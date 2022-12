Luca Crippa è il nuovo chief commercial officer di Ibsa (Institut Biochimique SA), la multinazionale farmaceutica svizzera. Assumerà l’incarico a partire dal primo gennaio 2023, data in cui diventerà operativa anche la nuova organizzazione commerciale globale, e riporterà ad Arturo Licenziati, presidente e ceo del Gruppo Ibsa. Continuerà a mantenere il ruolo di amministratore delegato ad interim per il tempo necessario a garantire la transizione delle responsabilità ad un successore.

Nuova sfida

“Sono onorato – ha commentato Crippa – e accolgo questa nuova sfida con grande entusiasmo ed umiltà. Il mio obiettivo sarà quello di promuovere in tutte le filiali del mondo una coerente esecuzione della strategia del Gruppo. È un progetto sfidante per il futuro dell’azienda nel quale tutti giocheranno un ruolo di primo piano”. Ibsa è oggi presente in oltre 90 Paesi, con 17 filiali in Europa, Cina e Stati Uniti, oltre duemila collaboratori e un fatturato consolidato di 800 milioni di franchi.

La carriera

Luca Crippa, classe 1973, si è laureato in Chimica presso l’Università degli Studi di Milano e ha iniziato la sua carriera lavorando come scienziato in ingegneria genetica presso l’Istituto Mario Negri e in chimica farmaceutica presso Glaxo Smith Kline. Ha completato la sua formazione manageriale studiando Business administration alla Sda Bocconi, alla Insead e alla London Business School. Prima di approdare in Ibsa Farmaceutici, nel 2018, Crippa ha lavorato per Bayer come head of Global cardio aspirin business e come country manager Croatia & Serbia. Nel 2012, è passato in Nestlé Health Science per ricoprire il ruolo di country manager per Italia e Malta. Presso la sede di Losanna, è stato vice presidente Global consumer care healthy aging business e vp Global e-business. Da ultimo, è stato ceo e managing director di Ibsa Farmaceutici, la filiale più importante del Gruppo Ibsa.

Crippa agli AboutFuture Leaders’ Talk

Luca Crippa è stato anche uno dei protagonisti dell’AboutFuture Leaders’ Talk 2020, durante il quale ha parlato del suo impegno nel cogliere le opportunità di espansione del Gruppo Ibsa e delle innovative tecnologie nei mercati esteri.