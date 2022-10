La logistica farmaceutica sceglie la sostenibilità

Una logistica di qualità è possibile. La crisi energetica, i rincari delle materie prime, le difficoltà negli approvvigionamenti impongono un cambio di passo nell’erogazione dei servizi, sfruttando anche la tecnologia. “Sicuramente la complessità della situazione attuale ci obbliga a ipotizzare nuovi scenari per poter continuare a lavorare con successo. Sarà necessario possedere una buona adattabilità mentale, poi bisognerà trovare nuove soluzioni tecniche”. Questo dice Elena Chiapparoli, amministratore unico di Chiapparoli Logistica.

Quali soluzioni offrite per mitigare i potenziali rischi della crisi energetica?

I nostri depositi sono illuminati a luce led e dotati di pannelli fotovoltaici che consentono di produrre autonomamente parte dell’energia necessaria alle attività. Abbiamo celle di nuova generazione, energeticamente più efficienti e sostenibili. Sono provviste di un monitoraggio predittivo e di un sistema di recupero del calore che andando in aiuto all’impianto di riscaldamento, permettono di ridurne sensibilmente i consumi.

Infine, di recente abbiamo provveduto a un revamping di alcuni impianti, passando da una alimentazione a gas ad un’alimentazione elettrica.

Quali altri strumenti possono garantire una supply chain sostenibile?

In generale la nostra azienda sta vivendo un importante momento di rinnovamento e di cambiamento, con un’organizzazione sempre più tesa ai temi della sostenibilità e della decarbonizzazione, che ci condurrà alla redazione del relativo report.

La governance e l’analisi del rischio svolgono un ruolo fondamentale. Una buona governance permette di considerare l’attività di gestione come un asset strategico in grado di creare valore per il cliente e per gli stakeholder portando una maggiore efficienza, rapidità decisionale ed engagement dei soggetti coinvolti.

Qual è il ruolo della trasformazione digitale nella Chiapparoli Logistica?

Vantiamo la realizzazione di molti progetti sia per la digitalizzazione dei processi di magazzino, sia per la standardizzazione delle operazioni, offrendo servizi innovativi a tutta la Supply Chain.

L’introduzione all’utilizzo della tecnologia RFID ci ha permesso di risultare finalisti ai recenti About Pharma Digital Awards nella sezione “Trasformazione digitale 4.0”.

Nonostante le dimensioni di una grande azienda Chiapparoli Logistica conserva un carattere “familiare”. In che modo il vostro servizio differisce rispetto a quello di una multinazionale?

Proprio il carattere familiare permette una catena decisionale veloce e compatta. Vantiamo non solo conoscenze e competenze specifiche nel settore della logistica farmaceutica da oltre 40 anni ma anche la presenza di professionisti specializzati per tipologia di servizio. Le donne rappresentano il 70% dei nostri lavoratori e la presenza territoriale su più poli (Milano e Roma) ci ha consentito di gestire situazioni eccezionali. Questo ci consente di uscire dallo standard pur garantendo i requisiti di filiera in un settore molto normato.