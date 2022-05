Diabete: nuovi dati a supporto del monitoraggio Flash Glucose Monitoring nella versione con allarmi

Confermati i vantaggi del sistema FGM (Flash Glucose Monitoring) nella versione con allarmi nei pazienti con diabete di tipo 1. Lo studio, presentato al Diabetes UK Professional Conference 2022, porta la firma del gruppo di Lalantha Leelarathna dell’Università di Manchester. Vantaggi che corrono su tre binari: un miglior controllo di HbA1c rispetto al finger-prick, un beneficio per la qualità di vita dei pazienti e un miglior profilo di costo efficacia. Dati che non sorprendono gli addetti ai lavori in base alle esperienze che si stanno accumulando. Ne parla Enrico Torre, Direttore della SC Diabetologia e Malattie Metaboliche presso l’Asl3 di Genova.

I vantaggi clinici dei device di monitoraggio

“Il vantaggio fondamentale di questi sistemi è la possibilità di prevedere e prevenire gli episodi ipoglicemici. Dal punto di vista clinico, da sempre, è il problema più grande che deve affrontare il diabetologo”, spiega lo specialista. “Va precisato che, mentre nel diabete di tipo 1 gli episodi ipoglicemici comportano fondamentalmente un’evoluzione del rischio neuroglicopenico, ovvero un danno cerebrale sul lungo termine, nel diabete di tipo 2 l’ipoglicemia è legata soprattutto a un aumento del rischio cardiovascolare.

Da ricordare inoltre che un miglior controllo di HbA1c nel paziente con diabete di tipo 1 permette di prevenire le sequele microangiopatiche. Nel diabete di tipo 2 l’uso dei nuovi devices consente di abbassare l’emoglobina glicata, riducendo nello stesso tempo il rischio cardiovascolare. Tipo 2 e tipo 1 sono due malattie diverse e anche l’obiettivo clinico deve essere tarato su questo punto.

Migliora la qualità di vita

“Un primo vantaggio innegabile del sistema FGM è di non dover pungere le dita operazione che per alcuni pazienti comporta anche dolore”, spiega Enrico Torre. “C’è poi un vantaggio in termini di tempo: con la metodica tradizionale servono almeno due minuti a determinazione. Il tutto va moltiplicato per 4-5 determinazioni al giorno: se moltiplichiamo per 365 giorni arriviamo a circa 61 ore. Con FGM basta invece avvicinare lo smartphone all’arto. Un terzo vantaggio, ancora più importante per la qualità di vita, è la sicurezza: la possibilità di affrontare compiti di attenzione e vigilanza con maggiori garanzie di non incorrere in ipoglicemia. Non è solo il camionista, pensiamo all’anziano con la patente: il rischio è molto diffuso esiste per tutte le persone impegnate in task che richiedono vigilanza”.

Il profilo cost-effectiveness

In collaborazione con Giorgio Colombo di SAVE (Studi Analisi Valutazioni Economiche), Torre è impegnato nell’analisi dei costi partendo dai lavori già apparsi in letteratura: lo studio è ora in via di pubblicazione. “Sicuramente – riferisce ancora lo specialista – il sistema FGM anche nella versione con gli allarmi è vincente in termini di cost-effectiveness rispetto al monitoraggio in continuo tradizionale. Costa meno di un terzo. Considerando anche i costi indiretti a carico dell’utente e della collettività, FGM diventa vincente anche nei confronti del finger-prick. Teniamo conto che la maggior parte dei pazienti è ancora in età lavorativa: se moltiplichiamo le 60 ore necessarie per la determinazione anche solo per una paga oraria di 10 euro otteniamo 600 euro all’anno risparmiati. Già di per sé questo dato ammortizza il costo pagato dalle aziende sanitarie per i sensori. In altre parole, se inseriamo nel nostro modello il fattore tempo, il sistema FGM risulta assolutamente raccomandabile perché fa risparmiare risorse anche rispetto al finger-prick.