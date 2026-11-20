Da un lato la ricerca oncologica in trasformazione profonda. Dall’altro l’evoluzione delle conoscenze sulla biologia dei tumori, la crescente disponibilità di biomarcatori e lo sviluppo di piattaforme terapeutiche innovative che stanno cambiando non soltanto il modo di trattare le neoplasie, ma anche quello di progettare e condurre gli studi clinici.

Al centro di tale scenario si inserisce la strategia di Johnson & Johnson, orientata nella direzione di una medicina sempre più precisa e verso nuove opportunità terapeutiche in ambiti complessi.

Oncologia, immunologia e neuroscienze rappresentano le tre principali direttrici della ricerca, con l’oncologia che assorbe da sola circa la metà degli investimenti complessivi in R&D. L’approccio si fonda sulla creazione di team altamente specializzati in specifiche patologie, nei quali convergono competenze di biologia, chimica, medicina, ingegneria, informatica e analisi dei dati. L’obiettivo è approfondire la conoscenza dei meccanismi delle malattie e tradurla in soluzioni terapeutiche sempre più mirate.

Oltre cento molecole

La pipeline del gruppo comprende quasi cento molecole e candidati terapeutici in diverse fasi di sviluppo. Circa due terzi sono classificati come first-in-class. Accanto alle piccole molecole tradizionali, la ricerca si concentra su anticorpi bispecifici e trispecifici, anticorpi coniugati a farmaci, terapie basate sull’RNA e trattamenti cellulari CAR-T. Per queste ultime, una prospettiva particolarmente promettente è la modificazione genetica delle cellule immunitarie direttamente nell’organismo, che potrebbe in futuro semplificare la somministrazione e ampliare l’accesso alle cure.

Medicina di precisione al centro del progetto

In un recente incontro riservato alla stampa, che si è svolto nella sede di Beerse (Belgio), J&J ha svelato progetti e visioni che accompagneranno la strategia di crescita nel campo della ricerca scientifica dell’azienda per i prossimi anni. Ricerca la cui efficacia dipende da molteplici fattori: sistemi di sperimentazione efficienti, reti cliniche integrate e condizioni regolatorie capaci di sostenere investimenti di lungo periodo. La medicina di precisione è uno dei pilastri principali di tale strategia.

A sottolinearlo è Henar Hevia, responsabile dell’area terapeutica oncologica presso Johnson & Johnson Emea, secondo cui “l’obiettivo è superare l’approccio terapeutico indifferenziato (one-size-fits-all) nella cura dei tumori, permettendo di identificare i pazienti che hanno maggiori probabilità di beneficiare di una determinata terapia e di adottare decisioni terapeutiche sempre più personalizzate. I progressi nella comprensione della biologia tumorale, dei biomarcatori e delle tecniche diagnostiche stanno contribuendo a individuare il trattamento più appropriato per ciascun paziente, nel momento più opportuno del suo percorso di cura. In Johnson & Johnson integriamo conoscenze scientifiche, tecnologie avanzate e competenze approfondite sulle singole patologie per sviluppare approcci terapeutici sempre più mirati, fondati sulle caratteristiche biologiche delle malattie. La nostra ambizione è migliorare gli esiti clinici per i pazienti, contribuendo al tempo stesso a rendere l’assistenza sanitaria più mirata, efficace e sostenibile”.

CAR-T e mieloma multiplo, le nuove frontiere dell’onco-ematologia

Tra gli ambiti di maggiore interesse le ormai note CAR-T, terapie cellulari che hanno già modificato le prospettive di trattamento di alcuni pazienti affetti da tumori del sangue. Il mieloma multiplo rappresenta un contesto particolarmente significativo per comprendere il potenziale di queste strategie.

La ricerca sulle terapie cellulari e sulle nuove forme di immunoterapia apre infatti la possibilità di ampliare le opzioni terapeutiche in una patologia complessa, caratterizzata dalla necessità di disporre di trattamenti efficaci anche nelle fasi successive del percorso di cura.

In questo scenario, sottolinea Hevia, l’evoluzione delle CAR-T si inserisce in una trasformazione più ampia dell’onco-ematologia, nella quale l’obiettivo è utilizzare piattaforme terapeutiche differenti in funzione della biologia della malattia e delle caratteristiche dei pazienti. Restano, tuttavia, sfide scientifiche e organizzative importanti. “Se nelle neoplasie ematologiche le terapie cellulari hanno già dimostrato il proprio potenziale, la loro applicazione ai tumori solidi presenta ostacoli biologici e tecnologici aggiuntivi ed è ancora oggetto di ricerca”, aggiunge Hevia

Medicina di precisione e sperimentazioni sempre più selezionate

Se la ricerca oncologica, dunque, si sta orientando verso popolazioni di pazienti sempre più selezionate, è lecito ipotizzare che anche gli studi clinici a supporto si stiano trasformando. A confermarlo è Patrick Laroche, vicepresidente e responsabile degli affari medici di J&J Emea.

