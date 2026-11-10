Nel nome dell’aderenza, l’impegno di Piam accanto a medici e pazienti

Da Genova al resto del mondo, migliorando la vita dei pazienti. Come? Aggiungendo sempre un valore incrementale: ad esempio, formulazioni singole o associate che facilitino l’aderenza terapeutica. Il tutto sta permettendo al gruppo PIAM Bruschettini di competere in Italia e su scala internazionale anche con grandi player e con numeri interessanti. Di questo parla Andrea Maini (in foto), amministratore delegato e presidente di PIAM Farmaceutici.

Dottor Maini, il percorso recente di PIAM-Bruschettini racconta di un fatturato quintuplicato nell’ultimo decennio, con il traguardo dichiarato di superare i 200 milioni entro il 2028. Qual è oggi la formula che vi permette di competere con i giganti globali mantenendo l’agilità decisionale tipica dell’imprenditoria italiana?

Sì, spesso ci definiamo una startup con 110 anni di storia. È un paradosso che descrive perfettamente la nostra realtà. Abbiamo radici storiche nella ricerca clinica dei primi anni del secolo scorso, ma un modello di business più che mai contemporaneo. Dal 2014, anno dell’acquisizione del pacchetto di maggioranza da parte degli investitori genovesi Guido Balestrero e Augusto Bruschettini, e del mio ingresso, ho lavorato alla creazione di una struttura innovativa, improntata su spirito d’iniziativa e velocità decisionale, e arricchita da un team di manager con esperienze in multinazio­nali e da giovani talenti. Un mix che unisce la rapidità decisionale all’autorevolezza e all’esperienza di chi presidia il settore da oltre un secolo.

Ricordo che nel 2014 il fatturato era di 21 milioni e oggi il nostro forecast 2026 è di 170 milioni, grazie a due pilastri che sono il cardiovascolare e le malattie rare metaboliche. Il nostro modello è orientato alla generazione di valore per il pa­ziente attraverso l’innovazione incrementale. Per noi significa migliorare terapie e formulazioni partendo dai bisogni di pazienti, caregiver e professionisti sanita­ri.

Il valore non è solo nel prodotto, ma nella possibilità di rendere la cura più gestibile nella vita quotidiana. Come ulteriore elemento distintivo abbiamo scelto di presidiare non solo segmenti ad ampia diffusione, ad esempio il cardiovascolare e il sistema nervoso centrale, ma anche le nicchie, come le malattie meta­boliche ereditarie nel perimetro delle malattie rare. Mi riferisco, ad esempio, alla nostra linea di alimenti a fini medici speciali (AFMS) per fenilchetonuria e tirosinemia, oltre alle soluzioni nutrizionali per altre patologie, come la fibrosi cistica.

L’acquisizione di Bruschettini nel 2022 ha unito due storiche realtà genovesi. In che modo questa integrazione ha ridefinito l’identità dell’azienda e il suo posizionamento industriale sui mercati esteri?

PIAM e Bruschettini sono due aziende genovesi, nate nei primi del ‘900 dalle intuizioni e dagli sforzi di due scienziati, rispettivamente il professor Edoardo Maragliano, pneumologo, e il professor Alessandro Bruschettini, farmacologo. In quel tempo la tuber­colosi era il male del secolo ed entrambe le società, proprio a Genova, avevano scoperto e sviluppato vaccini e terapie per il trattamento della malattia.

Ancora oggi PIAM conserva farmaci per la TBC e Bru­schettini è attiva nell’area delle malattie respiratorie. Le due storie si sono unite nel 2022, quando Augusto Bruschettini, già azionista di PIAM, ha scelto di far confluire la propria azienda di famiglia nel gruppo. Accanto ai nuovi uffici comuni nel cuore di Genova, lo stabilimento Bruschettini, dove si producono lisati batterici per le malattie respiratorie e colliri oftalmici esportati in tutto il mondo, è interessato da un importante percorso di modernizzazione. L’acquisizione di Bruschettini è stata dunque cruciale per dare vita a un nuovo polo farmaceutico integrato a Genova, in grado di competere a livello mondiale: esportiamo in cinquanta Paesi e Cina e Germania rappresentano i mercati chiave.

