successiva quelle più rare.

La maggior parte dei pazienti (circa il 90%) è affetta da ipertensione polmonare di gruppo 2 (IP secondaria a patologia del cuore sinistro) normalmente evidente già all’ecocardiogramma o da IP di gruppo 3 (IP secondaria a patologia polmonare) diagnosticabile alla HRCT del torace e mediante prove di funzionalità respiratoria. Questi pazienti possono essere identificati presso un centro che abbia una adeguata esperienza (centro spoke), il quale poi potrà prendersi eventualmente carico anche della loro successiva gestione. Se dopo i primi accertamenti persiste un sospetto di una ipertensione arteriosa polmonare, anche se associata a tromboembolismo cronico, il paziente va avviato a ulteriori valutazioni che necessitano delle competenze di un centro esperto.

Seconda f ase: conferma della diagnosi e caratterizzazione del gruppo

Una volta preso in carico il paziente presso il centro hub, deve essere innanzitutto esclusa la presenza di un tromboembolismo cronico (gruppo 4), tramite esecuzione di scintigrafia polmonare perfusoria e angio-TC torace. La scintigrafia polmonare perfusoria, a lungo considerata una metodica desueta, negli ultimi anni è tornata in auge in questo particolare contesto clinico per via della elevatissima sensibilità diagnostica. Va sottolineato che la diagnosi di CTEPH (Ipertensione polmonare tromboembolica cronica) alla angio-TC torace non viene riconosciuta nel 50% dei casi se la refertazione viene eseguita da un radiologo non esperto in questo campo.

Una diagnosi di tromboembolismo cronico impone la prosecuzione di un iter diagnostico presso centro di riferimento per la diagnosi e la cura della CTEPH (nella realtà italiana ciò avviene presso il Policlinico San Matteo di Pavia), dove un cardiochirurgo esperto in tromboendoarterectomia polmonare (PEA), supportato da radiologo dedicato, valuterà l’indicazione all’intervento chirurgico. In caso di impossibilità a procedere a intervento chirurgico a causa della distalità delle lesioni e in caso di persistenza di ipertensione polmonare dopo PEA, va valutata la possibilità di procedere a intervento di angioplastica polmonare percutanea (intervento che nel nostro Paese viene eseguito presso il Policlinico Sant’Orsola-Malpighi a Bologna).

Qualora venisse esclusa anche la causa tromboembolica, si impone la conferma diagnostica della presenza di ipertensione arteriosa polmonare, tramite esecuzione di cateterismo destro, corredato da test di vasoreattività (obbligatorio in caso di IAP idiopatica, ereditaria, da farmaci). Il cateterismo destro deve essere eseguito presso centro esperto (Hub) identificato come un centro che esegue un numero minimo di procedure di cateterismo destro all’anno. Il test di vasoreattività è essenziale per identificare un piccolo sottogruppo di pazienti che beneficia di terapia con vasodilatatori calcio-antagonisti, per una prognosi nettamente migliore.

Terza fase : s tratificazione del rischio e follow up

Posta la diagnosi, il paziente va collocato nella rispettiva classe di rischio che determinerà la scelta del trattamento medico, sulla base delle Linee Guida ESC/ERS. L’obiettivo a cui il clinico deve puntare con la terapia è portare e mantenere il paziente in una condizione di basso rischio, che coincide con una mortalità annua inferiore al 5%. Per pazienti che permangano in una situazione a rischio medio-elevato, nonostante una terapia medica completa, comprensiva di terapia infusiva continua con prostanoidi, va valutato il trapianto polmonare.

Le tavole rotonde regionali

Tra il 2020 e il 2021, in tre Regioni italiane (Sicilia Piemonte e Veneto) Dephaforum ha organizzato e realizzato tre tavole rotonde multidisciplinari, durante le quali gli esperti coinvolti hanno discusso la possibilità di definire un Pdta regionale. Il progetto è stato sostenuto da Janssen in maniera totalmente incondizionata.