“Con il progressivo sviluppo dell’oncologia di precisione, i trial si concentrano gruppi di pazienti numericamente ridotti. L’identificazione dei pazienti idonei a partecipare agli studi diventa quindi più complessa e richiede un maggiore ricorso ai test diagnostici, allo screening dei biomarcatori e a strategie di arruolamento mirate. Questa evoluzione rende necessarie procedure più sofisticate di identificazione e selezione dei pazienti, un utilizzo più esteso dei test diagnostici e una collaborazione più stretta tra le reti di ricerca clinica, per favorire l’arruolamento dei soggetti che soddisfano i criteri di eleggibilità. Il successo della ricerca dipende sempre più dalla capacità di individuare il paziente giusto e indirizzarlo verso lo studio clinico più appropriato, nel momento più opportuno del suo percorso di cura. I sistemi sanitari dotati di infrastrutture diagnostiche avanzate, di un’adeguata capacità di eseguire test sui biomarcatori e di reti di ricerca clinica integrate sono quelli meglio attrezzati per accompagnare questa evoluzione”.

Per un’Europa più competitiva serve armonizzare le procedure

In questo contesto, l’Europa dispone di competenze scientifiche, centri clinici e professionalità di livello internazionale. Eppure, la capacità di attrarre investimenti nella ricerca rischia di essere penalizzata dalla frammentazione dei sistemi nazionali e dalla complessità delle procedure amministrative.

“Sebbene l’autorizzazione regolatoria rappresenti una tappa fondamentale, l’accesso dei pazienti ai farmaci può variare significativamente tra i Paesi europei, poiché le decisioni relative ai prezzi, alla rimborsabilità e all’organizzazione dell’assistenza sanitaria vengono adottate a livello nazionale. Di conseguenza, i percorsi di accesso alle nuove terapie differiscono da un Paese all’altro. Per rafforzare l’attrattività dell’Europa come polo di ricerca e innovazione, sosteniamo la necessità di una maggiore armonizzazione delle procedure per gli studi clinici multinazionali e di un contesto normativo e operativo più prevedibile per la ricerca. Abbiamo sostenuto l’adozione di un approccio più semplice e armonizzato alla conduzione degli studi clinici multinazionali, che preveda anche una procedura unica di valutazione e autorizzazione, in grado di facilitare la ricerca clinica nell’intera Unione europea. L’innovazione genera il massimo valore quando ricerca, regolamentazione e accesso dei pazienti alle nuove terapie operano in modo coordinato ed efficace”, suggerisce Laroche.

Italia, 127 studi clinici e oltre 7.500 pazienti coinvolti nel 2025

In questo quadro internazionale, l’Italia può giocare un ruolo rilevante. Il Paese dispone di centri di eccellenza, ricercatori qualificati e competenze riconosciute anche nei settori più avanzati dell’oncologia e dell’onco-ematologia. “È un potenziale nel quale Johnson & Johnson crede fortemente: solo nel 2025 abbiamo condotto in Italia 127 studi clinici, coinvolgendo oltre 7.500 pazienti, a testimonianza della qualità della ricerca clinica italiana e del suo contributo allo sviluppo di nuove terapie”, sottolinea Alessandra Baldini, direttrice medica, innovative medicine, J&J Italia.

“Allo stesso tempo, la crescente complessità della ricerca, soprattutto in ambiti come l’oncologia e l’onco-ematologia, richiede centri sempre più specializzati, competenze multidisciplinari, infrastrutture adeguate e una forte integrazione tra i diversi attori del sistema sanitario. Per continuare ad attrarre investimenti e sperimentazioni è quindi fondamentale rafforzare queste condizioni, insieme a un contesto stabile e prevedibile che consenta di programmare la ricerca e l’innovazione nel lungo periodo”, avverte Baldini.

“Oggi, infatti, il vero fattore competitivo non è soltanto sviluppare nuove terapie, ma creare le condizioni affinché l’innovazione arrivi tempestivamente ai pazienti che ne hanno bisogno. La sfida è quindi valorizzare le eccellenze scientifiche del nostro Paese e rafforzare la capacità del sistema di prepararsi all’innovazione, perché continuare ad attrarre ricerca clinica significa non solo contribuire allo sviluppo delle terapie del futuro, ma anche favorire nuove opportunità di cura e un accesso sempre più tempestivo all’innovazione per i pazienti”, conclude la direttrice.