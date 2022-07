Rispondere ai cittadini: l’industria del farmaco chiede regole ad hoc

Se il cittadino “chiede” l’industria del farmaco deve poter rispondere direttamente. Soprattutto in tempi di disinformazione su salute, cure, vaccini e medicinali, la voce di chi studia i farmaci, li sviluppa e produce potrebbe essere il più valido degli antidoti, nonché un indispensabile strumento culturale. Sì, il bisogno c’è sempre stato ma gli anni della pandemia l’hanno fatto esplodere e le tecnologie digitali ne stanno sostenendo l’affermazione (si pensi al ruolo dei social e delle community di pazienti e di caregiver). Accanto al “need” di ascolto cresce quindi quello di una comunicazione “reattiva” efficace da parte delle aziende stesse. Escludendo il consiglio terapeutico che è esclusivo appannaggio dei medici, si dovrebbe allora definire, costruire e normare il più possibile una modalità di risposta costruita su contenuti inattaccabili e assolutamente non promozionali. Sì, ma come?

In estrema sintesi è questo l’obiettivo di un gruppo di lavoro coordinato da Milena Sirtori (Roche Italia SpA) costituito insieme a Chiara Andreoli (GlaxoSmithKline SpA), Giovanni Asta (Ipsen Spa), Elisabetta Speroni, Lucia Garulli e Paola Amore (Novartis Farma SpA), Simona Bombaci (Biogen). Negli ultimi due anni le persone partecipanti al gruppo, appartenenti in prevalenza alle direzioni mediche delle aziende farmaceutiche e in rappresentanza delle stesse, hanno raccolto, stratificato e analizzato le domande pervenute dai cittadini attraverso i diversi canali istituzionali aziendali. Ne è venuto fuori un lungo documento che AboutPharma ha anticipato in esclusiva nel numero del magazine appena uscito (luglio/agosto). Il titolo del documento è “Creare valore per il cittadino/paziente attraverso la comunicazione scientifica diretta: Il ruolo e le responsabilità dell’azienda farmaceutica oggi” (scaricabile qui) e da oggi aperto al confronto pubblico.

L’intento principale degli autori è infatti la promozione di un dibattito sul tema che possa coinvolgere le altre aziende del settore e le istituzioni. Scopo finale è colmare una lacuna normativa “in un importante ambito della comunicazione scientifica” nell’interesse evidente della salute pubblica. Una call–to-action in piena regola, dunque, che contiene anche alcune proposte operative per formulare le risposte da dare ai cittadini. Qui la sintesi:

le aziende farmaceutiche hanno la competenza e le risorse per rispondere alle richieste di informazioni sui propri farmaci, molecole o studi inviate dal cittadino/paziente utilizzando esclusivamente contenuti scientifici aggiornati, accurati, obiettivi, referenziati, verificabili e privi di intenti promozionali. Nel rispondere ai cittadini le aziende devono sempre utilizzare, come fonte principale di riferimento, il foglio illustrativo del medicinale oggetto della richiesta. È possibile condividere con il cittadino/paziente eventuali ulteriori informazioni, a condizione che queste siano reperibili da fonti istituzionali ufficiali, accessibili e attendibili (es. autorità regolatorie, Ministero della Salute, Clinicaltrials.gov, siti internet di società scientifiche o di associazioni di pazienti, etc.).

Le risposte devono essere sviluppate utilizzando un linguaggio facilmente comprensibile e sintetico e la comunicazione con il cittadino/paziente deve essere gestita da una funzione aziendale con ruolo non promozionale, con solide competenze nell’ambito scientifico e comunicazionale. L’azienda non deve fornire alcun tipo di consulto terapeutico su quesiti clinici, né formulare raccomandazioni di trattamento. Unico referente della gestione clinica del paziente e della relativa scelta terapeutica resta il medico curante e, a tale scopo, la risposta deve sempre contenere l’indicazione di rivolgersi al proprio medico per qualsiasi consulto terapeutico. La risposta deve essere tempestiva e trasparente, a tal scopo è buona norma segnalare nella risposta la funzione aziendale che l’ha generata.

Si parte da un assunto: “La capacità delle aziende farmaceutiche di fornire risposte affidabili a un bisogno di informazione – si legge nel testo – rappresenta l’applicazione concreta dei princìpi di responsabilità, trasparenza e reputazione, ossia dei princìpi sottesi all’impegno che le aziende stesse si assumono con i propri interlocutori. Tale impegno comprende infatti, oltre alla legittima informazione scientifica commerciale verso chi prescrive e dispensa farmaci, anche la comunicazione reattiva trasferita all’interlocutore in modo accurato e privo di qualsivoglia intento promozionale”.

