La famiglia Del Bono e Ardian rinnovano la loro partnership in Neopharmed Gentili e accolgono NB Renaissance come nuovo socio

Ardian reinveste, attraverso il suo ultimo fondo, in Neopharmed insieme a NB Renaissance detenendo congiuntamente la maggioranza del capitale con quote paritetiche. Mediolanum Farmaceutici manterrà una porzione significativa dell’azionariato del Gruppo.

La partnership con Ardian

Alessandro Del Bono e Mediolanum Farmaceutici rinnovano la partnership con Ardian fissando ulteriori ambiziosi progetti di sviluppo per Neopharmed Gentili e accogliendo NB Renaissance come nuovo socio del Gruppo. In virtù dell’accordo, Mediolanum Farmaceutici mantiene una quota significativa in Neopharmed Gentili e Alessandro Del Bono resta alla guida della Società continuando a ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato e Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il percorso di Neopharmed Gentili

Con sede a Milano, Neopharmed Gentili è una azienda farmaceutica particolarmente attiva nell’area cardiovascolare e neurologica. In partnership con Ardian ha continuato il proprio percorso di crescita organica e il piano di acquisizioni che si è tradotto nella realizzazione di sei operazioni di M&A in quattro anni. Percorso che ha permesso alla società di rafforzare e diversificare il proprio portfolio prodotti raggiungendo un fatturato di oltre 250 milioni di euro.

Con il rinnovato accordo, la famiglia Del Bono, Ardian e NB Renaissance gettano le basi per proseguire questo percorso di crescita e confermano la volontà di sostenere l’azienda e il management team con il supporto di nuovo capitale.

Nuovi mercati

Commenta Alessandro Del Bono: “La partnership con Ardian e NB Renaissance rappresenta un passo in avanti importante nella storia di Neopharmed Gentili, che ci consentirà di essere sempre più competitivi in un contesto di crescente complessità e ci aprirà nuovi mercati. Abbiamo realizzato l’obiettivo di rendere Neopharmed Gentili un player solido e credibile nel mercato farmaceutico italiano grazie all’alto valore scientifico delle nostre soluzioni e alla qualità, ampiamente riconosciuta, del nostro team di professionisti”.

Lo sviluppo internazionale

“Grazie al lavoro del management team ed il supporto di Ardian, negli ultimi quattro anni la società è stata in grado di intraprendere un percorso di solida crescita organica ed inorganica” ha aggiunto Nicolò saidelli Deputy head buyout team Ardian. “Siamo convinti che Neopharmed abbia numerose opportunità di crescita sia in Italia che all’estero e riteniamo che la partnership con NB Renaissance faciliterà il percorso di ulteriore consolidamento e sviluppo internazionale, sempre salvaguardando l’attuale cultura aziendale”.