Il ceo di Biogen Michel Vounatsos rassegna le dimissioni

Cambio di poltrona a Biogen, questa volta si tratta di quella del vertice. L’amministratore delegato della società di biotecnologie, Michel Vounatsos, ha deciso di dimettersi dal suo incarico. Lascerà l’azienda appena verrà nominato un successore.

La carriera

Vounatsos, 60 anni, è entrato in Biogen per la prima volta nel 2016 come chief operations officer. La sua uscita segue quella dello scorso anno dell’ex capo della ricerca Al Sandrock, l’architetto a capo della strategia di approvazione di Aduhelm, il farmaco anti-Alzheimer che ha creato problemi a Biogen negli ultimi mesi. Autorizzato lo scorso giugno dalla Fda statunitense, la cui domanda di autorizzazione è stata rigettata dal comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Ema, nel dicembre del 2021, poiché i dati presentati non avevano convinto gli esperti. Lo scorso fine febbraio però è stato chiesto un riesame del parere del Chmp, sulla base di nuovi dati forniti dalle società e in particolare dall’estensione a lungo termine dei trial di Fase III.

I trattamenti anti-Alzheimer

Nel frattempo, Biogen ha affermato che eliminerà praticamente tutta la sua infrastruttura commerciale per Aduhelm, con conseguenti ulteriori 500 milioni di dollari di riduzione dei costi, oltre i 500 milioni di dollari di tagli precedentemente annunciati. La sua attenzione è ora rivolta al lecanemab, un trattamento simile ad Aduhelm che è stato sviluppato dal partner di Biogen Eisai Co. I risultati della sperimentazione nella fase finale del farmaco sono previsti per questo autunno.