Mercato ed espansione internazionale

L’ingresso di un manager di esperienza come Filippo Parodi Dandini, nel ruolo di International Rare Disease Director, indica una chiara accelerazione sull’area DACH (Germania, Austria, Svizzera), Penisola Iberica, Scandinavia e Nord America. Quali sono i primi step operativi per consolidare la penetrazione della linea Medifood in questi mercati chiave?

Per consolidare Medifood all’estero puntiamo su competenze specifiche nella nutrizione medica e nella conoscenza dei mercati. È in questa prospettiva che si inserisce l’ingresso di Parodi Dandini, che viene da Vitaflo, società del gruppo Nestlé specializzata nello sviluppo di prodotti dieto-terapeutici, e porta un’e­sperienza internazionale maturata anche nell’area DACH. Le priorità operative sono sviluppare la linea Medifood insieme ai farmaci per le stesse patologie rare e stringere nuove alleanze commerciali e distri­butive. Ci concentriamo su Germania e area DACH, Penisola Iberica, Scandinavia, Turchia e Canada. L’obiettivo è tradurre l’esperienza maturata in Italia in una presenza più solida nei mercati di riferimento.

Tra i pillar della vostra crescita internazionale figurano le malattie rare metabolichee l’oftalmologia: quali sono le principali barriere d’accesso o sfide regolatorie che prevedete di affrontare in questi settori altamente specialistici e come intendete superarle? Ad esempio, rispetto agli alimenti per fenilchetonuria o disfagia, esistono disuguaglianze di accesso in giro per l’Italia o altrove?

In Italia il Servizio sanitario nazionale garantisce l’ero­gazione degli AFMS per specifiche condizioni previste dai LEA, tra cui le malattie metaboliche congenite e alcune forme di grave disfagia. Il diritto all’erogazione va però distinto dalle modalità concrete di accesso. Ogni Paese segue regole differenti: in Inghilterra, ad esempio, la valutazione dei prodotti prescrivibili a carico del NHS coinvolge l’Advisory Committee on Borderline Substances (ACBS). Anche in Germania occorre seguire specifici percorsi nazionali. La sfida è quindi tradurre i percorsi di accesso e rimborsa­bilità previsti per ciascuna categoria di prodotto in accesso concreto e continuità delle forniture per i pazienti.

Innovazione incrementale, di cosa parliamo

Come funziona l’integrazione tra farmaco e nutrizione medica e in che modo può contribuire al percorso di cura?

Il punto di partenza è la perso­na con la sua patologia, non la singola categoria di prodotto. Abbiamo farmaci rimborsati e non rimborsati, alimenti a fini medici speciali e integratori: categorie con ruoli distinti, non intercambiabili. La nostra strategia considera insieme terapia, nutrizione e bisogni quotidiani del paziente, valorizzando l’esperienza clinica del medico. Nelle malattie rare e meta­boliche ereditarie, per esempio, il percorso può comprendere farmaci e, quando indicati, alimenti a fini medici speciali da utilizzare sotto controllo medico. È in questa visione del percorso di cura che abbiamo trovato il nostro posizionamento: sup­portare il medico nelle scelte appropriate e favorire l’aderenza al percorso terapeutico e nutrizionale.

In che modo fate informazione scientifica su questo tema? Considerate anche le patologie di cui abbiamo fatto cenno, quali sono i vostri target di riferimento specialistici e com’è organizzata la vostra field force in Italia e anche all’estero?

Nelle malattie metaboliche rare ereditarie adot­tiamo un’impostazione simile in Italia e all’estero. Contiamo su informatori scientifici con competenze specialistiche, che offrono un confronto al medico che segue il paziente con tutte le sue istanze. Il clinico può contare sulla continuità della relazione con la nostra rete di ISF, nel rispetto della sua au­tonomia prescrittiva.

Innovazione formulativa

L’innovazione formulativa è un tema rilevante. Ne è una prova la palatabilità degli aminoacidi ottenuta grazie anche alla micro-incapsulazione. Un processo facile o complesso?