Il modello siciliano

La Regione Sicilia ha normato alcuni aspetti della gestione delle terapie specifiche per IAP, introducendo un Piano Terapeutico Regionale, necessario per la dispensazione dei farmaci. Tale Piano Terapeutico richiede che la diagnosi di ipertensione arteriosa polmonare sia confermata da cateterismo cardiaco destro. Non è tuttavia richiesta la diagnosi specifica di IAP, né l’effettuazione del test di vasoreattività.

La Regione ha indicato i criteri per la definizione dei Centri prescrittori e dei Centri di riferimento. I Centri di riferimento in Sicilia sono a Palermo (ISMETT, A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello, A.O.U. Policlinico “Paolo Giaccone”), a Catania (A.O.U. Policlinico “G. Rodolico-San Marco“, Casa di Cura Musumeci-Gecas), a Messina (A.O. Papardo, A.O.U. Policlinico “Gaetano Martino”), a Siracusa (Ospedale Umberto I). Non esiste un iter diagnostico-terapeutico standardizzato a livello regionale. Questa è una delle cause di ritardo nelle diagnosi, nonché della migrazione dei pazienti fuori regione.

La gestione del paziente nel follow up è diversa in base alla classe di rischio: i pazienti ad alto rischio sono gestiti presso i centri Hub, gli altri possono essere seguiti anche presso centri Spoke, più vicini al proprio domicilio. Risulta quindi fondamentale una standardizzazione del follow up, istituendo percorsi differenziati per alto e basso rischio. In caso di aggravamento clinico il paziente torna ad essere seguito presso il centro Hub.

I medici dei centri siciliani coinvolti nella tavola rotonda hanno sottolineato come sia opportuno mettere in atto iniziative di formazione/divulgazione sulla IAP a beneficio dei medici di medicina generale.

Il modello piemontese

I centri di riferimento piemontesi sono stati identificati nell’Ospedale di Alessandria, Orbassano (AOU San Luigi Gonzaga), Ivrea (ASL TO4), Cuneo (Ospedale S. Croce e Carle), Novara (Ospedale Maggiore Carità), negli ospedali torinesi Mauriziano, Regina Margherita, CDS Molinette. La tavola rotonda piemontese ha messo in risalto alcuni problemi attivi che riguardano soprattutto la prima fase di diagnosi. È emerso come gli ambulatori del territorio non indirizzino in modo sistematico i pazienti ai centri di riferimento. Questo dipende anche dalla assenza di un codice regionale/quesito diagnostico per le prestazioni diagnostiche su questa patologia.

Si evidenzia quindi la necessità di una prestazione dedicata e codificata a livello regionale (es. “chiarimenti in merito a sospetto per IAP” come motivazione nell’impegnativa). La collaborazione tra specialisti al momento è su base volontaria: sarebbe opportuno passare a una valutazione multidisciplinare codificata. Si ritiene pertanto auspicabile ottenere il riconoscimento ufficiale di un ‘Gruppo di diagnosi’, per garantire al paziente una facile porta di accesso, una presa in carico ed una discussione condivisa dei casi. Per il paziente, la soluzione ideale consiste in una valutazione multidisciplinare, svolta nella medesima data e sede da parte di tutti gli specialisti necessari. Anche le valutazioni strumentali andrebbero idealmente effettuate presso la medesima sede e, laddove possibile, nella medesima occasione. La presenza di un infermiere dedicato che gestisca l’agenda del paziente (accertamenti, visite, ricoveri programmati), potrebbe rappresentare un ulteriore perfezionamento del percorso e garantire un aumento del livello di qualità assistenziale. Per quanto concerne il follow up, l’auspicio è che il Centro che esegue la diagnosi e prende in carico il paziente sia coerentemente in grado di seguire tutte le terapie, da quelle orali fino alle più complesse terapie infusive.

