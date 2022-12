Il monitoraggio Flash nel diabete: più qualità di vita e meno costi per il Ssn

Una recente analisi, effettuata su dati italiani, mostra che l’adozione del sistema Flash Glucose Monitoring nella versione con allarmi comporterebbe notevoli risparmi nell’arco di tre anni d’impiego per il Servizio sanitario nazionale e la minimizzazione dei costi rispetto al metodo tradizionale di monitoraggio della glicemia (BGM, auto-monitoraggio con le strisce). L’indagine è stata presentata di recente all’ISPOR Europe di Vienna da un gruppo di ricerca afferente al Dipartimento Scienze del Farmaco dell’Università di Pavia e da Studi Analisi Valutazioni Economiche (S.A.V.E.) di Milano (primo autore Giorgio Lorenzo Colombo).

Vantaggi sul budget e la qualità di vita

Utilizzando la Budget Impact Analysis (BIA) lo studio ha rilevato un risparmio cumulativo di 145 milioni di euro in 3 anni, in maniera crescente (21 milioni nel primo anno, 76 nel terzo anno). “Si deve al fatto che nel periodo in esame è aumentato l’utilizzo del device”, spiega Colombo. “Va anche tenuto conto che l’accesso all’innovazione è fondamentale per la presa in carico del paziente. Se vogliamo gestire la sostenibilità bisogna comprendere quali sono gli strumenti adatti per ogni paziente, muovendosi verso la medicina personalizzata”.

Parallelamente l’analisi cost-utility effettuata utilizzando il parametro QALY (Quality Adjusted Life Years) ha evidenziato un rapporto incrementale costo-efficacia (ICER) di circa 5 mila euro rispetto a BGM e di 4 mila euro rispetto a CGM (Continuous Glucose Monitoring). “Questi dati hanno mostrato la sostenibilità economica del sistema FGM oltre ai benefici che porta in termini di salute. I dati real world hanno confermato inoltre la tecnologia FGM come cost-saving per il Ssn”.

Un investimento per migliorare la sostenibilità

“Lo studio – continua il professore – si basa su un modello di simulazione grazie al quale cerchiamo di capire se una nuova tecnologia può essere adottata dal sistema pubblico e se le risorse necessarie sono giustificate in termini di salute. Il sistema FGM nella sua versione con allarmi trova apprezzamento tra i pazienti, confermato dai dati in letteratura sulla qualità di vita. Nello studio abbiamo visto che la percezione in termini di qualità di vita è giustificata dal punto di vista economico. Per il nostro lavoro è un valore aggiunto: sono tenute insieme la sostenibilità della spesa e la qualità di vita. Ovviamente una simulazione di tre anni va confermata sul campo, ma i risultati sono molto soddisfacenti”.

Confronto in real world

Sullo sfondo ci sono anche i risultati dell’indagine realworld retrospettiva francese, studio RELIEF (Roussel R et al. Diabetes Care 2021; 44: 1368). Qui si evidenzia come, dopo l’introduzione del sistema Flash, si siano ridotte le ospedalizzazioni per le complicanze acute correlate al diabete sia nei pazienti con diabete tipo 1 (-49%), che tipo 2 (-39,4%). Si sono ridotte in particolare i ricoveri in ospedale per chetoacidosi (-56,2% nel tipo 1) e coma diabetico (-39,6% nel tipo 1) ma anche per episodi di ipo o iperglicemia. “Lo studio RELIEF è alla base dell’analisi che abbiamo presentato all’ISPOR”, sottolinea Colombo. “Si parte dal diabete di tipo 1 ma ci sono spazi anche per il tipo 2. Costi ragionevoli in termini di investimento e, a lungo termine, in termini di riduzione di accessi in Pronto soccorso e in ospedale, fondamentali voci di costo per i servizi sanitari. Emerge quindi che il sistema Flash Glucose Monitoring può essere una buona strategia per minimizzare la spesa di gestione della patologia diabetica”.