Su questo fronte abbiamo una forte competenza scientifica e nutrizionale, che abbiamo sviluppato e protetto nel tempo, a livello internazionale. Con Me­difood, partendo dal know-how esistente, abbiamo commissionato studi per valutare le formulazioni e il loro impiego nella gestione dietetica. Nel caso della fenilchetonuria, la dieta a contenuto controllato di fenilalanina può richiedere sostituti proteici a base di miscele di aminoacidi prive di fenilalanina. Per facili­tarne l’assunzione abbiamo sviluppato formulazioni in microcompresse rivestite, progettate per masche­rare il sapore e modulare il rilascio degli aminoacidi. L’obiettivo è favorire l’accettabilità e l’aderenza al trattamento nutrizionale, anche per bambini e adole­scenti, secondo le indicazioni del centro specialistico.

Può fornire qualche dato di mercato relativamente agli alimenti?

Siamo al 45% di quota di mercato nella PKU (fenil­chetonuria). Il valore di questo risultato è legato alla concentrazione su un’area strategica: cerchiamo di eccellere senza disperderci su mille fronti. Già nel 2015 la nostra mission era “Innovation for the better”. Un impegno che manteniamo negli anni.

Il portfolio di Piam

Quali sono altri settori strategici in cui operate e con quali prospettive di ricerca e sviluppo nei prossimi anni?

Stiamo approfondendo il potenziale della citicolina con lo studio CitiPark, randomizzato, in doppio cie­co e controllato con placebo, che ha randomizzato 474 pazienti con malattia di Parkinson già in terapia dopaminergica. Lo studio ha valutato la citicolina come trattamento aggiuntivo. L’obiettivo primario, la variazione del punteggio totale della scala clinica che misura la presenza e la gravità delle manifesta­zioni della malattia di Parkinson, non ha mostrato una differenza significativa rispetto al placebo; nelle analisi della popolazione maggiormente aderente al protocollo sono emersi segnali favorevoli su alcuni esiti, inclusi quelli motori. Stiamo analizzando tutti i dati raccolti in modo approfondito per interpretare al meglio i segnali emersi e aiutare la comunità scienti­fica ad interpretarli in modo corretto.

È un esempio del nostro impegno a produrre nuove evidenze su molecole già conosciute. È indispensabile che ci siano basi chimico-scientifiche su farmaci che hanno già una loro storia per poter avviare studi clinici e per valutarne l’idoneità per altre sintomatologie e indica­zioni, penso che sia un valore aggiunto ancora oggi. Credo che, accanto all’innovazione radicale, utilissima, vi sia spazio per l’innovazione incrementale: sono approcci complementari, che rispondono a bisogni diversi. Noi pensiamo a sviluppare terapie nelle aree in cui abbiamo competenze, con soluzioni utili nella pratica quotidiana e con attenzione alla sostenibilità per il Servizio sanitario nazionale.

Ci sono altri casi di repurposing da citare, tra le molecole presenti nel vostro portfolio?

Noi abbiamo un farmaco storico per la lisi dei calcoli biliari che è l’acido tauroursodesossicolico (TUDCA), venduto anche in Cina. Con Bruschettini abbiamo preso parte come partner industriale allo studio europeo di fase III TUDCA-ALS, coor­dinato da Humanitas e finanziato dal programma Horizon 2020, per valutarne l’efficacia nella SLA. Lo studio non ha raggiunto l’obiettivo primario e non ha dimostrato un beneficio di sopravvivenza. Il valore di questa esperienza è nella collaborazione tra industria e centri clinici, che ci ha consentito di contribuire a una ricerca internazionale rigorosa su una patologia complessa, anche quando l’esito non conferma l’ipotesi iniziale.

Tra internazionalizzazione e italianità

Da un lato il modello che avete scelto e che state perseguendo. Dall’altro l’importanza di mantenere le radici. Cosa succede ora?

Oggi guardiamo allo sviluppo internazionale attra­verso due direttrici complementari, mantenendo a Genova le nostre radici. Una è l’oftalmologia, per la quale possiamo far leva sul know-how storico e sul sito produttivo. Già serviamo, con un rapporto di CDMO, uno dei più grossi player europei del settore e non escludiamo di poter fare qualche passo ulteriore in tal senso. L’altra è il modello delle malattie rare metaboliche: siamo presenti con un farmaco, la sapropterina per i pazienti con indicazione e risposta documentata al trattamento, e con gli alimenti a fini medici speciali. Il modello è esportabile con una struttura specialistica mirata e partnership locali, adattandolo ai percorsi clinici e di accesso dei singoli Paesi. Per noi internaziona­lizzare non significa soltanto esportare prodotti, ma portare questo modello di vicinanza a medici, pazienti e caregiver oltre i confini italiani.

