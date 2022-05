Novartis sospende la produzione di due radiofarmaci, coinvolto lo stabilimento di Ivrea

La società farmaceutica svizzera Novartis ha sospeso la produzione di due radiofarmaci mirati nello stabilimento italiano di Ivrea e in quello americano di Millburn. La scelta è stata presa in autonomia dall’azienda, senza richieste da parte delle autorità sanitarie e, si legge in una nota, è stata dettata da “abbondanza di cautela” per affrontare “potenziali problemi di qualità identificati nei suoi processi di produzione”. I due farmaci (nomi commerciali Lutathera e Pluvicto) sono indicati rispettivamente nel trattamento dei tumori neuroendocrini gastroenteropancreatici e per il tumore della prostata. Soltanto il primo è disponibile in Italia. Si tratta di cosiddetti radioligandi, farmaci composti da una particella radioattiva agganciata a una molecola in grado di riconoscere e legarsi alle cellule tumorali.

Sospese le somministrazioni in Usa e Canada

La decisione avrà effetti sulla somministrazione di Lutathera negli Stati Uniti e in Canada e di Pluvicto in Usa. Saranno disponibili alcune dosi di Lutathera in Europa e in Asia provenienti dal sito di produzione di radioligandi di Novartis a Saragozza, in Spagna, ma potrebbero verificarsi ritardi nella fornitura. Inoltre, Novartis ha sospeso temporaneamente lo screening e l’iscrizione a studi clinici 177Lu-PSMA-617 a livello globale così come quelli per Lutathera negli Stati Uniti e in Canada.

Preservare la qualità

“La qualità e la sicurezza del paziente – si legge nella nota della società svizzera – sono le nostre massime priorità. Al momento non vi è alcuna indicazione di alcun rischio per i pazienti derivante da dosi precedentemente prodotte in questi siti. Novartis ha notificato ai centri di trattamento di monitorare da vicino i pazienti che sono stati recentemente iniettati e ha chiesto loro di segnalare eventuali eventi avversi alla sicurezza dei pazienti”.