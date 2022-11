Real world evidence: i costi del diabete in Italia e la sostenibilità della tecnologia Flash Glucose Monitoring per il Ssn

Il monitoraggio a distanza dei parametri del diabete comporta vantaggi clinici ed economici. Si riducono in particolare le ospedalizzazioni, principale voce di costo per questa categoria di pazienti. Una nuova analisi è stata di recente presentata al congresso ISPOR che si è tenuto a Vienna all’inizio di novembre. Si tratta di uno studio real world sui costi della patologia e l’impiego del sistema Flash Glucose Monitoring (FGM) in due regioni italiane: Umbria e Campania. L’analisi è stata svolta da Francesco Saverio Mennini, professore di Economia Sanitaria e Economia Politica all’Università di Roma Tor Vergata.

I principali risultati

“In questo studio abbiamo osservato in due regioni italiane i pazienti diabetici trattati con terapia insulinica multi-iniettiva (MDI), con sola insulina basale o con farmaci non-insulinici. Abbiamo quantificato i costi sanitari diretti associati alla gestione del diabete in base alle comorbidità e al tipo di trattamento”, spiega Mennini. “Tra i risultati più importanti emersi abbiamo trovato che l’ospedalizzazione è il driver principale dei costi: il 45% nei pazienti con diabete di tipo 1 e diabete tipo 2 MDI, 43% nel diabete tipo 2 in terapia insulinica basale e 40% nei soggetti in terapia con altri farmaci. Il resto è dovuto ai costi per farmaci e dispositivi (35-40%) e alle prestazioni ambulatoriali (12-18%). In sintesi, da questa indagine è emerso che la spesa maggiore deriva dal ricovero in ospedale. Il costo annuale del trattamento è simile per le persone con diabete in MDI o solo insulina basale”.

Beneficio con la nuova tecnologia

“Questo ci ha portato a concludere che entrambi i gruppi di pazienti, in MDI o insulina basale, potrebbero beneficiare di una tecnologia come il sistema FGM per il rilevamento del glucosio che notoriamente si associa a una riduzione delle ospedalizzazioni per eventi acuti correlati al diabete”, continua Mennini. “A tal proposito, disponiamo di studi portati avanti in alcune regioni, ad esempio in Toscana dove si è visto che il costo del paziente che utilizza il sistema FGM è inferiore rispetto a quello dei pazienti con lo stesso profilo che utilizzano i sistemi tradizionali di monitoraggio. Tra l’altro, questa strategia, considerando il costo del device, si è rivelata essere non solo costo-efficace ma cost-saving: in altre parole è più efficace ma anche meno costosa. Doppio vantaggio: sia dal punto di vista dell’efficacia dell’intervento, sia nella riduzione delle voci di costo”.

I costi indiretti

Un ulteriore campo di indagine dal punto di vista farmacoeconomico riguarda l’impatto della tecnologia FGM sui costi indiretti. Un dato ricavato da uno studio olandese del 2019 (Fokkert M et al. “Improved well-being and decreased disease burden after 1-year use of flash glucose monitoring”) mostra come il sistema FGM non riduca solo i costi sanitari diretti ma anche i costi indiretti in termini di perdita di produttività. Chiaramente, se si riesce a ridurre le ospedalizzazioni, anche i pazienti o i loro caregiver possono lavorare e svolgere le mansioni quotidiane”, osserva Mennini.

La tecnologia può fare la differenza

Il problema di fondo è la bassa aderenza ai regimi terapeutici dei pazienti diabetici in Italia (Inglese SA. “Disuguaglianze, territorio, prevenzione, un percorso ancora lungo: Seconda Indagine civica sul Diabete”. Ottobre 2021). Dopo un anno dall’inizio del trattamento l’aderenza non arriva nemmeno al 40% sia per gli uomini, sia per le donne. Le linee-guida nazionali e internazionali non sono ancora sufficientemente implementate. Questo accade con una prevalenza di diabete in Italia, riportata nel 2018, pari al 6,2% (Bonora E, et al. Clinical burden of diabetes in Italy in 2018: a look at a systemic disease from the ARNO Diabetes Observatory. BMJ Open Diabetes Res Care. 2020;8:e001191). Ci auguriamo che in futuro si possa fare molto meglio.