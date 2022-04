Somministrazione automatica dell’insulina: partnership tra Abbott, Ypsomed e CamDiab

Abbott, CamDiab e Ypsomed si alleano per realizzare un sistema integrato per la somministrazione automatica di insulina. L’obiettivo, spiega una nota, è aiutare le persone con diabete a gestire, 24 ore su 24, la loro condizione. In una prima fase, la partnership si focalizzerà sui Paesi europei. Le aziende intendono completare lo sviluppo del sistema entro la fine del 2022, poi verrà la commercializzazione.

L’integrazione di tre tecnologie

Il nuovo sistema collegherà un sensore di Abbott (FreeStyle Libre 3) a un’app mobile di CamDiab (CamAps Fx), che si connette con un microinfusore di Ypsomed (YpsoPump mylife). Il risultato atteso è quello di un processo intelligente e automatizzato per erogare l’insulina in base ai dati del glucosio in tempo reale.

Somministrazione automatica dell’insulina

“La soluzione indossabile, connessa e smart – spiega la nota – è progettata per monitorare continuamente i livelli di glucosio di una persona e per regolare ed erogare automaticamente la giusta quantità di insulina al momento opportuno, eliminando la necessità di dover calcolare ogni volta il dosaggio corretto”.

Le aziende

“Il nostro obiettivo è quello di rendere la gestione del diabete più semplice possibile, ed è per questo che Abbott continua ad espandere il suo team che include partner per la somministrazione dell’insulina, digital coaching e leader tecnologici”, dichiara Jared Watkin, senior vice president di Abbott Diabetes Care. Come ricorda Roman Hovorka, direttore di CamDiab, “uno scarso controllo del glucosio porta a un aumento del rischio di complicanze del diabete, come la cecità e le malattie cardiache e renali”. Sul valore della collaborazione si sofferma Simon Michel, ceo di Ypsomed:”Siamo convinti che le grandi sfide della società possono essere affrontate solo attraverso forme di partenariato. Siamo quindi orgogliosi – conclude il ceo – di ampliare i nostri partner e le collaborazioni per offrire una maggiore libertà di scelta nella gestione del diabete”.