Gli autori rilevano che, al di là di un significativo passo avanti fatto con la recente modifica del Codice deontologico di Farmindustria (si veda box a pagina 9), sia in Italia che in Europa manca una specifica regolamentazione che aiuti a definire “un perimetro operativo e una modalità di azione omogenea” da parte del comparto farmaceutico a beneficio degli stessi cittadini. Opportunamente, l’analisi del contesto normativo e regolatorio compiuta dal gruppo mette in luce il fatto che di comunicazione scientifica tra aziende e cittadini si parli solo all’interno di norme dedicate alla pubblicità dei medicinali (la direttiva 2001/83/ CE recepita dal decreto 219/2006 e le successive modificazioni). Questa però c’entra fino a un certo punto con la comunicazione “reattiva non promozionale rivolta ai non professionisti” e il diritto all’informazione costituzionalmente garantito.

L’articolo 113 del decreto 219 stabilisce ciò che non è considerato pubblicità e che pertanto può essere oggetto di comunicazione al cittadino (es. etichetta e foglio illustrativo, informazioni su cambi di packaging, avvertenze su eventi avversi, elenchi di prezzi, informazioni su salute e malattie purché non contengano messaggi nemmeno indiretti sui medicinali). In particolare il comma B dell’articolo 113 che pure permette “la corrispondenza necessaria per rispondere a una richiesta precisa e non sollecitata di informazioni su un determinato medicinale” non aggiunge ulteriori dettagli su chi siano i soggetti titolati a domandare e/o a rispondere, né identifica quali fonti possano essere utilizzate per esaudire tali richieste. Questi e altri vuoti normativi – si legge nel documento del gruppo di lavoro – tra i vari effetti, hanno quello di spingere le aziende ad adottare limitazioni interne restrittive “che di fatto non si conciliano con l’interesse legittimo all’informazione del richiedente”. Chiunque esso sia.

Il pericolo doctor Google

Autodiagnosi, miracolismi, uso improprio di farmaci, rimedi fai-da-te: sin dagli albori del web la ricerca di informazioni sulla salute ha fatto registrare numeri enormi e il dibattito sulle opportunità e più ancora sui danni causati da Doctor Google non si è mai sopito (oggi abbonda la letteratura sul tema). Il gruppo di lavoro si è concentrato sul problema dell’affidabilità delle notizie reperite in rete, citando tra le altre le conclusioni cui pervenivano McClung e collaboratori oltre vent’anni fa (“The Internet as a source for current patient information” Pediatrics,1998 Jun;101(6):E2.). Lo studio confronta le news online con le raccomandazioni dell’American Association of Pediatrics su un determinato argomento, evidenziando che solo il 20% delle fonti di informazione rintracciate, pur provenienti da autorevoli associazioni scientifiche e università, erano conformi alle linee guida ufficiali.

Ma c’è di più. Da una comunicazione scientificamente inappuntabile esercitata direttamente dall’azienda con tutte le cautele del caso (il documento ribadisce continuamente la necessità di tenere fuori consigli terapeutici e intenti promozionali) può dipendere una buona quota dell’ingaggio e della responsabilizzazione dei cittadini- pazienti che tanta parte ha nel miglioramento dell’aderenza alle cure e nell’uso appropriato dei farmaci, nella loro efficacia e sicurezza, con un conseguente contenimento dei costi sanitari collegati (anche qui gli autori indicano alcuni studi di riferimento).

“Diviene quindi fondamentale che anche l’azienda farmaceutica, in quanto attore del sistema salute, in sintonia con il Ministero della Salute e – scrivono gli autori – le società scientifiche, si confronti con il problema della qualità dell’informazione presente in rete e possa guidare il paziente attraverso la condivisione di risorse informative comprensibili, appropriate e accurate”.

L’organizzazione interna

La necessità di una efficace comunicazione reattiva, quindi, suggerisce l’attivazione di processi interni aziendali ad hoc. Tali prassi, tenuto conto di limitazioni, vincoli e assenza di regolamentazione appropriata, dovrebbero consentire una gestione attenta delle richieste da parte del cittadino- paziente e una formulazione delle risposte in larga parte sintetizzata all’inizio (es. “l’azienda farmaceutica deve rispondere alle richieste di informazioni utilizzando contenuti aggiornati, accurati, obiettivi, referenziati e verificabili e privi di alcun tono o intento promozionale”). Tutto ciò facendo i conti con un flusso di richieste in aumento, anche considerando i molteplici canali di comunicazione utilizzati oggi, quali ad esempio:

Costruire le risposte

La regola aurea già riportata è quella di riferirsi a fonti ufficiali, attendibili, scientificamente inappuntabili, facendo sempre riferimento al contenuto del foglietto illustrativo e condividendo eventualmente anche altre informazioni reperibili da siti web istituzionali ad accesso pubblico, suggerendo sempre nella risposta la condivisione con il curante (si veda tabella). Va da sé che il linguaggio dovrà essere commisurato al livello di comprensione del destinatario e quindi “semplice, chiaro, comprensibile ed empatico”. Di qui lo sforzo a utilizzare termini laici (es. no “recidiva”, meglio “ritorno” della malattia) evitando acronimi, abbreviazioni e parole difficilmente comprensibili (es. “studio clinico” invece di “trial”). Fortemente suggerito è anche l’uso di disclaimer concordati con le funzioni Legal & Compliance ma al di là di ciò, un aspetto essenziale su cui il documento si sofferma è la necessità di formare in azienda le persone deputate al dialogo con i singoli cittadini affinché acquisiscano le necessarie competenze.