Approfondimento: le formulazioni avanzate si affermano in oncologia

Innovazione incrementale significa anche perseguire la cen­tralità del paziente e la continuità delle cure, favorendo l’a­derenza. Gli ambiti nei quali PIAM riesce a massimizzare tale vocazione e impegno sono anche la cardiologia e la pneu­mologia, come spiega Paolo Piccioli, Portfolio, Innovation & Business Excellence Director della società.

Capitolo cardiologia

“Il concetto sembra astratto ma è molto concreto. La car­diologia è un’area di business molto importante per l’azien­da, soprattutto in relazione alle dislipidemie. Le rilevazioni OsMed confermano che l’aderenza alle terapie croniche resta una criticità. La misurazione dell’aderenza deve sem­pre precisare la copertura terapeutica e il periodo di osser­vazione: non basta contare quante compresse si assumono. Il controllo del colesterolo LDL è centrale nella prevenzione cardiovascolare, secondo il profilo di rischio del singolo paziente. Da qui si capisce l’importanza di offrire soluzioni che rendano più semplice seguire la terapia prescritta. Una migliore continuità delle cure può contribuire agli esiti clini­ci e alla sostenibilità del sistema, da valutare con evidenze specifiche anche sui costi diretti e indiretti, troppo spesso considerati separatamente dalla spesa farmaceutica.

In cardiologia siamo verticali sulle dislipidemie e offriamo farmaci, comprese associazioni a dose fissa, e integratori con ruoli distinti, che non sostituiscono i trattamenti pre­scritti. Il punto di partenza resta la valutazione del rischio cardiovascolare da parte del medico”.

Di cosa si tratta? In pratica, PIAM propone associazioni a dose fissa, utili anche nei pazienti anziani politrattati. “Una persona anziana può assumere diversi farmaci ogni giorno – spiega Piccioli – e ridurre il numero di unità posologiche, senza modificare i principi attivi prescritti, ha una sua rile­vanza. PIAM ha lanciato la combinazione rosuvastatina-a­cido acetilsalicilico. Ecco il vantaggio: per i pazienti per cui l’associazione è indicata, riunire due principi attivi in un’uni­ca capsula semplifica lo schema di assunzione e può favorire l’aderenza. Su questi concetti ci stiamo impegnando con tutti i target specialistici.

PIAM propone anche un ipolipemizzante che riunisce ezeti­mibe e rosuvastatina in un’unica compressa, e ha una sua storicità rispetto ai singoli monocomponenti. Questo è il la­voro che sta dietro alla semplicità di assunzione: trasformare un’idea formulativa in una soluzione concreta, per i pazienti nei quali l’associazione è appropriata”.

Capitolo pneumologia

Come spiega ancora Piccioli, qui emerge la capacità di ri­conoscere il potenziale di una molecola già presente nel portfolio. Un esempio? “Nell’acquisizione di Bruschettini abbiamo trovato una molecola in listino che l’azienda aveva preso da poco: l’erdosteina. Il farmaco era passato di mano in mano, aveva ottenuto l’AIC quindici anni prima, ed era rimbalzato anche tra aziende big. Si tratta di un principio attivo per il quale abbiamo valorizzato le evidenze cliniche disponibili nella BPCO, mantenendo il confronto con gli spe­cialisti e il riferimento alle indicazioni autorizzate”.

Poi la presentazione alla classe medica. Prosegue Piccioli: “Siamo partiti da zero a proporre la molecola e in meno di quattro anni, da volumi assenti o sporadici per pochi pazien­ti, ci attestiamo ora verso gli 800 mila – un milione di pezzi, corrispondenti circa al 7% della quota di mercato in questa classe. Abbiamo ottenuto grande apprezzamento da parte dei medici. Con gli pneumologi in particolare, ci stiamo confrontando su studi osservazionali che hanno associato i tappi di muco nelle vie aeree a una maggiore mortalità nei pazienti con BPCO. Su un piano distinto, per l’erdosteina lo studio RESTORE ha documentato una riduzione delle riacu­tizzazioni, soprattutto lievi, e della loro durata. Ancora una volta stiamo proponendo una soluzione perfettamente co­erente con le evidenze provenienti dal mondo scientifico, in linea con le necessità dei pazienti”.