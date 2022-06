Sanofi cede a Regeneron i diritti esclusivi per l’anticorpo monoclonale per 1,1 miliardi di dollari

Sanofi concederà all’azienda statunitense Regeneron i diritti di licenza esclusivi mondiali per il farmaco cemiplimab (nome commerciale Libtayo). L’accordo prevede un pagamento anticipato di 900 milioni di dollari e royalty dell’11% sulle vendite nette mondiali di Libtayo. In seguito la società farmaceutica francese avrà diritto ad altri 100 milioni di dollari dopo la prima approvazione da parte della Fda o dalla Commissione europea di Libtayo in combinazione con la chemioterapia per il trattamento di prima linea di alcuni pazienti con NSCLC e ulteriori pagamenti di traguardo relativi alle vendite fino a 100 milioni di dollari nei prossimi due anni, per un totale di 1,1 miliardi di dollari.

L’immuno-oncologia di Sanofi

Il principio attivo di Libtayo, cemiplimab, è un anticorpo monoclonale, un tipo di proteina concepita per riconoscere un recettore (bersaglio), denominato PD-1, presente su alcune cellule del sistema immunitario denominate cellule T, e legarsi ad esso. Le cellule tumorali possono produrre proteine (PDL1 e PD-L2) che si legano a questo recettore e bloccano l’attività delle cellule T, impedendo loro di attaccare il cancro. Legandosi al recettore, cemiplimab impedisce alle PD-L1 e PD-L2 di bloccare le cellule T, aumentando quindi la capacità del sistema immunitario di distruggere le cellule cancerogene. In base all’accordo di licenza e collaborazione globale per l’immuno-oncologia tra Sanofi e Regeneron, che risale al 2015, le due società avevano diviso equamente i profitti operativi mondiali di Libtayo e co-commercializzato Libtayo negli Stati Uniti, mentre Sanofi era l’unica responsabile della commercializzazione nel resto del mondo.

L’accordo

In base ai termini della licenza di immuno-oncologia modificata e dell’accordo di collaborazione ora sottoscritto, Sanofi trasferirà i diritti per lo sviluppo, la commercializzazione e la produzione di Libtayo interamente a Regeneron, su base mondiale, nel corso di un periodo di transizione definito (a partire dalla ricezione di tutte le autorizzazioni governative richieste in tutto il mondo). La transazione (fino a un totale di 1,1 miliardi di dollari) è soggetta ad autorizzazione ai sensi del diritto della concorrenza e dovrebbe concludersi nel terzo trimestre del 2022.

I farmaci oncologici

“Il nostro portafoglio diversificato di oncologia è raddoppiato tra il 2019 e il 2022 e ora include dodici composti in studi clinici, ciascuno con un meccanismo d’azione unico – ha sottollineato Bill Sibold, vicepresidente esecutivo di Specialty Care e presidente del Nord America di Sanofi -. I nostri primi passi con Libtayo in immuno-oncologia hanno fornito una solida base per i nostri sforzi di oncologia rivitalizzati. Ora, siamo concentrati sullo sfruttamento delle nostre capacità interne e sul progresso di una nuova generazione di farmaci oncologici. Continuiamo a mantenere una forte partnership con Regeneron nel campo dell’immunologia e lavoreremo a stretto contatto con loro sulla transizione senza interruzioni di Libtayo per garantire che non vi sia alcun impatto per i pazienti”. Da quando Libtayo ha ottenuto per la prima volta l’approvazione normativa, Sanofi ha stretto accordi per rafforzare la sua offerte per i trattamenti anti-cancro. A dicembre, ha accettato di acquistare la società privata Amunix Pharmaceuticals per un massimo di 1,2 miliardi di dollari.