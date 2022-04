Exposanità, Welcare a caccia di nuove partnership in campo healthcare

Tornare a confrontarsi di persona con aziende interessate a collaborare. Con questo spirito Welcare Industries si appresta a partecipare alla prossima edizione di Exposanità, che si svolgerà a Bologna dall’11 al 13 maggio. La fiera torna nuovamente in presenza dal 2018, dopo uno stop forzato a causa della pandemia. In occasione della 22esima mostra internazionale al servizio della sanità e dell’assistenza, Welcare sarà presente con un proprio stand dedicato (padiglione 25, Hospital, A116). “Alla luce del nuovo Pnrr e del focus sull’assistenza territoriale/domiciliare, siamo certi che la presenza ad Exposanità sarà un’ottima occasione per confrontarsi con aziende interessate a collaborare con noi per rendere disponibili alle persone affette da patologie croniche i nostri dispositivi per la prevenzione delle infezioni ospedaliere correlate all’assistenza (Ica) e la cura di lesioni cutanee di diversa eziologia”, ha commentato Fulvia Lazzarotto, Ceo di Welcare.

La fiera

Exposanità rappresenta il terreno di confronto tra le principali figure professionali che a vario titolo operano nel settore della sanità. Guardando ai numeri, l’edizione di quest’anno proporrà 157 convegni, coinvolgendo oltre 450 aziende. Gli ambiti operativi spazieranno dalla gestione della non autosufficienza, all’innovazione tecnologica, passando per l’efficienza energetica fino ad arrivare alle principali soluzioni del mercato.

Rafforzare il Servizio sanitario nazionale

In occasione della presentazione della manifestazione, Marilena Pavarelli, project manager di Exposanità ha commentato: “Nonostante una crisi pandemica, inaspettata e senza precedenti, il nostro Ssn ha retto l’onda d’urto. Oggi abbiamo l’opportunità di rafforzare il Servizio sanitario rendendolo più efficace e più vicino ai bisogni dei cittadini. Exposanità 2022 sarà l’occasione per confrontarsi sul futuro e per entrare in contatto con le soluzioni che il mercato offre per raggiungere l’obiettivo. Le nuove tecnologie rappresentano la vera rivoluzione in sanità e una delle maggiori innovazioni è l’intelligenza artificiale, con ciò che l’accompagna nella sua gestione e in termini di conseguenze, reali e potenziali”

Assistenza territoriale e mercato dei dispositivi medici

Al centro della riforma del Ssn una nuova prospettiva dell’assistenza territoriale e il ruolo centrale delle Rsa, anche alla luce delle esperienze acquisite durante la pandemia e delle attuali esigenze di cura ed assistenza Sul tema dei dispositivi medici, Alessandro Berti, presidente ausili di Confindustria dispositivi medici, illustra lo scenario di mercato: in Italia vale 16,2 miliardi di euro, tra export e mercato interno. “Gli investimenti destinati alla Sanità dal NextGenerationEu, ha spiegato, rappresentano un’opportunità unica per rilanciare il Servizio sanitario nazionale, costruendo un sistema che metta il paziente al centro e che abbandoni il regime dei tagli.

Lo sforzo dovrà essere quello di creare le infrastrutture e un sistema di gestione della Sanità che consenta di utilizzare al meglio gli strumenti che l’innovazione tecnologica mette a disposizione per massimizzare gli investimenti. Negli ultimi due anni abbiamo assistito a un aumento del 4,9% delle importazioni, di contro l’export registra un generale abbassamento del 5,3% fermandosi a quota 5,4 miliardi.

Eppure il comparto in Italia conta 4.546 aziende, che occupano 112.534 dipendenti. Si tratta di un tessuto industriale molto eterogeneo, altamente innovativo e specializzato, dove le piccole aziende convivono con i grandi gruppi. Ma la corsa all’acquisto dall’estero di prodotti per affrontare la pandemia, il rallentamento delle attività ambulatoriali e l’aumento dei costi delle materie prime hanno penalizzato il settore presente nel nostro Paese”.

Welcare Industries, cosa fa

Fondata nel 2000, da Fulvia Lazzarotto e Franco De Bernardini, Welcare Industries è un’azienda che sviluppa, produce e commercializza dispositivi medici per la prevenzione e il trattamento di infezioni, e per la gestione di lesioni cutanee di varia eziologia. Ha sede a Orvieto (Umbria), ma è presente in 22 paesi in tutto il mondo, tra Europa, Medio Oriente e Sud America. Nel 2021 l’azienda è entrata a far parte del gruppo Labomar, società specializzata nello sviluppo e produzione di integratori alimentari, dispositivi medici, alimenti a fini medici speciali e cosmetici per conto terzi.