Le competenze interne

Trattandosi di comunicazione reattiva diretta al cittadino, il gruppo di lavoro ritiene che, alle classiche competenze di Medical Information/ Medical Communication generalmente fondate su una buona preparazione scientifica, vadano aggiunte capacità comunicazionali specifiche per dialogare con il pubblico (si veda tabella) nonché conoscenze tecniche più ampie e trasversali rispetto ai seguenti ambiti:

– conoscenza approfondita dei Fogli illustrativi dei propri prodotti (farmaci/vaccini/dispositivi di riferimento); – conoscenza di base delle patologie e dei sintomi delle aree terapeutiche di riferimento.

– conoscenza del contesto normativo di riferimento: legale, regolatorio, etico (temi di bioetica), privacy; – conoscenza delle linee guida emesse in materia di leggibilità e usabilità dei documenti regolatori; utilizzabili (fogli illustrativi; materiale minimizzazione del rischio, ecc); – utilizzo appropriato di disclaimer predisposti.

– conoscenza delle tematiche di accessibilità e prescrivibilità dei farmaci.

– conoscenza degli effetti collaterali legati ai propri farmaci, delle situazioni speciali e del relativo processo di segnalazione; – conoscenza delle modalità di gestione di una segnalazione di difetto della qualità e del relativo processo di segnalazione; tematiche di produzione e distribuzione del farmaco.

Non meno importanti le cosiddette “soft skill”, competenze trasversali, connesse all’intelligenza emotiva, che si rivelano differenzianti. Le capacità di ascolto attivo e di ascolto empatico, per esempio, sono fondamentali per il profilo professionale, che opera in questo ambito. Un altro suggerimento di tipo organizzativo riguarda la creazione di un unico punto di contatto che potrebbe ottenere supporto da un pool cross-funzionale in caso di domande che richiedano la formulazione di risposte particolarmente complesse.

Un dialogo virtuoso

Il lavoro del gruppo di aziende intende essere un primo passo verso un dialogo virtuoso, che oltre ad altri rappresentanti delle farma, coinvolga altri attori del settore della salute al fine di mettere al centro le esigenze di informazione dei cittadini sulla loro salute. Un dialogo si è già aperto a maggio 2021 con alcune federazioni e associazioni di pazienti (Favo-Aimac, Federazione italiana epilessie, Federasma, Allergamici, Uniamo). Il viaggio adesso prosegue, nella convinzione, come sostiene Giovanni Asta di Ipsen, uno degli autori del documento, che proprio le associazioni abbiano ridefinito il ruolo del paziente “oggi sempre più informato e protagonista del proprio percorso di cura. In tale scenario, quest’iniziativa vuole essere un contributo alla creazione di un modello che permetta alle aziende farmaceutiche di poter rispondere alle richieste del cittadino/paziente, nel pieno rispetto delle regole”.

Capacità di riconoscere immediatamente e gestire proattivamente situazioni difficili e di rischio potenziale e discernimento della necessità di escalation a

funzioni terze.

Ascolto attivo e tecniche correlate / Raccolta del bisogno nel colloquio con il cittadino/paziente.

Abilità sociali ed emotive (empatia), apertura mentale, comprensione, flessibilità e trasparenza.

Capacità di adattare la comunicazione al canale utilizzato (comunicazione vs canale).

Capacità di gestione delle richieste di consulto medico delle richieste su tematiche off-label; riconoscimento dei limiti da non superare ed essere in grado di sapere come dire di no, quando appropriato.

Capacità di preparare e utilizzare contenuti in linguaggio facilmente leggibile/comprensibile; chiarezza nella comunicazione (verbale e scritta).

Consapevolezza del concetto di “diversity”: saper scrivere e comunicare verbalmente in modo rispettoso e con tono appropriato; evitare stereotipi, termini con connotazioni negative e luoghi comuni; utilizzare il tono appropriato; considerare le preferenze personali.

Cosa prevede il nuovo Codice deontologico di Farmindustria

Il 19 gennaio scorso Farmindustria ha modificato il proprio Codice deontologico, introducendo diverse novità (si veda AboutPharma numero 196, pag 36-41). Tra queste (art. 3.26) l’estensione al pubblico di tutte le informazioni possibili, prevedendo la condivisione con il tramite di personale non afferente ad aree commerciali, di quelle contenute nel foglio illustrativo o reperibili da fonti ufficiali attendibili, ribadendo il divieto di fornitura di consulti terapeutici o raccomandazioni di trattamento. “L’industria intende diventare interlocutore accreditato per i cittadini e il Codice lo afferma decisamente. Il traguardo raggiunto dal nostro gruppo – spiega Simona Bombaci di Biogen – è in sintonia con l’iniziativa presa da Farmindustria”.