Il modello veneto

Con la delibera 641 del 2013 la Regione Veneto ha cercato di normare la prescrizione di farmaci specifici per ipertensione polmonare attraverso l’identificazione di una rete regionale costituita da centri di riferimento secondo modello Hub & Spoke. La delibera prevede che cinque centri Hub (identificati nelle aziende sanitarie di Padova, Verona, Vicenza, Rovigo e Treviso) possiedano un Gruppo Multidisciplinare dedicato alla IAP, siano in grado di effettuare tutti i test diagnostici previsti dal percorso diagnostico stabilito dalla Linee Guida internazionali (compreso il cateterismo destro con test di vasoreattività, che rappresenta un punto qualificante). Dal 2013 i cinque centri Hub sono i soli in Regione Veneto autorizzati a prescrivere i farmaci specifici per IAP. Con la delibera è stata introdotta una scheda di prescrizione per i farmaci specifici per ipertensione arteriosa polmonare, che impone al clinico di esplicitare la diagnosi e di riportare i dati di cateterismo cardiaco e l’esito del test di vasoreattività, ove indicato.

Dal 2013 i cinque centri Hub indicati lavorano come team multidisciplinari e tutte le prescrizioni in Regione passano attraverso la compilazione della suddetta scheda di prescrizione firmata dal coordinatore di uno dei centri di riferimento. La delibera del 2013 prevedeva inoltre la creazione di un Pdta regionale, di un registro regionale, di una cartella informatizzata per condividere i dati dei pazienti tra i centri, di un audit ad alcuni mesi di distanza dalla nascita dei cinque centri hub per verificare quali rispettassero le caratteristiche indicate dalle linee guida internazionali; ma tutte queste ultime intenzioni dei clinici partecipanti al tavolo regionale sono purtroppo rimaste solo sulla carta.

Il network italiano iPHnet

La maggioranza dei centri di Sicilia, Piemonte e Veneto fanno parte della galassia iPHnet, il network italiano che raduna buona parte dei clinici che si occupano di ipertensione arteriosa polmonare. I medici veneti auspicano che in un futuro il gruppo iPHnet, oltre a promuovere la ricerca e la diffusione di cultura in materia di IAP e CTEPH, possa divenire riferimento nazionale per la certificazione dell’attività dei centri hub.

Le linee guida internazionali stabiliscono che un centro esperto debba seguire un numero minimo di cinquanta pazienti con diagnosi di IAP o CTEPH e acquisire almeno due nuovi pazienti con diagnosi definita ogni mese. Questo significa che sul territorio nazionale vi sarebbe spazio per non più di quindici centri esperti (numero calcolato sulle due nuove diagnosi/mese, considerando un’incidenza di sei casi per milione di abitanti all’anno). È opinione comune che il miglioramento della qualità assistenziale in questo particolare ambito passi attraverso una netta riduzione del numero dei centri Hub, sviluppando di pari passo la rete degli Spoke. Questo porterebbe ciascun centro di riferimento ad avere in cura un numero maggiore di pazienti, conforme ai dettami delle linee guida internazionali, e migliorare così l’esperienza nella gestione della terapia, con riferimento particolare alle terapie infusive.

L’esperienza condotta ed i tre modelli regionali descritti hanno evidenziato come attualmente le modalità di gestione dei pazienti con IAP siano estremamente eterogenee nel nostro Paese. Tale condizione, soprattutto nel caso di una patologia rara come la IAP, dovrebbe essere superata attraverso la definizione di percorsi terapeutici che garantiscano ai pazienti un accesso alle cure equo su tutto il territorio nazionale.

Le varie attività per la realizzazione dell’articolo (scelta argomenti, selezione articoli, redazione testi scelta delle fonti, selezione e coinvolgimento autori e/o componenti del Gruppo di Lavoro) sono state effettuate in piena autonomia da autori/coordinatori scientifici/editore senza alcuna interferenza da parte di Janssen che ha sostenuto l’iniziativa”