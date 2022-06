Chiesi Italia: Stragapede nuovo director della divisione customer experience, Crovato guida il market access

Nuovi arrivi in casa Chiesi Italia. Daniele Stragapede è il nuovo Innovation & customer experience director, mentre Elisa Crovato è stata nominata Market access & pricing director della filiale italiana dell’azienda.

I profili

Laureato in Ingegneria informatica al Politecnico di Milano, Stragapede ha successivamente conseguito il Master of Science in Electrical and Computer Engineering alla University of Illinois at Chicago. Il suo percorso professionale inizia nella consulenza lavorando nell’ambito della strategia digitale: dalla roadmap strategica a 3/5 anni alle logiche di ingaggio omnicanale, dai modelli operativi sui canali digitali alla generazione di insights su analisi dei Big Data. Nel 2016 partecipa al lancio della practice “Customer” in KPMG Italia dedicata alla Customer Experience & Digital e redige due pubblicazioni su Harvard Business Review. La recente esperienza in Boehringer Ingelheim Italia lo ha visto responsabile della Customer Experience, Omnichannel Excellence, Data Science e coordinatore dei progetti digitali.

Milanese, dopo una laurea magistrale in biostatistica presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Elisa Crovato ha iniziato a lavorare nell’ambito del Market Access ricoprendo diversi ruoli con crescente responsabilità sia in società di consulenza che in aziende farmaceutiche multinazionali. Negli ultimi anni ha lavorato in Janssen come responsabile dell’Accesso dell’area ematologica e della Real World Evidence per l’Italia, assicurando assieme al suo Team l’accesso per i pazienti a diverse opzioni terapeutiche.