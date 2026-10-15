Misura Ipi, Tar Toscana preannuncia rinvio a Corte di Giustizia Ue

Il Tar della Toscana ha comunicato l’intenzione di rimettere alla Corte di giustizia dell’Unione europea la questione relativa all’interpretazione della misura Ipi, nello specifico riferendosi ai distributori italiani ed europei che offrono dispositivi medici di origine cinese nell’ambito degli appalti pubblici.

Da dove nasce il contenzioso

Al centro del contenzioso c’è la clausola della gara Estar che prevedeva l’esclusione automatica di un distributore italiano nel caso in cui avesse dichiarato una fornitura composta per oltre il 50% da dispositivi di origine cinese. La società ricorrente era già stata ammessa con riserva alla procedura di gara in sede cautelare.

Le parti in causa

Il giudizio vede contrapposte, da un lato, la Regione Toscana (la cui posizione è sostenuta da due multinazionali americane), e, dall’altro, Conflavoro Pmi Sanità e importanti distributori del medtech europeo, impegnati nella difesa del libero commercio e della concorrenza.

No a barriere per le Pmi italiane ed europee

“L’Europa non può difendere le proprie imprese escludendole dalle gare. Una misura commerciale non deve trasformarsi in una barriera per le Pmi italiane ed europee, restringendo la concorrenza e le possibilità di scelta degli ospedali”, dichiara Gennaro Broya de Lucia, presidente di Conflavoro Pmi Sanità.

“Il rinvio preannunciato è un passaggio importante, non ancora una decisione definitiva. La nostra richiesta è chiara: pari condizioni di accesso agli appalti, non un mercato riservato a pochi grandi gruppi”, aggiunge.