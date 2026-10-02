Orifarm sbarca in Italia: Elio Giannitelli nominato country manager. Si lavora alla squadra

Pubblicato il: 2 Ottobre 2026|
Redazione Aboutpharma Online
Il gruppo farmaceutico danese Orifarm entra sul mercato italiano affidando a Elio Giannitelli (nella foto) la guida della nuova filiale (a decorrere da ieri 1° ottobre). Il manager è al lavoro per definire organizzazione, linee strategiche commerciali e sviluppare il portfolio prodotti sul territorio: dalla selezione e strutturazione del team all’attivazione della rete di vendita, fino al consolidamento delle relazioni con gli stakeholder di riferimento, inclusi grossisti, farmacie e strutture ospedaliere.

Orifarm è un’azienda a proprietà familiare, fondata a Odense nel 1994 e oggi impiega 2.300 dipendenti. Il modello di business è focalizzato sull’accessibilità economica dei farmaci e sulla sostenibilità del sistema sanitario. In particolare, lo sviluppo nel nostro Paese si concentrerà su tre aree chiave: importazione parallela di medicinali, generici specialistici e prodotti per il consumer healthcare (da banco).

Il profilo

Giannitelli ha venticinque anni di carriera alle spalle nel settore farmaceutico – con competenze specifico nel market access, nella direzione di reti commerciali e e nel canale ospedaliero – dei dispositivi medici e dei servizi per la salute. Laureato in Farmacia presso l’Università La Sapienza di Roma, ha conseguito un Executive MBA a Tor Vergata e un percorso in Business Finance alla SDA Bocconi. “Entrare in Orifarm significa poter costruire un nuovo progetto imprenditoriale in Italia, facendo leva sull’esperienza e sulle competenze di un gruppo internazionale – dice Giannitelli. La priorità sarà creare una squadra solida e un portfolio rispondente alle esigenze del mercato, contribuendo a rendere disponibili soluzioni di qualità a costi accessibili”.

Tag: elio giannitelli / orifarm /

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