Fabrizio Celia nominato RadioPharmaceutical Country Operation Head di Advanced Accelerator Applications (gruppo Novartis)

Fabrizio Celia è il nuovo RadioPharmaceutical Country Operation Head di Advanced Accelerator Application (AAA), azienda specializzata nel campo dell’oncologia e della medicina nucleare. Il manager guiderà le funzioni chiave di AAA, affinché continui la crescita del business di RadioLigand Therapy (RLT) e vengano raggiunti gli obiettivi delineati nell’area dei tumori neuroendocrini e del carcinoma prostatico. Grazie a questo nuovo incarico Celia avrà anche il compito di guidare, accelerare lo sviluppo e l’accesso in Italia della pipeline e offrire un numero crescente di radiofarmaci a bersaglio molecolare a pazienti con gravi forme oncologiche e alternative terapeutiche limitate o assenti.

La carriera

Fabrizio Celia è entrato in AAA come Business Unit Head Therapy nel 2020, responsabile della piattaforma delle terapie radiorecettoriali per i tumori neuroendocrini GI/pancreatici e relativa gestione del ciclo di vita. Responsabilità che si estende alla preparazione del lancio di nuove molecole per il trattamento del carcinoma prostatico e del coordinamento e sviluppo della forza vendite e del team di Marketing. Prima di entrare in AAA, dal 2018 al 2020 Celia ha ricoperto il ruolo di Head of Sales and Marketing Lung Franchise in AstraZeneca Oncology guidando la crescita della Business Unit a livello nazionale per i prodotti commercializzati e gestendo i lanci delle nuove Target therapies della pipeline. Sempre in AstraZeneca Oncology ma nel ruolo di Head of Lung Franchise, dal 2016 al 2018 Celia ha lavorato con il Global Brand Team ed il Franchise Team con l’obiettivo di sviluppare una strategia aziendale integrata. Completano il suo percorso quindici anni di esperienza in ambito marketing & sales in contesti nazionali e internazionali in aziende come Sandoz e Novartis (aree Primary Care, Speciaties, malattie rare e oncologia). Laureato in Biologia Molecolare, Fabrizio Celia ha poi conseguito un Master in Marketing & Management e un executive MBA tra il Politecnico di Milano e l’Università di Economia di Pechino.

La scheda di Advanced Accelerator Applications

AAA è una startup italiana, diventata rapidamente multinazionale, nata dall’idea di uno scienziato italiano, il fisico Stefano Buono, che ha sviluppato su scala industriale un brevetto ottenuto al CERN di Ginevra sotto la guida del Premio Nobel Carlo Rubbia. Acquistata nel 2018 da Novartis, AAA combina l’uso di radiazioni a scopo terapeutico con la possibilità di agire in modo mirato sulle cellule cancerose. Commenta Celia: “Sono orgoglioso ed entusiasta di continuare il mio percorso lavorativo in AAA, azienda protagonista dell’innovazione nell’area della salute, che ci permetterà di cambiare il volto del settore farmaceutico e riscrivere i paradigmi terapeutici nella lotta al cancro. Il mio impegno continua ad essere focalizzato sulla missione di re-immaginare la medicina affinché nessun paziente venga lasciato indietro”.