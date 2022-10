Trentesima edizione del Prix Galien: ecco i vincitori

Assegnato il Prix Galien Italia 2022 a farmaci in cinque categorie (sintesi chimica, biologici, orfani, terapie avanzate-Atmp, Real world evidence-Rwe), e alla medicina e terapie digitali. AstraZeneca, Novartis, Msd, Kite-Gilead, Abbott e Roche tra le aziende premiate. Sono state assegnate anche tre borse di studio da tremila euro a giovani ricercatori che svolgono la loro attività in Italia, nell’ambito della ricerca traslazionale, preclinica e clinica in ambito farmacologico.

Il Prix Galien

Giunto alla trentesima edizione, il Prix Galien è nato in Francia negli anni Settanta ed è stato lanciato per la prima volta nel nostro Paese nel 1992. Dal 2012 l’iniziativa è gestita da Springer Italia. Il gruppo di esperti ha assegnato i premi nel corso della cerimonia finale che si è svolta questa mattina, presso l’auditorium di Boston Consulting. La valutazione delle candidature è a cura di un comitato scientifico indipendente, presieduto dal professor Pier Luigi Canonico, dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”. Il dottor Giuseppe Recchia coordina il gruppo di lavoro per la categoria medicina e terapie digitali.

I farmaci premiati

Per la categoria dei farmaci di sintesi chimica ha vinto osimertinib (Tagrisso) candidato da AstraZeneca; per i farmaci biologici, tixagevimab/cilgavimab (Evusheld) candidato sempre da AstraZeneca; per i farmaci orfani, crizanlizumab candidato da Novartis; per le terapie avanzate (Atmp), brexucabtagene autoleucel candidato da Kite-Gilead; per la Real word evidence (Rwe), il vaccino anti-pneumococcico polisaccaridico 23-valente candidato da Msd; infine per la medicina e terapie digitali, il riconoscimento è andato a Sistema FreeStyle Libre 3, candidato da Abbott.

Le menzioni speciali

Menzioni speciali sono state fatte per i farmaci di sintesi chimica e il premio è andato a inclisiran candidato da Novartis; per i farmaci biologici a pertuzumab/trastuzumab (Phesgo®) candidato da Roche; per la Real word evidence (Rwe) a tocilizumab (RoActemra) candidato sempre da Roche.

Le borse di studio

Per la ricerca preclinica la borsa di studio è andata a Francesca Maria Consonni per il lavoro “Heme catabolism by tumor-associated macrophages controls metastasis formation” (Nature Immunology 2021). Per la ricerca clinica è stata premiata Chiara Macchi con “Maternal exposure to air pollutants, PCSK9 levels, fetal growth and gestational age – An Italian cohort” (Environment International-2021). Per la ricerca traslazionale il riconoscimento è stato assegnato a Brigida Boccanegra per “β-Dystroglycan Restoration and Pathology Progression in the Dystrophic mdx Mouse: Outcome and Implication of a Clinically Oriented Study with a Novel Oral Dasatinib Formulation” (Biomolecules 2021).